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Политик перечислил актуальные для современного лидера качества Горбачева
Политик перечислил актуальные для современного лидера качества Горбачева
Политические лидеры в современном мире должны иметь твердые гуманистические убеждения, быть решительными и открытыми для сотрудничества реформаторами, как... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T22:24
2021-03-04T22:24
горбачев-фонд
владимир рыжков
михаил горбачев
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Политические лидеры в современном мире должны иметь твердые гуманистические убеждения, быть решительными и открытыми для сотрудничества реформаторами, как последний руководитель СССР Михаил Горбачев, сказал российский политик Владимир Рыжков.По словам Рыжкова, именно такого рода политическое лидерство необходимо современному миру для "разрешения множественных грозных проблем".Михаил Горбачев родился 2 марта 1931 года в селе Привольное на Ставрополье. Возглавлял Советский Союз с 1985 по 1991 год как генеральный секретарь ЦК КПСС, а затем как президент СССР. Лауреат Нобелевской премии мира (1990). После подписания Беловежских соглашений в декабре 1991 года объявил о прекращении деятельности на посту президента. После отставки создал Международный фонд социально-экономических и политологических исследований (Горбачев-Фонд), Международный Зеленый Крест, основал Форум новой политики и выступил одним из инициаторов создания Форума лауреатов Нобелевской премии мира.
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горбачев-фонд, владимир рыжков, михаил горбачев, общество

Политик перечислил актуальные для современного лидера качества Горбачева

22:24 04.03.2021
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМихаил Горбачев
Михаил Горбачев - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Политические лидеры в современном мире должны иметь твердые гуманистические убеждения, быть решительными и открытыми для сотрудничества реформаторами, как последний руководитель СССР Михаил Горбачев, сказал российский политик Владимир Рыжков.

"Если бы я выделял основные актуальные для современности аспекты политического лидерства Михаила Сергеевича... я бы сказал, что современному миру нужны политики с твердыми гуманистическими убеждениями, имеющие глобальное видение и глобальную ответственность, открытые к сотрудничеству и восприятию лучших практик. (Нужны) смелые решительные реформаторы, честные порядочные люди, посвятившие себя служению общественному благу, - такие, каким был и остается Михаил Сергеевич Горбачев",- сказал Рыжков на международной конференции, посвященной 90-летнему юбилею политика.

По словам Рыжкова, именно такого рода политическое лидерство необходимо современному миру для "разрешения множественных грозных проблем".
Михаил Горбачев родился 2 марта 1931 года в селе Привольное на Ставрополье. Возглавлял Советский Союз с 1985 по 1991 год как генеральный секретарь ЦК КПСС, а затем как президент СССР. Лауреат Нобелевской премии мира (1990). После подписания Беловежских соглашений в декабре 1991 года объявил о прекращении деятельности на посту президента. После отставки создал Международный фонд социально-экономических и политологических исследований (Горбачев-Фонд), Международный Зеленый Крест, основал Форум новой политики и выступил одним из инициаторов создания Форума лауреатов Нобелевской премии мира.
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