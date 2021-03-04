Политик перечислил актуальные для современного лидера качества Горбачева
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Политические лидеры в современном мире должны иметь твердые гуманистические убеждения, быть решительными и открытыми для сотрудничества реформаторами, как последний руководитель СССР Михаил Горбачев, сказал российский политик Владимир Рыжков.
"Если бы я выделял основные актуальные для современности аспекты политического лидерства Михаила Сергеевича... я бы сказал, что современному миру нужны политики с твердыми гуманистическими убеждениями, имеющие глобальное видение и глобальную ответственность, открытые к сотрудничеству и восприятию лучших практик. (Нужны) смелые решительные реформаторы, честные порядочные люди, посвятившие себя служению общественному благу, - такие, каким был и остается Михаил Сергеевич Горбачев",- сказал Рыжков на международной конференции, посвященной 90-летнему юбилею политика.
По словам Рыжкова, именно такого рода политическое лидерство необходимо современному миру для "разрешения множественных грозных проблем".
Михаил Горбачев родился 2 марта 1931 года в селе Привольное на Ставрополье. Возглавлял Советский Союз с 1985 по 1991 год как генеральный секретарь ЦК КПСС, а затем как президент СССР. Лауреат Нобелевской премии мира (1990). После подписания Беловежских соглашений в декабре 1991 года объявил о прекращении деятельности на посту президента. После отставки создал Международный фонд социально-экономических и политологических исследований (Горбачев-Фонд), Международный Зеленый Крест, основал Форум новой политики и выступил одним из инициаторов создания Форума лауреатов Нобелевской премии мира.