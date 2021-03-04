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Эпидемиолог отметил снижение уровня заболеваемости COVID-19 в России
Эпидемиолог отметил снижение уровня заболеваемости COVID-19 в России
Главный внештатный специалист-эпидемиолог Минздрава РФ, академик РАН Николай Брико заявил о заметной тенденции к стабилизации и даже снижению заболеваемости... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T11:38
2021-03-04T11:38
2021-03-04T11:38
распространение коронавируса
николай брико
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Главный внештатный специалист-эпидемиолог Минздрава РФ, академик РАН Николай Брико заявил о заметной тенденции к стабилизации и даже снижению заболеваемости COVID-19 в России."Мы живем пока в период вот такой неблагополучной по коронавирусной инфекции (ситуации). Хотя тенденции есть заметные к стабилизации и даже к снижению заболеваемости, но тем не менее в этот период важна вакцинация", - сказал Брико на научно-практической конференции "Особенности иммунопрофилактики инфекционных болезней в период пандемии COVID-19".В четверг в России выявили 11 385 новых случаев COVID-19, за время заразились 4 290 135 человек.
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