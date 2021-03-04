В S7 прокомментировали сообщения о росте цен на авиабилеты
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСамолет авиакомпании "S7 Airlines" в международном аэропорту Владивосток
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Российская авиакомпания S7 не наблюдает роста цен на авиабилеты, на фоне слабого спроса говорить о восстановлении тарифов не приходится, сообщила РИА Новости представитель компании.
"Рост цен на авиабилеты не наблюдается: спрос все еще слабее относительно докризисного времени, говорить о восстановлении тарифов не приходится", - сказала представитель компании.
Газета "Коммерсант" в четверг написала, что ограниченное число доступных для россиян зарубежных стран и авиарейсов привело к резкому росту стоимости авиабилетов. По данным Biletix и Aviasales, в марте на полеты за рубеж пассажиры в среднем тратят почти на 40% больше, чем в докризисном 2019 году, а по некоторым направлениям цены выше более чем вдвое, отмечает газета. Полеты внутри страны также дорожают, но медленнее.
Издание приводит мнение экспертов, согласно которому такая динамика сохранится фактически до полного возобновления авиасообщения между странами: перевозчикам нужно компенсировать потери.