Эксперт оценил заявление США о настрое на значимый диалог с Россией
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Заявление Белого дома о том, что США настроены на значимый диалог с РФ и КНР по новым военным технологиям, включая стратегическую стабильность, внушает надежду, что американское руководство, наконец, перейдет от слов к делу, сообщил РИА Новости руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк.
"Хотелось бы надеяться, что США, наконец, перейдут от слов к делу, будут сформированы делегации и что особенно важно - будет сформирована переговорная позиция сторон", - сказал собеседник агентства.
Эксперт рассчитывает, что речь идет о полноценных переговорах об ограничении вооружений. "Потому что договор СНВ-3, который был продлен в начале февраля этого года, рассчитан только на пять лет. Пять лет - очень небольшой срок, чтобы выработать новое соглашение, и что важно - принять его... ввиду очень непростых политических обстоятельств, которые сложились в российско-американских отношениях. И там есть технические трудности, связанные с продолжающейся гонкой вооружений в том числе", - уточнил Батюк.
Говоря о КНР, он отметил, что в настоящее время по этому вопросу вообще нет американо-китайского диалога. "Китай указывает на то, что такой диалог невозможен, поскольку Китай намного отстает от Соединенных Штатов Америки по размеру своего ядерного арсенала, и идея этого диалога может быть реализована, если только Вашингтон и Пекин сравняются по своим стратегическим ядерным возможностям", - пояснил собеседник агентства.
Ранее Белый дом распространил переходные положения стратегии национальной безопасности, в которых говорится, что США хотят субстантивного диалога с РФ и КНР по новым военным технологиям, включая стратегическую стабильность.