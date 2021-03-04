https://ria.ru/20210304/alimenty-1599873345.html

Верховный суд пояснил, когда можно не платить алименты

Верховный суд пояснил, когда можно не платить алименты

Верховный суд РФ назвал уважительные причины для неуплаты алиментов: болезнь, невыплата зарплаты, призыв в армию, ошибка банка. РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T10:51

2021-03-04T10:51

2021-03-04T10:52

вооруженные силы рф

общество

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Верховный суд РФ назвал уважительные причины для неуплаты алиментов: болезнь, невыплата зарплаты, призыв в армию, ошибка банка.В то же время, подчеркивает суд, несогласие с размером алиментов не является уважительной причиной - сумму выплат можно оспорить в установленном законом порядке. "Сам по себе факт совместного проживания лица, обязанного уплачивать алименты, с получателем алиментов не может расцениваться как основание для признания причины неуплаты алиментов уважительной", - отмечает суд.Постановление также рассматривает вопрос о невыплате алиментов осужденными - тут суды должны разбираться в каждом конкретном случае и смотреть, не уклонялся ли заключенный от работы. "Неуплата алиментов в период отбывания лицом, обязанным уплачивать алименты, наказания в местах лишения свободы также не является безусловным основанием для его освобождения от административной ответственности. В указанном случае подлежат исследованию иные обстоятельства, в частности: привлекалось ли такое лицо в период отбытия наказания к оплачиваемому труду, не отказывалось ли оно от работы без уважительных причин", - отмечается в проекте.В настоящее время проект направлен на доработку в редакционную комиссию. После его принятия пленумом ВС РФ российские суды должны будут руководствоваться этим постановлением при вынесении решений.

https://ria.ru/20210303/alimenty-1599814734.html

https://ria.ru/20210215/alimenty-1597525012.html

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вооруженные силы рф, общество