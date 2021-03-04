https://ria.ru/20210304/aviabilety-1599890369.html

Ъ: в России взлетели цены на авиабилеты

Ъ: в России взлетели цены на авиабилеты

В России резко выросли цены на авиабилеты из-за ограниченного числа доступных зарубежных стран, сообщает "Коммерсантъ". РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T12:22

2021-03-04T12:22

2021-03-04T13:31

дмитрий горин

оаэ

мальдивы

египет

грузия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/148211/15/1482111521_0:283:5424:3334_1920x0_80_0_0_07780dfcdd42e58f06b12eae0656e952.jpg

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. В России резко выросли цены на авиабилеты из-за ограниченного числа доступных зарубежных стран, сообщает "Коммерсантъ".По словам экспертов, таким образом авиаперевозчики стараются покрыть потери, которые понесли из-за сокращения объемов перелетов в прошлом году.Так, сейчас средняя стоимость авиаперелета за рубеж составляет 15,7 тысячи рублей — это на 55 процентов больше, чем в 2020 году, и на 39,5 процентов — чем в 2019-м. По расчетам Aviasales, цена билета в ОАЭ выросла почти вдвое и достигла 23,7 тысячи рублей, в Грузию — в два с половиной раза, до 15,7 тысячи. Билет на Мальдивы подорожал на 36 процентов (до 40,1 тысячи рублей), а в Египет — на 29 процентов (до 16,4 тысячи). При этом, отмечает издание, цены на билеты по внутренним направлениям тоже выросли — они смогли вернуться к докризисным показателям.

https://radiosputnik.ria.ru/20201224/perelet-1590757684.html

оаэ

мальдивы

египет

грузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий горин, оаэ, мальдивы, египет, грузия, общество