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Туризм
https://ria.ru/20210303/tyva-1599441974.html
Едем к добрым шаманам за крепким здоровьем! Чем удивляет Тува
Едем к добрым шаманам за крепким здоровьем! Чем удивляет Тува
Тува (Республика Тыва) находится между отрогами Саянских и Алтайских гор и считается одним из самых нетуристических регионов России. Но туда очень любят... РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T08:00
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости, Ирина Нехорошкина. Тува (Республика Тыва) находится между отрогами Саянских и Алтайских гор и считается одним из самых нетуристических регионов России. Но туда очень любят приезжать настоящие тревел-гурманы — путешественники, которые уже многое успели повидать. О том, что их привлекает, — в фотоленте РИА Новости.
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РИА Новости
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что посмотреть , отдых, куда можно лететь, куда поехать, куда поехать в выходные, туристы, еда, фото, туризм, республика тыва

Едем к добрым шаманам за крепким здоровьем! Чем удивляет Тува

08:00 03.03.2021 (обновлено: 10:33 03.03.2021)
 
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости, Ирина Нехорошкина. Тува (Республика Тыва) находится между отрогами Саянских и Алтайских гор и считается одним из самых нетуристических регионов России. Но туда очень любят приезжать настоящие тревел-гурманы — путешественники, которые уже многое успели повидать. О том, что их привлекает, — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Ирина Нехорошкина

Попав сюда впервые, трудно отделаться от впечатления, что ты уже не в России: редко встретишь людей с европейскими чертами лица и говорят все на местном языке.

Но гостей тувинцы любят. Стоит обратиться к ним, охотно переходят на русский.

Тува
1 из 16

Попав сюда впервые, трудно отделаться от впечатления, что ты уже не в России: редко встретишь людей с европейскими чертами лица и говорят все на местном языке.

Но гостей тувинцы любят. Стоит обратиться к ним, охотно переходят на русский.

© РИА Новости / Ирина Нехорошкина
© РИА Новости / Ирина Нехорошкина

Тува — один из самых экологически чистых уголков России. Тут практически нет промышленного производства и воду можно безбоязненно пить чуть ли не прямо из Енисея.

Тува
2 из 16

Тува — один из самых экологически чистых уголков России. Тут практически нет промышленного производства и воду можно безбоязненно пить чуть ли не прямо из Енисея.

© РИА Новости / Ирина Нехорошкина
© РИА Новости / Ирина Нехорошкина

До столицы республики Кызыла на автомобиле или автобусе лучше добираться по федеральной трассе "Енисей" — комфортно и живописно. Извиваясь между Саянских гор, эта дорога особенно красива в теплое время года. Но и заснеженный серпантин в окружении величественных вершин, лесов и степей производит сильное впечатление.

Тува
3 из 16

До столицы республики Кызыла на автомобиле или автобусе лучше добираться по федеральной трассе "Енисей" — комфортно и живописно. Извиваясь между Саянских гор, эта дорога особенно красива в теплое время года. Но и заснеженный серпантин в окружении величественных вершин, лесов и степей производит сильное впечатление.

© РИА Новости / Ирина Нехорошкина
© РИА Новости / Ирина Нехорошкина

Путешествуя по республике, вы не раз увидите деревья или какие-то сооружения с сотнями разноцветных ленточек. Эта традиция связана с шаманизмом — одной из древнейших религий, которую здесь исповедуют наряду с буддизмом. Так просят духов об исполнении желаний. Обычно это делают в особых, сакральных местах.

Тува
4 из 16

Путешествуя по республике, вы не раз увидите деревья или какие-то сооружения с сотнями разноцветных ленточек. Эта традиция связана с шаманизмом — одной из древнейших религий, которую здесь исповедуют наряду с буддизмом. Так просят духов об исполнении желаний. Обычно это делают в особых, сакральных местах.

© РИА Новости / Ирина Нехорошкина
© РИА Новости / Ирина Нехорошкина

Экскурсовод Национального музея Республики Тыва Сюзанна Тюлюш рассказала, что, согласно профессиональной этике, местные шаманы не имеют права заниматься черной магией и должны использовать священные знания только с благими намерениями.

