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Распространение коронавируса
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Эпидемиолог отметил снижение уровня заболеваемости COVID-19 в России
Эпидемиолог отметил снижение уровня заболеваемости COVID-19 в России
Главный внештатный специалист-эпидемиолог Минздрава РФ, академик РАН Николай Брико заявил о заметной тенденции к стабилизации и даже снижению заболеваемости... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T11:38
2021-03-04T11:38
распространение коронавируса
николай брико
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
российская академия наук
общество
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Главный внештатный специалист-эпидемиолог Минздрава РФ, академик РАН Николай Брико заявил о заметной тенденции к стабилизации и даже снижению заболеваемости COVID-19 в России."Мы живем пока в период вот такой неблагополучной по коронавирусной инфекции (ситуации). Хотя тенденции есть заметные к стабилизации и даже к снижению заболеваемости, но тем не менее в этот период важна вакцинация", - сказал Брико на научно-практической конференции "Особенности иммунопрофилактики инфекционных болезней в период пандемии COVID-19".В четверг в России выявили 11 385 новых случаев COVID-19, за время заразились 4 290 135 человек.
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николай брико, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, российская академия наук, общество

Эпидемиолог отметил снижение уровня заболеваемости COVID-19 в России

11:38 04.03.2021
 
© Depositphotos / viz-archКоронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© Depositphotos / viz-arch
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Главный внештатный специалист-эпидемиолог Минздрава РФ, академик РАН Николай Брико заявил о заметной тенденции к стабилизации и даже снижению заболеваемости COVID-19 в России.
"Мы живем пока в период вот такой неблагополучной по коронавирусной инфекции (ситуации). Хотя тенденции есть заметные к стабилизации и даже к снижению заболеваемости, но тем не менее в этот период важна вакцинация", - сказал Брико на научно-практической конференции "Особенности иммунопрофилактики инфекционных болезней в период пандемии COVID-19".
В четверг в России выявили 11 385 новых случаев COVID-19, за время заразились 4 290 135 человек.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая 2020, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
 
Распространение коронавирусаНиколай БрикоКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоРоссийская академия наукОбщество
 
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