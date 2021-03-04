https://ria.ru/20210304/inomarka-1599865975.html

В Петербурге задержали группировку угонщиков иномарок

В Петербурге задержали группировку угонщиков иномарок

Полиция задержала членов крупной группировки угонщиков иномарок в Петербурге, которые перегоняли похищенные автомобили в другую страну, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T10:07

2021-03-04T10:07

2021-03-04T10:56

гумвд

пулково (аэропорт)

выборгский район

ленинградская область

тосненский район

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мар – РИА Новости. Полиция задержала членов крупной группировки угонщиков иномарок в Петербурге, которые перегоняли похищенные автомобили в другую страну, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.На данный момент установлена причастность подозреваемых к шести кражам автомобилей в Московском и Выборгском районах Петербурга, а также Тосненском районе Ленинградской области. Одна из иномарок была похищена прямо с парковки аэропорта "Пулково".Установлены еще семь соучастников, которые занимались хранением похищенных автомобилей, перебивкой номеров, перегоном в соседнее государство. Они будут привлечены в качестве подозреваемых.Возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ "Кража". Четверо подозреваемых задержаны, решается вопрос об их аресте.

https://radiosputnik.ria.ru/20210303/avto-1599830114.html

https://ria.ru/20210216/voditel-1597624750.html

выборгский район

ленинградская область

тосненский район

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2021

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гумвд, пулково (аэропорт), выборгский район, ленинградская область, тосненский район, происшествия