"Главная цель этого учения — исцеление души и тела. В Туве весьма популярны шаманские лечебницы. Там, как в поликлинике, на каждого заводят карту, есть регистратура и кабинеты врачей, только персонал носит не халаты, а пестрые наряды с колокольчиками, перьями птиц, рогами и лапами животных", — говорит она.

Тува
5 из 16

Экскурсовод Национального музея Республики Тыва Сюзанна Тюлюш рассказала, что, согласно профессиональной этике, местные шаманы не имеют права заниматься черной магией и должны использовать священные знания только с благими намерениями.

"Главная цель этого учения — исцеление души и тела. В Туве весьма популярны шаманские лечебницы. Там, как в поликлинике, на каждого заводят карту, есть регистратура и кабинеты врачей, только персонал носит не халаты, а пестрые наряды с колокольчиками, перьями птиц, рогами и лапами животных", — говорит она.

© РИА Новости / Ирина Нехорошкина
© РИА Новости / Ирина Нехорошкина

Новый год — Шагаа — в Туве также отмечают, совмещая буддийские и шаманские традиции. Этот год Белого быка встречали в ночь с 11 на 12 февраля.

Перед тем как разжечь ритуальный костер, тувинцы просят шаманов передать богам их подношения, чтобы наступающий год был щедрым на радости и скудным на огорчения. Жертвуют обычно молочные продукты. Для очищения шаманы окуривают всех травами и слегка стегают плеткой.

Тува
6 из 16

Новый год — Шагаа — в Туве также отмечают, совмещая буддийские и шаманские традиции. Этот год Белого быка встречали в ночь с 11 на 12 февраля.

Перед тем как разжечь ритуальный костер, тувинцы просят шаманов передать богам их подношения, чтобы наступающий год был щедрым на радости и скудным на огорчения. Жертвуют обычно молочные продукты. Для очищения шаманы окуривают всех травами и слегка стегают плеткой.

© РИА Новости / Ирина Нехорошкина
© РИА Новости / Ирина Нехорошкина

Еще одна достопримечательность края — местная кухня. Из-за сурового климата здесь предпочитают достаточно жирную, калорийную пищу. Это помогает выживать, когда температура опускается до минус пятидесяти.

Важный элемент гастрономической культуры — разнообразные молочные продукты. Например, знаменитый чай, заваренный на молоке, с добавлением соли, жира и разных специй.

Тува
7 из 16

Еще одна достопримечательность края — местная кухня. Из-за сурового климата здесь предпочитают достаточно жирную, калорийную пищу. Это помогает выживать, когда температура опускается до минус пятидесяти.

Важный элемент гастрономической культуры — разнообразные молочные продукты. Например, знаменитый чай, заваренный на молоке, с добавлением соли, жира и разных специй.

© РИА Новости / Ирина Нехорошкина
© РИА Новости / Ирина Нехорошкина

И конечно, баранина. Ее обязательно подают в праздники и к приходу гостей. В специальном котле готовят целую тушу и съедают полностью, оставляя только кости, рога и копыта.

Для тувинцев в баране практически нет несъедобных частей. Туристам блюдо из потрохов может показаться отталкивающим. Но, как сказал повар одного из местных ресторанов, подобные угощения подают с напутствием: "Сначала попробуй, а потом отказывайся!"

Тува
8 из 16

И конечно, баранина. Ее обязательно подают в праздники и к приходу гостей. В специальном котле готовят целую тушу и съедают полностью, оставляя только кости, рога и копыта.

Для тувинцев в баране практически нет несъедобных частей. Туристам блюдо из потрохов может показаться отталкивающим. Но, как сказал повар одного из местных ресторанов, подобные угощения подают с напутствием: "Сначала попробуй, а потом отказывайся!"

© РИА Новости / Ирина Нехорошкина
© РИА Новости / Ирина Нехорошкина

Тувинцы-скотоводы, как в древние времена, продолжают кочевать. Юрты символизируют для них весь мир, где пол — это земля, свод — небо, а стены — все, что окружает человека.

Тува
9 из 16

Тувинцы-скотоводы, как в древние времена, продолжают кочевать. Юрты символизируют для них весь мир, где пол — это земля, свод — небо, а стены — все, что окружает человека.

