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Создана виртуальная энциклопедия самых необычных памятников России
Создана виртуальная энциклопедия самых необычных памятников России
Виртуальная энциклопедия собрала 100 самых необычных памятников России, участников конкурса "скульпТУТУра", которые могут привлечь внимание туристов даже в... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T16:24
2021-02-26T16:56
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Виртуальная энциклопедия собрала 100 самых необычных памятников России, участников конкурса "скульпТУТУра", которые могут привлечь внимание туристов даже в самых малопосещаемых уголках страны, сообщил РИА Новости создатель сообщества путешественников Туту.ру и автор идеи конкурса Сергей Пищулов."Она наглядно представляет хотя бы по одному необычному памятнику в каждом регионе, где турист, сможет загадать желание или позаботиться о счастье на долгие годы, — говорит Пищулов. — Таким образом, этот своеобразный путеводитель поможет путешественникам найти интересные точки притяжения, а местным властям даст повод задуматься над способами повышения привлекательности направления".Ранее сообщалось, что победителем всероссийского конкурса "скульпТУТУра" по определению самых необычных памятников и скульптур страны стал памятник тувинской письменности, который находится в музее-заповеднике "Белдир-Кежии" в Туве. "Все 100 участников получили свое место в энциклопедии и на интерактивной карте самых необычных памятников России. Памятники можно отсортировать по названию региона или по числу голосов, которые получил объект, найти координаты и спланировать путешествие", — пояснили организаторы.Кроме того, для каждой из ста скульптур были подготовлены объемные модели, которые можно рассмотреть с разных сторон, а также узнать интересные факты — кто создатель памятника, из чего он выполнен, какого размера и какие легенды с ним связаны.
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новости культуры, россия, туризм, памятники, туту.ру, туристы, новости - туризм

Создана виртуальная энциклопедия самых необычных памятников России

16:24 26.02.2021 (обновлено: 16:56 26.02.2021)
 
© Фото : Правительство Республики ТываПамятник тувинской письменности в музее-заповеднике "Белдир-Кежии"
Памятник тувинской письменности в музее-заповеднике Белдир-Кежии - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© Фото : Правительство Республики Тыва
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Виртуальная энциклопедия собрала 100 самых необычных памятников России, участников конкурса "скульпТУТУра", которые могут привлечь внимание туристов даже в самых малопосещаемых уголках страны, сообщил РИА Новости создатель сообщества путешественников Туту.ру и автор идеи конкурса Сергей Пищулов.
"Она наглядно представляет хотя бы по одному необычному памятнику в каждом регионе, где турист, сможет загадать желание или позаботиться о счастье на долгие годы, — говорит Пищулов. — Таким образом, этот своеобразный путеводитель поможет путешественникам найти интересные точки притяжения, а местным властям даст повод задуматься над способами повышения привлекательности направления".
Ранее сообщалось, что победителем всероссийского конкурса "скульпТУТУра" по определению самых необычных памятников и скульптур страны стал памятник тувинской письменности, который находится в музее-заповеднике "Белдир-Кежии" в Туве.
"Все 100 участников получили свое место в энциклопедии и на интерактивной карте самых необычных памятников России. Памятники можно отсортировать по названию региона или по числу голосов, которые получил объект, найти координаты и спланировать путешествие", — пояснили организаторы.
Кроме того, для каждой из ста скульптур были подготовлены объемные модели, которые можно рассмотреть с разных сторон, а также узнать интересные факты — кто создатель памятника, из чего он выполнен, какого размера и какие легенды с ним связаны.
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