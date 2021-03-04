https://ria.ru/20210304/izumrud-1599884989.html

В Петербурге у бизнесмена украли пакет с изумрудами

В Петербурге у бизнесмена украли пакет с изумрудами

Неизвестный украл в квартире бизнесмена в Петербурге пакет с изумрудами, а также деньги в разной валюте, общий ущерб составил почти 600 тысяч рублей, сообщает... РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T11:50

2021-03-04T11:50

2021-03-04T11:50

гумвд

ленинградская область

санкт-петербург

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_930:268:3077:1476_1920x0_80_0_0_5b2955eb62dd7b6b10dcee6fc439c7bb.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мар – РИА Новости. Неизвестный украл в квартире бизнесмена в Петербурге пакет с изумрудами, а также деньги в разной валюте, общий ущерб составил почти 600 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ "Кража".

https://ria.ru/20210217/krazha-1597816865.html

ленинградская область

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гумвд, ленинградская область, санкт-петербург, происшествия