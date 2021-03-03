Едем к добрым шаманам за крепким здоровьем! Чем удивляет Тува
Попав сюда впервые, трудно отделаться от впечатления, что ты уже не в России: редко встретишь людей с европейскими чертами лица и говорят все на местном языке.
Но гостей тувинцы любят. Стоит обратиться к ним, охотно переходят на русский.
Попав сюда впервые, трудно отделаться от впечатления, что ты уже не в России: редко встретишь людей с европейскими чертами лица и говорят все на местном языке.
Но гостей тувинцы любят. Стоит обратиться к ним, охотно переходят на русский.
Тува — один из самых экологически чистых уголков России. Тут практически нет промышленного производства и воду можно безбоязненно пить чуть ли не прямо из Енисея.
Тува — один из самых экологически чистых уголков России. Тут практически нет промышленного производства и воду можно безбоязненно пить чуть ли не прямо из Енисея.
До столицы республики Кызыла на автомобиле или автобусе лучше добираться по федеральной трассе "Енисей" — комфортно и живописно. Извиваясь между Саянских гор, эта дорога особенно красива в теплое время года. Но и заснеженный серпантин в окружении величественных вершин, лесов и степей производит сильное впечатление.
До столицы республики Кызыла на автомобиле или автобусе лучше добираться по федеральной трассе "Енисей" — комфортно и живописно. Извиваясь между Саянских гор, эта дорога особенно красива в теплое время года. Но и заснеженный серпантин в окружении величественных вершин, лесов и степей производит сильное впечатление.
Путешествуя по республике, вы не раз увидите деревья или какие-то сооружения с сотнями разноцветных ленточек. Эта традиция связана с шаманизмом — одной из древнейших религий, которую здесь исповедуют наряду с буддизмом. Так просят духов об исполнении желаний. Обычно это делают в особых, сакральных местах.
Путешествуя по республике, вы не раз увидите деревья или какие-то сооружения с сотнями разноцветных ленточек. Эта традиция связана с шаманизмом — одной из древнейших религий, которую здесь исповедуют наряду с буддизмом. Так просят духов об исполнении желаний. Обычно это делают в особых, сакральных местах.
Экскурсовод Национального музея Республики Тыва Сюзанна Тюлюш рассказала, что, согласно профессиональной этике, местные шаманы не имеют права заниматься черной магией и должны использовать священные знания только с благими намерениями.
"Главная цель этого учения — исцеление души и тела. В Туве весьма популярны шаманские лечебницы. Там, как в поликлинике, на каждого заводят карту, есть регистратура и кабинеты врачей, только персонал носит не халаты, а пестрые наряды с колокольчиками, перьями птиц, рогами и лапами животных", — говорит она.
Экскурсовод Национального музея Республики Тыва Сюзанна Тюлюш рассказала, что, согласно профессиональной этике, местные шаманы не имеют права заниматься черной магией и должны использовать священные знания только с благими намерениями.
"Главная цель этого учения — исцеление души и тела. В Туве весьма популярны шаманские лечебницы. Там, как в поликлинике, на каждого заводят карту, есть регистратура и кабинеты врачей, только персонал носит не халаты, а пестрые наряды с колокольчиками, перьями птиц, рогами и лапами животных", — говорит она.
Новый год — Шагаа — в Туве также отмечают, совмещая буддийские и шаманские традиции. Этот год Белого быка встречали в ночь с 11 на 12 февраля.
Перед тем как разжечь ритуальный костер, тувинцы просят шаманов передать богам их подношения, чтобы наступающий год был щедрым на радости и скудным на огорчения. Жертвуют обычно молочные продукты. Для очищения шаманы окуривают всех травами и слегка стегают плеткой.
Новый год — Шагаа — в Туве также отмечают, совмещая буддийские и шаманские традиции. Этот год Белого быка встречали в ночь с 11 на 12 февраля.
Перед тем как разжечь ритуальный костер, тувинцы просят шаманов передать богам их подношения, чтобы наступающий год был щедрым на радости и скудным на огорчения. Жертвуют обычно молочные продукты. Для очищения шаманы окуривают всех травами и слегка стегают плеткой.
Еще одна достопримечательность края — местная кухня. Из-за сурового климата здесь предпочитают достаточно жирную, калорийную пищу. Это помогает выживать, когда температура опускается до минус пятидесяти.
Важный элемент гастрономической культуры — разнообразные молочные продукты. Например, знаменитый чай, заваренный на молоке, с добавлением соли, жира и разных специй.
Еще одна достопримечательность края — местная кухня. Из-за сурового климата здесь предпочитают достаточно жирную, калорийную пищу. Это помогает выживать, когда температура опускается до минус пятидесяти.
