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В Петербурге у бизнесмена украли пакет с изумрудами
В Петербурге у бизнесмена украли пакет с изумрудами
Неизвестный украл в квартире бизнесмена в Петербурге пакет с изумрудами, а также деньги в разной валюте, общий ущерб составил почти 600 тысяч рублей, сообщает... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T11:50
2021-03-04T11:50
2021-03-04T11:50
гумвд
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санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мар – РИА Новости. Неизвестный украл в квартире бизнесмена в Петербурге пакет с изумрудами, а также деньги в разной валюте, общий ущерб составил почти 600 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ "Кража".
https://ria.ru/20210217/krazha-1597816865.html
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гумвд, ленинградская область, санкт-петербург, происшествия