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Федеральная налоговая служба планирует запустить новую систему
Федеральная налоговая служба планирует запустить новую систему
Федеральная налоговая служба опубликовала план на 2021 год, в котором рассказала как об уже действующих, так и готовящихся проектах. РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T10:28
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россия
ндс
федеральная налоговая служба (фнс россии)
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технологии
экономика
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Федеральная налоговая служба опубликовала план на 2021 год, в котором рассказала как об уже действующих, так и готовящихся проектах.В частности, планируется запустить цифровую платформу оценки налогоплательщиков, которая поможет ускорить или удешевить выдачу банковских кредитов. Как отметила пресс-служба ФНС в беседе с РБК, отчасти такая цифровая платформа уже работает — в прошлом году ее использовали для поддержки экономики во время пандемии COVID-19. Система основана на технологии блокчейна и позволяет ускорить выдачу льготных кредитов для бизнеса. Ведущие банки уже предложили ФНС развивать платформу дальше.Кроме того, в прошлом году у службы появился новый реестр получателей господдержки среди субъектов малого и среднего предпринимательства, а в этом году она собирается внедрить "новую функциональность": появится возможность на регулярной основе корректировать меры поддержки. ФНС также намерена создать платформу для передачи в другие госорганы различных сведений, например данных онлайн-касс. Пока что эта платформа находится на этапе проектирования.Служба планирует разработать и концепцию информационной системы "Налог-4". Как уточняет РБК, эта система позволяет проверять все цепочки уплаты НДС в автоматическом режиме.Ранее стало известно, что ФНС создает сервис хранения чеков в электронном виде, что позволит получать полную информацию о покупках в одном месте. Это поможет при возврате товаров или при гарантийном обслуживании.
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россия, ндс, федеральная налоговая служба (фнс россии), рбк (медиагруппа), технологии, экономика

Федеральная налоговая служба планирует запустить новую систему

10:28 04.03.2021 (обновлено: 12:21 04.03.2021)
 
© РИА Новости / Нина ЗотинаБланк налоговой декларации на доходы физических лиц
Бланк налоговой декларации на доходы физических лиц - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Федеральная налоговая служба опубликовала план на 2021 год, в котором рассказала как об уже действующих, так и готовящихся проектах.
В частности, планируется запустить цифровую платформу оценки налогоплательщиков, которая поможет ускорить или удешевить выдачу банковских кредитов. Как отметила пресс-служба ФНС в беседе с РБК, отчасти такая цифровая платформа уже работает — в прошлом году ее использовали для поддержки экономики во время пандемии COVID-19. Система основана на технологии блокчейна и позволяет ускорить выдачу льготных кредитов для бизнеса. Ведущие банки уже предложили ФНС развивать платформу дальше.
Кроме того, в прошлом году у службы появился новый реестр получателей господдержки среди субъектов малого и среднего предпринимательства, а в этом году она собирается внедрить "новую функциональность": появится возможность на регулярной основе корректировать меры поддержки.
ФНС также намерена создать платформу для передачи в другие госорганы различных сведений, например данных онлайн-касс. Пока что эта платформа находится на этапе проектирования.
"Поставка данных будет осуществляться в автоматизированном режиме с учетом ограничений, предусмотренных нормативно-правовыми актами", — пояснили в ведомстве.
Служба планирует разработать и концепцию информационной системы "Налог-4". Как уточняет РБК, эта система позволяет проверять все цепочки уплаты НДС в автоматическом режиме.
Ранее стало известно, что ФНС создает сервис хранения чеков в электронном виде, что позволит получать полную информацию о покупках в одном месте. Это поможет при возврате товаров или при гарантийном обслуживании.
Вывеска Федеральной налоговой службы РФ - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
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РоссияНДСФедеральная налоговая служба (ФНС России)РБК (медиагруппа)ТехнологииЭкономика
 
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