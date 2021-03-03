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ОП: детям из многодетных семей нужно обеспечить бюджетные места в вузах
ОП: детям из многодетных семей нужно обеспечить бюджетные места в вузах
Государство должно предоставлять многодетным семьям дополнительные преференции, в том числе за счет увеличения бюджетных мест в вузах, это повысит эффективность РИА Новости, 03.03.2021
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Государство должно предоставлять многодетным семьям дополнительные преференции, в том числе за счет увеличения бюджетных мест в вузах, это повысит эффективность демографической политики, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.В прошлом году в Госдуму был внесен законопроект, предлагающий предоставить детям из многодетных семей льготы при поступлении в бакалавриат и специалитет. Проект могут рассмотреть в первом чтении на заседании 17 марта, следует из электронной базы данных ГД.Профильная комиссия ОП РФ, как напомнил общественник, впервые официально включила предоставление бесплатного образования детям из многодетных семей на условиях целевого контракта при успешной сдаче экзаменов в доклад "Демография-2024. Как обеспечить устойчивый естественный прирост населения РФ". Таким образом, государство может оказать не только прямую материальную помощь, а дать социальный лифт наравне с абитуриентами из семей с одним или двумя детьми."Многодетные семьи - это не просто семьи, где много детей: это семьи, которые вносят свой вклад в будущее страны. Поэтому государство должно предоставлять им дополнительные преференции, прежде всего, за счет увеличения бюджетных мест в вузах и введения соответствующей программы. Эта ситуация позволит обеспечить приоритет инвестиций в семьи с большим количеством детей", - заявил Рыбальченко.
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навигатор абитуриента, россия, госдума рф, общество

ОП: детям из многодетных семей нужно обеспечить бюджетные места в вузах

07:15 03.03.2021 (обновлено: 09:08 03.03.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПустая аудитория
Пустая аудитория - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Государство должно предоставлять многодетным семьям дополнительные преференции, в том числе за счет увеличения бюджетных мест в вузах, это повысит эффективность демографической политики, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.
В прошлом году в Госдуму был внесен законопроект, предлагающий предоставить детям из многодетных семей льготы при поступлении в бакалавриат и специалитет. Проект могут рассмотреть в первом чтении на заседании 17 марта, следует из электронной базы данных ГД.
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"Я считаю, что мы активно должны говорить о необходимости государственного приоритета для детей из многодетных семей – прежде всего, потому, что это может вызывать непонимание со стороны других семей. Во-первых, сейчас материнский капитал предоставляется при рождении и первого ребенка, и второго. Для третьего ребенка маткапитал может предоставляться только на уровне регионов, его размер не такой большой, чтобы позволить семьям дать высшее образование всем детям при условии их успешной учебы. Во-вторых, благополучие многодетных семей – это критерий эффективности демографической политики. Быть многодетным должно быть выгодно и престижно", - рассказал Рыбальченко.
Профильная комиссия ОП РФ, как напомнил общественник, впервые официально включила предоставление бесплатного образования детям из многодетных семей на условиях целевого контракта при успешной сдаче экзаменов в доклад "Демография-2024. Как обеспечить устойчивый естественный прирост населения РФ". Таким образом, государство может оказать не только прямую материальную помощь, а дать социальный лифт наравне с абитуриентами из семей с одним или двумя детьми.
"Многодетные семьи - это не просто семьи, где много детей: это семьи, которые вносят свой вклад в будущее страны. Поэтому государство должно предоставлять им дополнительные преференции, прежде всего, за счет увеличения бюджетных мест в вузах и введения соответствующей программы. Эта ситуация позволит обеспечить приоритет инвестиций в семьи с большим количеством детей", - заявил Рыбальченко.
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