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Украинцы раскритиковали офицера ВСУ, вставшую на защиту русскоязычных
Украинцы раскритиковали офицера ВСУ, вставшую на защиту русскоязычных
Военнослужащая Вооруженных сил Украины подверглась в критике у себя на родине за то, что опубликовала в TikTok видео в защиту русскоговорящих. РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T05:20
2021-03-03T05:20
ситуация на украине
вооруженные силы украины
украина
в мире
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Военнослужащая Вооруженных сил Украины подверглась в критике у себя на родине за то, что опубликовала в TikTok видео в защиту русскоговорящих.Девушка выложила на своей странице видео, озвученное песней на русском языке. На запись наложены субтитры, в которых говорится: "Не каждый, кто говорит на русском, является врагом Украины. И не каждый, кто надевает вышиванку, является ее патриотом".На видео обратил внимание участник операции на юго-востоке Украины Александр Гром. На своей странице в Facebook он возмутился поведением девушки, которая, по его словам, является офицером подразделения морально-психологического обеспечения.Гром заявил, что на девушку наложили дисциплинарное взыскание, однако выразил мнение, что это не решит проблему в целом. Он призвал командный состав провести со своими подчиненными воспитательную работу.С ним согласился офицер ВСУ Анатолий Штерн, а ряд комментаторов призвали уволить девушку из рядов вооруженных сил.В апреле 2019 года парламент Украины принял закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Документ предусматривал создание специальной "языковой комиссии", а также введение должности уполномоченного по его защите, которую сейчас занимает Тарас Креминь. Этим же законом было предложено ввести экзамены для чиновников, определяющие уровень знания украинского языка, и штрафовать за нарушение норм закона. Штраф составляет от 5,1 тысячи до 6,8 тысячи гривен (184 и 245 долларов соответственно). Норма об обязательном использовании украинского языка в сфере обслуживания на Украине вступила в силу 16 января.
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60
ситуация на украине, вооруженные силы украины, украина, в мире

Украинцы раскритиковали офицера ВСУ, вставшую на защиту русскоязычных

05:20 03.03.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУкраина
Украина - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Военнослужащая Вооруженных сил Украины подверглась в критике у себя на родине за то, что опубликовала в TikTok видео в защиту русскоговорящих.
Девушка выложила на своей странице видео, озвученное песней на русском языке. На запись наложены субтитры, в которых говорится: "Не каждый, кто говорит на русском, является врагом Украины. И не каждый, кто надевает вышиванку, является ее патриотом".
 
На видео обратил внимание участник операции на юго-востоке Украины Александр Гром. На своей странице в Facebook он возмутился поведением девушки, которая, по его словам, является офицером подразделения морально-психологического обеспечения.
Гром заявил, что на девушку наложили дисциплинарное взыскание, однако выразил мнение, что это не решит проблему в целом. Он призвал командный состав провести со своими подчиненными воспитательную работу.
С ним согласился офицер ВСУ Анатолий Штерн, а ряд комментаторов призвали уволить девушку из рядов вооруженных сил.
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Украинский школьник поругался с военными из-за русского языка
В апреле 2019 года парламент Украины принял закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Документ предусматривал создание специальной "языковой комиссии", а также введение должности уполномоченного по его защите, которую сейчас занимает Тарас Креминь. Этим же законом было предложено ввести экзамены для чиновников, определяющие уровень знания украинского языка, и штрафовать за нарушение норм закона. Штраф составляет от 5,1 тысячи до 6,8 тысячи гривен (184 и 245 долларов соответственно). Норма об обязательном использовании украинского языка в сфере обслуживания на Украине вступила в силу 16 января.
 
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