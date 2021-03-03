ОП: детям из многодетных семей нужно обеспечить бюджетные места в вузах
07:15 03.03.2021 (обновлено: 09:08 03.03.2021)
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Государство должно предоставлять многодетным семьям дополнительные преференции, в том числе за счет увеличения бюджетных мест в вузах, это повысит эффективность демографической политики, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.
В прошлом году в Госдуму был внесен законопроект, предлагающий предоставить детям из многодетных семей льготы при поступлении в бакалавриат и специалитет. Проект могут рассмотреть в первом чтении на заседании 17 марта, следует из электронной базы данных ГД.
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"Я считаю, что мы активно должны говорить о необходимости государственного приоритета для детей из многодетных семей – прежде всего, потому, что это может вызывать непонимание со стороны других семей. Во-первых, сейчас материнский капитал предоставляется при рождении и первого ребенка, и второго. Для третьего ребенка маткапитал может предоставляться только на уровне регионов, его размер не такой большой, чтобы позволить семьям дать высшее образование всем детям при условии их успешной учебы. Во-вторых, благополучие многодетных семей – это критерий эффективности демографической политики. Быть многодетным должно быть выгодно и престижно", - рассказал Рыбальченко.
Профильная комиссия ОП РФ, как напомнил общественник, впервые официально включила предоставление бесплатного образования детям из многодетных семей на условиях целевого контракта при успешной сдаче экзаменов в доклад "Демография-2024. Как обеспечить устойчивый естественный прирост населения РФ". Таким образом, государство может оказать не только прямую материальную помощь, а дать социальный лифт наравне с абитуриентами из семей с одним или двумя детьми.
"Многодетные семьи - это не просто семьи, где много детей: это семьи, которые вносят свой вклад в будущее страны. Поэтому государство должно предоставлять им дополнительные преференции, прежде всего, за счет увеличения бюджетных мест в вузах и введения соответствующей программы. Эта ситуация позволит обеспечить приоритет инвестиций в семьи с большим количеством детей", - заявил Рыбальченко.