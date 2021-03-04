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Ъ: в России взлетели цены на авиабилеты
Ъ: в России взлетели цены на авиабилеты
В России резко выросли цены на авиабилеты из-за ограниченного числа доступных зарубежных стран, сообщает "Коммерсантъ". РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T12:22
2021-03-04T13:31
дмитрий горин
оаэ
мальдивы
египет
грузия
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. В России резко выросли цены на авиабилеты из-за ограниченного числа доступных зарубежных стран, сообщает "Коммерсантъ".По словам экспертов, таким образом авиаперевозчики стараются покрыть потери, которые понесли из-за сокращения объемов перелетов в прошлом году.Так, сейчас средняя стоимость авиаперелета за рубеж составляет 15,7 тысячи рублей — это на 55 процентов больше, чем в 2020 году, и на 39,5 процентов — чем в 2019-м. По расчетам Aviasales, цена билета в ОАЭ выросла почти вдвое и достигла 23,7 тысячи рублей, в Грузию — в два с половиной раза, до 15,7 тысячи. Билет на Мальдивы подорожал на 36 процентов (до 40,1 тысячи рублей), а в Египет — на 29 процентов (до 16,4 тысячи). При этом, отмечает издание, цены на билеты по внутренним направлениям тоже выросли — они смогли вернуться к докризисным показателям.
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дмитрий горин, оаэ, мальдивы, египет, грузия, общество

Ъ: в России взлетели цены на авиабилеты

12:22 04.03.2021 (обновлено: 13:31 04.03.2021)
 
© Fotolia / Artur MarciniecАвиабилеты и паспорта
Авиабилеты и паспорта - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© Fotolia / Artur Marciniec
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. В России резко выросли цены на авиабилеты из-за ограниченного числа доступных зарубежных стран, сообщает "Коммерсантъ".
"Квотирование международных перелетов и ограниченный объем доступных рейсов вместе с высоким спросом позволяют перевозчикам отказываться от низких тарифов, повышая стоимость за счет динамической системы ценообразования", — пояснил вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин.
По словам экспертов, таким образом авиаперевозчики стараются покрыть потери, которые понесли из-за сокращения объемов перелетов в прошлом году.
Так, сейчас средняя стоимость авиаперелета за рубеж составляет 15,7 тысячи рублей — это на 55 процентов больше, чем в 2020 году, и на 39,5 процентов — чем в 2019-м.
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По расчетам Aviasales, цена билета в ОАЭ выросла почти вдвое и достигла 23,7 тысячи рублей, в Грузию — в два с половиной раза, до 15,7 тысячи. Билет на Мальдивы подорожал на 36 процентов (до 40,1 тысячи рублей), а в Египет — на 29 процентов (до 16,4 тысячи).
При этом, отмечает издание, цены на билеты по внутренним направлениям тоже выросли — они смогли вернуться к докризисным показателям.
 
Дмитрий ГоринОАЭМальдивыЕгипетГрузияОбщество
 
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