© РИА Новости / Ирина Нехорошкина
© РИА Новости / Ирина Нехорошкина

"Интересно, что до сих пор сохранился обычай не стучать в дверь, достаточно откашляться у входа в юрту или позвать хозяина", — отметил академик, директор Национального музея Республики Тыва Каадыр-оол Бичелдей.

Тува
10 из 16

"Интересно, что до сих пор сохранился обычай не стучать в дверь, достаточно откашляться у входа в юрту или позвать хозяина", — отметил академик, директор Национального музея Республики Тыва Каадыр-оол Бичелдей.

© РИА Новости / Ирина Нехорошкина
© РИА Новости / Ирина Нехорошкина

"Мы специально создали в музее этот круглый зал по образу и подобию древнего жилища скотоводов. Теперь он претендует на место в Книге рекордов Гиннесса России как самая большая юрта", — пояснил Бичелдей.

Тува
11 из 16

"Мы специально создали в музее этот круглый зал по образу и подобию древнего жилища скотоводов. Теперь он претендует на место в Книге рекордов Гиннесса России как самая большая юрта", — пояснил Бичелдей.

© РИА Новости / Ирина Нехорошкина
© РИА Новости / Ирина Нехорошкина

Часть экспозиции музея, посвященная древнейшим молельным и надгробным камням, демонстрируется в центральном зале Дворца молодежи в Кызыле.

Тува
12 из 16

Часть экспозиции музея, посвященная древнейшим молельным и надгробным камням, демонстрируется в центральном зале Дворца молодежи в Кызыле.

© РИА Новости / Ирина Нехорошкина
© РИА Новости / Ирина Нехорошкина

В Национальном музее есть и знаменитое скифское золото.

Гид пояснила, что самую большую сокровищницу археологи нашли на территории Долины царей в Туве.

Тува
13 из 16

В Национальном музее есть и знаменитое скифское золото.

Гид пояснила, что самую большую сокровищницу археологи нашли на территории Долины царей в Туве.

© РИА Новости / Ирина Нехорошкина
© РИА Новости / Ирина Нехорошкина

Сравнительно недавно примерно в 150 километрах к западу от Кызыла, в местечке Белдир-Кежии, открылся этнокультурный комплекс.

Тува
14 из 16

Сравнительно недавно примерно в 150 километрах к западу от Кызыла, в местечке Белдир-Кежии, открылся этнокультурный комплекс.

© РИА Новости / Ирина Нехорошкина
© РИА Новости / Ирина Нехорошкина

Здесь можно отдохнуть от долгого пути в "Павильоне неожиданной радости", попросить богов исполнить заветное желание, коснувшись лбом камня Субедея, или развести небольшой ритуальный костер, чтобы очистить тело и душу.

Тува
15 из 16

Здесь можно отдохнуть от долгого пути в "Павильоне неожиданной радости", попросить богов исполнить заветное желание, коснувшись лбом камня Субедея, или развести небольшой ритуальный костер, чтобы очистить тело и душу.

© РИА Новости / Ирина Нехорошкина
© РИА Новости / Ирина Нехорошкина

Академик Бичелдей, инициатор создания комплекса, потратил две свои годовые пенсии на то, чтобы установить на территории комплекса памятник тувинской письменности. Алфавит базируется на кириллице, но в нем на три буквы больше, чем в русском.

В 2020-м этот небольшой монумент, по версии сервиса поездок и путешествий Туту.ру, признали самым необычным в России.

Ключевой образ памятника — "Ъ", поскольку эта редкая в русском языке буква часто встречается в тувинской письменности.

Тува
16 из 16

Академик Бичелдей, инициатор создания комплекса, потратил две свои годовые пенсии на то, чтобы установить на территории комплекса памятник тувинской письменности. Алфавит базируется на кириллице, но в нем на три буквы больше, чем в русском.

В 2020-м этот небольшой монумент, по версии сервиса поездок и путешествий Туту.ру, признали самым необычным в России.

Ключевой образ памятника — "Ъ", поскольку эта редкая в русском языке буква часто встречается в тувинской письменности.

© РИА Новости / Ирина Нехорошкина
 
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