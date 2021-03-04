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В Госдуме предложили создать "систему ревизоров" для контроля гостиниц
В Госдуме предложили создать "систему ревизоров" для контроля гостиниц
Зампред думского комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов предложил создать "систему ревизоров" с участием экспертов... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T17:37
2021-03-04T18:37
туризм
новости - туризм
сергей кривоносов
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
совет федерации рф
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МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Зампред думского комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов предложил создать "систему ревизоров" с участием экспертов для оценки качества услуг в гостиницах и мини-отелях в России, сообщает пресс-служба парламентария.С таким предложением Кривоносов выступил в четверг на заседании круглого стола на тему "О совершенствовании нормативно-правового регулирования деятельности гостиниц и иных средств размещения в Российской Федерации" с участием членов экспертного совета по туризму при комитете Совета Федерации по социальной политике.Говоря о классификации гостиниц на территории страны, Кривоносов отметил, что на данный момент за организации, занимающиеся оценкой качества услуг в гостиницах, отвечает Ростуризм. "Считаю, что региональные профильные исполнительные органы власти должны принимать активное участие в работе аккредитующих организаций для повышения эффективности проведения классификации средств размещения", - сказал Кривоносов, которого цитирует пресс-служба. Для контроля работы и подтверждения уровня классифицированных гостиниц он предложил создать "систему ревизоров" из представителей экспертного сообщества. "Данная служба сможет функционировать круглогодично во всех регионах нашей страны", - отметил депутат.Также он сообщил, что качество услуг, которые предоставляются гостиницами в России, сегодня "отстают от мирового уровня в связи с отсутствием понятной, единой и доступной системы классификации гостиниц"."Законодательство в сфере размещения нельзя назвать исчерпывающим. Предлагаю на основе взаимодействия комитета Совета Федерации по социальной политике и комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи начать интенсивную работу по доработке нормативно-правовой базы, которая, в первую очередь, будет способствовать выводу из тени индивидуальных средств размещений" - сказал депутат.Парламентарий также подчеркнул, что наличие единой доработанной нормативно-правовой базы повлияет на достижение "честной конкуренции на туристском рынке нашей страны".Инициативы Кривоносова были поддержаны участниками совещания.
https://ria.ru/20210304/turizm-1599902550.html
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туризм, новости - туризм, сергей кривоносов, федеральное агентство по туризму (ростуризм), совет федерации рф

В Госдуме предложили создать "систему ревизоров" для контроля гостиниц

17:37 04.03.2021 (обновлено: 18:37 04.03.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУ здания Государственной Думы РФ в Москве в дни действия режима повышенной готовности из-за коронавируса 2019-n-CoV.
У здания Государственной Думы РФ в Москве в дни действия режима повышенной готовности из-за коронавируса 2019-n-CoV. - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Зампред думского комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов предложил создать "систему ревизоров" с участием экспертов для оценки качества услуг в гостиницах и мини-отелях в России, сообщает пресс-служба парламентария.
С таким предложением Кривоносов выступил в четверг на заседании круглого стола на тему "О совершенствовании нормативно-правового регулирования деятельности гостиниц и иных средств размещения в Российской Федерации" с участием членов экспертного совета по туризму при комитете Совета Федерации по социальной политике.
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Говоря о классификации гостиниц на территории страны, Кривоносов отметил, что на данный момент за организации, занимающиеся оценкой качества услуг в гостиницах, отвечает Ростуризм. "Считаю, что региональные профильные исполнительные органы власти должны принимать активное участие в работе аккредитующих организаций для повышения эффективности проведения классификации средств размещения", - сказал Кривоносов, которого цитирует пресс-служба. Для контроля работы и подтверждения уровня классифицированных гостиниц он предложил создать "систему ревизоров" из представителей экспертного сообщества. "Данная служба сможет функционировать круглогодично во всех регионах нашей страны", - отметил депутат.
Также он сообщил, что качество услуг, которые предоставляются гостиницами в России, сегодня "отстают от мирового уровня в связи с отсутствием понятной, единой и доступной системы классификации гостиниц".
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"Законодательство в сфере размещения нельзя назвать исчерпывающим. Предлагаю на основе взаимодействия комитета Совета Федерации по социальной политике и комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи начать интенсивную работу по доработке нормативно-правовой базы, которая, в первую очередь, будет способствовать выводу из тени индивидуальных средств размещений" - сказал депутат.
Парламентарий также подчеркнул, что наличие единой доработанной нормативно-правовой базы повлияет на достижение "честной конкуренции на туристском рынке нашей страны".
Инициативы Кривоносова были поддержаны участниками совещания.
 
ТуризмНовости - ТуризмСергей КривоносовФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Совет Федерации РФ
 
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