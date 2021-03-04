https://ria.ru/20210304/fns-1599867844.html

Федеральная налоговая служба планирует запустить новую систему

Федеральная налоговая служба планирует запустить новую систему

Федеральная налоговая служба опубликовала план на 2021 год, в котором рассказала как об уже действующих, так и готовящихся проектах. РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T10:28

2021-03-04T10:28

2021-03-04T12:21

россия

ндс

федеральная налоговая служба (фнс россии)

рбк (медиагруппа)

технологии

экономика

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Федеральная налоговая служба опубликовала план на 2021 год, в котором рассказала как об уже действующих, так и готовящихся проектах.В частности, планируется запустить цифровую платформу оценки налогоплательщиков, которая поможет ускорить или удешевить выдачу банковских кредитов. Как отметила пресс-служба ФНС в беседе с РБК, отчасти такая цифровая платформа уже работает — в прошлом году ее использовали для поддержки экономики во время пандемии COVID-19. Система основана на технологии блокчейна и позволяет ускорить выдачу льготных кредитов для бизнеса. Ведущие банки уже предложили ФНС развивать платформу дальше.Кроме того, в прошлом году у службы появился новый реестр получателей господдержки среди субъектов малого и среднего предпринимательства, а в этом году она собирается внедрить "новую функциональность": появится возможность на регулярной основе корректировать меры поддержки. ФНС также намерена создать платформу для передачи в другие госорганы различных сведений, например данных онлайн-касс. Пока что эта платформа находится на этапе проектирования.Служба планирует разработать и концепцию информационной системы "Налог-4". Как уточняет РБК, эта система позволяет проверять все цепочки уплаты НДС в автоматическом режиме.Ранее стало известно, что ФНС создает сервис хранения чеков в электронном виде, что позволит получать полную информацию о покупках в одном месте. Это поможет при возврате товаров или при гарантийном обслуживании.

https://ria.ru/20210127/nalogi-1594872397.html

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россия, ндс, федеральная налоговая служба (фнс россии), рбк (медиагруппа), технологии, экономика