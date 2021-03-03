https://ria.ru/20210303/tsvety-1599685483.html

Врачи рассказали, какие цветы лучше дарить на 8 марта

Врачи рассказали, какие цветы лучше дарить на 8 марта

Аллергия на традиционные весенние декоративные цветы у женщин встречается достаточно редко, с осторожностью надо относиться к мимозе, в подарок на 8 марта лучше РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T03:06

2021-03-03T03:06

2021-03-03T03:06

россия

международный женский день

общество

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МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Аллергия на традиционные весенние декоративные цветы у женщин встречается достаточно редко, с осторожностью надо относиться к мимозе, в подарок на 8 марта лучше выбирать цветы без запаха, они, как правило, безопасны, считают опрошенные РИА Новости врачи.Он отметил, что из традиционных цветов, которые дарят весной, возможна аллергия на мимозу, так как она ветроопыляемая, ее пыльца долго плавает в воздухе, поэтому с ней нужно быть осторожнее.С ним согласен и доктор медицинских наук, профессор, иммунолог-аллерголог Михаил Костинов. Он подчеркнул, что лучше выбирать цветы без запаха и без пыльцы, они наиболее безопасны.Эксперты отметили, что женщинам, которые знают о своей проблеме и ожидают подарка от мужчины, следует заранее предупредить об аллергии, чтобы радостное событие не превратилось в неприятность.

https://ria.ru/20210302/tseny-1599474794.html

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2021

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россия, международный женский день, общество