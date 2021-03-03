https://ria.ru/20210303/vakansii-1599689309.html

Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве

Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве

Самые высокие зарплаты в Москве предлагают работающему по вызову ветеринару и монтажнику стальных дверей — такие специалисты могут получать до 300 тысяч рублей... РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T07:06

2021-03-03T07:06

2021-03-03T16:07

кем стать

навигатор абитуриента

москва

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Самые высокие зарплаты в Москве предлагают работающему по вызову ветеринару и монтажнику стальных дверей — такие специалисты могут получать до 300 тысяч рублей ежемесячно, выяснил сервис "Работа.ру", результат исследования имеется в распоряжении РИА Новости.В задачу ветеринара входит выезд на дом к клиенту, диагностика и лечение питомцев. От кандидата требуется соответствующее высшее образование и опыт работы от года. Кроме того, нужно быть готовым к сменному графику.Высокооплачиваемый монтажник стальных дверей должен иметь опыт работы не менее трех лет и обладать своим инструментом. Помимо этого, у специалиста может быть ненормированный рабочий день.Также высокие зарплаты — до 250 тысяч рублей в месяц — предлагают дизайнеру интерьера с опытом работы от трех лет, специалисту по тендерам с опытом от года, и, традиционно, специалистам IT-сферы. На такой заработок может рассчитывать, например, веб-программист с опытом работы от двух лет. Кроме того, от 200 тысяч рублей предлагают врачу-дерматокосметологу с опытом не менее пяти лет.До 200 тысяч рублей может получать программист 1C с релевантным опытом работы от пяти лет, а также зубной техник-керамист. К последнему требований по опыту работы нет, но соискателям можно отталкиваться от списка необходимых навыков — это знание контурирования и умение воссоздавать цвет при помощи керамических масс."Работа.ру" — сервис для поиска работы и подбора персонала, входящий в экосистему "Сбера". На сервисе размещено более 18,6 миллиона резюме, зарегистрировано более 580 тысяч работодателей и публикуется более 200 тысяч вакансий ежемесячно.

https://radiosputnik.ria.ru/20210228/zarplata-1599308213.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кем стать, навигатор абитуриента, москва, общество