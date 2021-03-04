В Петербурге задержали группировку угонщиков иномарок
10:07 04.03.2021 (обновлено: 10:56 04.03.2021)
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мар – РИА Новости. Полиция задержала членов крупной группировки угонщиков иномарок в Петербурге, которые перегоняли похищенные автомобили в другую страну, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"Полиция Санкт-Петербурга провела масштабную спецоперацию по ликвидации крупной группировки, занимавшейся хищениями иномарок. В организованную группу входили более десятка человек, занимавшихся кражами автомобилей корейского производства и их перегоном в соседнюю страну", - сказано в сообщении.
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На данный момент установлена причастность подозреваемых к шести кражам автомобилей в Московском и Выборгском районах Петербурга, а также Тосненском районе Ленинградской области. Одна из иномарок была похищена прямо с парковки аэропорта "Пулково".
"По местам проживания в Санкт-Петербурге, Гатчине и Кингисеппе задержаны четверо мужчин - активных участников данной группы. Среди них: предполагаемый организатор противоправной деятельности - 57-летний ранее судимый уроженец Эстонии, двое непосредственных исполнителей угонов, перегонявших автомобили в место "отстоя" в специально арендованных гаражах в поселке Гостилицы Гатчинского района Ленобласти, а также 31-летний автомобильный электрик, участвовавший в кражах", - сказано в сообщении.
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Установлены еще семь соучастников, которые занимались хранением похищенных автомобилей, перебивкой номеров, перегоном в соседнее государство. Они будут привлечены в качестве подозреваемых.
Возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ "Кража". Четверо подозреваемых задержаны, решается вопрос об их аресте.