Важный элемент гастрономической культуры — разнообразные молочные продукты. Например, знаменитый чай, заваренный на молоке, с добавлением соли, жира и разных специй.
И конечно, баранина. Ее обязательно подают в праздники и к приходу гостей. В специальном котле готовят целую тушу и съедают полностью, оставляя только кости, рога и копыта.
Для тувинцев в баране практически нет несъедобных частей. Туристам блюдо из потрохов может показаться отталкивающим. Но, как сказал повар одного из местных ресторанов, подобные угощения подают с напутствием: "Сначала попробуй, а потом отказывайся!"
И конечно, баранина. Ее обязательно подают в праздники и к приходу гостей. В специальном котле готовят целую тушу и съедают полностью, оставляя только кости, рога и копыта.
Для тувинцев в баране практически нет несъедобных частей. Туристам блюдо из потрохов может показаться отталкивающим. Но, как сказал повар одного из местных ресторанов, подобные угощения подают с напутствием: "Сначала попробуй, а потом отказывайся!"
Тувинцы-скотоводы, как в древние времена, продолжают кочевать. Юрты символизируют для них весь мир, где пол — это земля, свод — небо, а стены — все, что окружает человека.
Тувинцы-скотоводы, как в древние времена, продолжают кочевать. Юрты символизируют для них весь мир, где пол — это земля, свод — небо, а стены — все, что окружает человека.
"Интересно, что до сих пор сохранился обычай не стучать в дверь, достаточно откашляться у входа в юрту или позвать хозяина", — отметил академик, директор Национального музея Республики Тыва Каадыр-оол Бичелдей.
"Интересно, что до сих пор сохранился обычай не стучать в дверь, достаточно откашляться у входа в юрту или позвать хозяина", — отметил академик, директор Национального музея Республики Тыва Каадыр-оол Бичелдей.
"Мы специально создали в музее этот круглый зал по образу и подобию древнего жилища скотоводов. Теперь он претендует на место в Книге рекордов Гиннесса России как самая большая юрта", — пояснил Бичелдей.
"Мы специально создали в музее этот круглый зал по образу и подобию древнего жилища скотоводов. Теперь он претендует на место в Книге рекордов Гиннесса России как самая большая юрта", — пояснил Бичелдей.
Часть экспозиции музея, посвященная древнейшим молельным и надгробным камням, демонстрируется в центральном зале Дворца молодежи в Кызыле.
Часть экспозиции музея, посвященная древнейшим молельным и надгробным камням, демонстрируется в центральном зале Дворца молодежи в Кызыле.
В Национальном музее есть и знаменитое скифское золото.
Гид пояснила, что самую большую сокровищницу археологи нашли на территории Долины царей в Туве.
В Национальном музее есть и знаменитое скифское золото.
Гид пояснила, что самую большую сокровищницу археологи нашли на территории Долины царей в Туве.
Сравнительно недавно примерно в 150 километрах к западу от Кызыла, в местечке Белдир-Кежии, открылся этнокультурный комплекс.
Сравнительно недавно примерно в 150 километрах к западу от Кызыла, в местечке Белдир-Кежии, открылся этнокультурный комплекс.
Здесь можно отдохнуть от долгого пути в "Павильоне неожиданной радости", попросить богов исполнить заветное желание, коснувшись лбом камня Субедея, или развести небольшой ритуальный костер, чтобы очистить тело и душу.
Здесь можно отдохнуть от долгого пути в "Павильоне неожиданной радости", попросить богов исполнить заветное желание, коснувшись лбом камня Субедея, или развести небольшой ритуальный костер, чтобы очистить тело и душу.
Академик Бичелдей, инициатор создания комплекса, потратил две свои годовые пенсии на то, чтобы установить на территории комплекса памятник тувинской письменности. Алфавит базируется на кириллице, но в нем на три буквы больше, чем в русском.
В 2020-м этот небольшой монумент, по версии сервиса поездок и путешествий Туту.ру, признали самым необычным в России.
Ключевой образ памятника — "Ъ", поскольку эта редкая в русском языке буква часто встречается в тувинской письменности.
Академик Бичелдей, инициатор создания комплекса, потратил две свои годовые пенсии на то, чтобы установить на территории комплекса памятник тувинской письменности. Алфавит базируется на кириллице, но в нем на три буквы больше, чем в русском.
В 2020-м этот небольшой монумент, по версии сервиса поездок и путешествий Туту.ру, признали самым необычным в России.
Ключевой образ памятника — "Ъ", поскольку эта редкая в русском языке буква часто встречается в тувинской письменности.