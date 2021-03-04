https://ria.ru/20210304/gorbachev-1600002684.html

Политик перечислил актуальные для современного лидера качества Горбачева

Политик перечислил актуальные для современного лидера качества Горбачева

Политические лидеры в современном мире должны иметь твердые гуманистические убеждения, быть решительными и открытыми для сотрудничества реформаторами, как... РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T22:24

2021-03-04T22:24

2021-03-04T22:24

горбачев-фонд

владимир рыжков

михаил горбачев

общество

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Политические лидеры в современном мире должны иметь твердые гуманистические убеждения, быть решительными и открытыми для сотрудничества реформаторами, как последний руководитель СССР Михаил Горбачев, сказал российский политик Владимир Рыжков.По словам Рыжкова, именно такого рода политическое лидерство необходимо современному миру для "разрешения множественных грозных проблем".Михаил Горбачев родился 2 марта 1931 года в селе Привольное на Ставрополье. Возглавлял Советский Союз с 1985 по 1991 год как генеральный секретарь ЦК КПСС, а затем как президент СССР. Лауреат Нобелевской премии мира (1990). После подписания Беловежских соглашений в декабре 1991 года объявил о прекращении деятельности на посту президента. После отставки создал Международный фонд социально-экономических и политологических исследований (Горбачев-Фонд), Международный Зеленый Крест, основал Форум новой политики и выступил одним из инициаторов создания Форума лауреатов Нобелевской премии мира.

https://ria.ru/20210303/gorbachev-1599839355.html

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горбачев-фонд, владимир рыжков, михаил горбачев, общество