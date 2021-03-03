https://ria.ru/20210303/yazyk-1599687378.html

Украинцы раскритиковали офицера ВСУ, вставшую на защиту русскоязычных

Украинцы раскритиковали офицера ВСУ, вставшую на защиту русскоязычных

Военнослужащая Вооруженных сил Украины подверглась в критике у себя на родине за то, что опубликовала в TikTok видео в защиту русскоговорящих. РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T05:20

2021-03-03T05:20

2021-03-03T05:20

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Военнослужащая Вооруженных сил Украины подверглась в критике у себя на родине за то, что опубликовала в TikTok видео в защиту русскоговорящих.Девушка выложила на своей странице видео, озвученное песней на русском языке. На запись наложены субтитры, в которых говорится: "Не каждый, кто говорит на русском, является врагом Украины. И не каждый, кто надевает вышиванку, является ее патриотом".На видео обратил внимание участник операции на юго-востоке Украины Александр Гром. На своей странице в Facebook он возмутился поведением девушки, которая, по его словам, является офицером подразделения морально-психологического обеспечения.Гром заявил, что на девушку наложили дисциплинарное взыскание, однако выразил мнение, что это не решит проблему в целом. Он призвал командный состав провести со своими подчиненными воспитательную работу.С ним согласился офицер ВСУ Анатолий Штерн, а ряд комментаторов призвали уволить девушку из рядов вооруженных сил.В апреле 2019 года парламент Украины принял закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Документ предусматривал создание специальной "языковой комиссии", а также введение должности уполномоченного по его защите, которую сейчас занимает Тарас Креминь. Этим же законом было предложено ввести экзамены для чиновников, определяющие уровень знания украинского языка, и штрафовать за нарушение норм закона. Штраф составляет от 5,1 тысячи до 6,8 тысячи гривен (184 и 245 долларов соответственно). Норма об обязательном использовании украинского языка в сфере обслуживания на Украине вступила в силу 16 января.

https://ria.ru/20210223/skandal-1598626356.html

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ситуация на украине, вооруженные силы украины, украина, в мире