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Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве
Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве
Самые высокие зарплаты в Москве предлагают работающему по вызову ветеринару и монтажнику стальных дверей — такие специалисты могут получать до 300 тысяч рублей... РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T07:06
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навигатор абитуриента
москва
общество
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Самые высокие зарплаты в Москве предлагают работающему по вызову ветеринару и монтажнику стальных дверей — такие специалисты могут получать до 300 тысяч рублей ежемесячно, выяснил сервис "Работа.ру", результат исследования имеется в распоряжении РИА Новости.В задачу ветеринара входит выезд на дом к клиенту, диагностика и лечение питомцев. От кандидата требуется соответствующее высшее образование и опыт работы от года. Кроме того, нужно быть готовым к сменному графику.Высокооплачиваемый монтажник стальных дверей должен иметь опыт работы не менее трех лет и обладать своим инструментом. Помимо этого, у специалиста может быть ненормированный рабочий день.Также высокие зарплаты — до 250 тысяч рублей в месяц — предлагают дизайнеру интерьера с опытом работы от трех лет, специалисту по тендерам с опытом от года, и, традиционно, специалистам IT-сферы. На такой заработок может рассчитывать, например, веб-программист с опытом работы от двух лет. Кроме того, от 200 тысяч рублей предлагают врачу-дерматокосметологу с опытом не менее пяти лет.До 200 тысяч рублей может получать программист 1C с релевантным опытом работы от пяти лет, а также зубной техник-керамист. К последнему требований по опыту работы нет, но соискателям можно отталкиваться от списка необходимых навыков — это знание контурирования и умение воссоздавать цвет при помощи керамических масс."Работа.ру" — сервис для поиска работы и подбора персонала, входящий в экосистему "Сбера". На сервисе размещено более 18,6 миллиона резюме, зарегистрировано более 580 тысяч работодателей и публикуется более 200 тысяч вакансий ежемесячно.
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кем стать, навигатор абитуриента, москва, общество

Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве

07:06 03.03.2021 (обновлено: 16:07 03.03.2021)
 
© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкХозяин со своим питомцем
Хозяин со своим питомцем - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Самые высокие зарплаты в Москве предлагают работающему по вызову ветеринару и монтажнику стальных дверей — такие специалисты могут получать до 300 тысяч рублей ежемесячно, выяснил сервис "Работа.ру", результат исследования имеется в распоряжении РИА Новости.
В задачу ветеринара входит выезд на дом к клиенту, диагностика и лечение питомцев. От кандидата требуется соответствующее высшее образование и опыт работы от года. Кроме того, нужно быть готовым к сменному графику.
Высокооплачиваемый монтажник стальных дверей должен иметь опыт работы не менее трех лет и обладать своим инструментом. Помимо этого, у специалиста может быть ненормированный рабочий день.
Также высокие зарплаты — до 250 тысяч рублей в месяц — предлагают дизайнеру интерьера с опытом работы от трех лет, специалисту по тендерам с опытом от года, и, традиционно, специалистам IT-сферы. На такой заработок может рассчитывать, например, веб-программист с опытом работы от двух лет. Кроме того, от 200 тысяч рублей предлагают врачу-дерматокосметологу с опытом не менее пяти лет.
До 200 тысяч рублей может получать программист 1C с релевантным опытом работы от пяти лет, а также зубной техник-керамист. К последнему требований по опыту работы нет, но соискателям можно отталкиваться от списка необходимых навыков — это знание контурирования и умение воссоздавать цвет при помощи керамических масс.
"Работа.ру" — сервис для поиска работы и подбора персонала, входящий в экосистему "Сбера". На сервисе размещено более 18,6 миллиона резюме, зарегистрировано более 580 тысяч работодателей и публикуется более 200 тысяч вакансий ежемесячно.
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 28.02.2021
28 февраля, 13:41
В Госдуме предложили шире использовать расчеты медианной зарплаты
 
Кем статьНавигатор абитуриентаМоскваОбщество
 
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