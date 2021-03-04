https://ria.ru/20210304/dialog-1599878296.html

Эксперт оценил заявление США о настрое на значимый диалог с Россией

Эксперт оценил заявление США о настрое на значимый диалог с Россией

Заявление Белого дома о том, что США настроены на значимый диалог с РФ и КНР по новым военным технологиям, включая стратегическую стабильность, внушает надежду, РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T11:13

2021-03-04T11:13

2021-03-04T11:13

владимир батюк

центр военно-политических исследований

российская академия наук

китай

вашингтон (город)

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/15/1598507998_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_bf9df9ac0c5c41525c258f03ef6c87a9.jpg

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Заявление Белого дома о том, что США настроены на значимый диалог с РФ и КНР по новым военным технологиям, включая стратегическую стабильность, внушает надежду, что американское руководство, наконец, перейдет от слов к делу, сообщил РИА Новости руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк."Хотелось бы надеяться, что США, наконец, перейдут от слов к делу, будут сформированы делегации и что особенно важно - будет сформирована переговорная позиция сторон", - сказал собеседник агентства.Эксперт рассчитывает, что речь идет о полноценных переговорах об ограничении вооружений. "Потому что договор СНВ-3, который был продлен в начале февраля этого года, рассчитан только на пять лет. Пять лет - очень небольшой срок, чтобы выработать новое соглашение, и что важно - принять его... ввиду очень непростых политических обстоятельств, которые сложились в российско-американских отношениях. И там есть технические трудности, связанные с продолжающейся гонкой вооружений в том числе", - уточнил Батюк.Говоря о КНР, он отметил, что в настоящее время по этому вопросу вообще нет американо-китайского диалога. "Китай указывает на то, что такой диалог невозможен, поскольку Китай намного отстает от Соединенных Штатов Америки по размеру своего ядерного арсенала, и идея этого диалога может быть реализована, если только Вашингтон и Пекин сравняются по своим стратегическим ядерным возможностям", - пояснил собеседник агентства.Ранее Белый дом распространил переходные положения стратегии национальной безопасности, в которых говорится, что США хотят субстантивного диалога с РФ и КНР по новым военным технологиям, включая стратегическую стабильность.

https://ria.ru/20210303/pomosch-1599727787.html

https://ria.ru/20210302/ssha-1599548783.html

китай

вашингтон (город)

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир батюк, центр военно-политических исследований, российская академия наук, китай, вашингтон (город), сша, в мире