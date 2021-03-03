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Врачи рассказали, какие цветы лучше дарить на 8 марта
Врачи рассказали, какие цветы лучше дарить на 8 марта
Аллергия на традиционные весенние декоративные цветы у женщин встречается достаточно редко, с осторожностью надо относиться к мимозе, в подарок на 8 марта лучше РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T03:06
2021-03-03T03:06
2021-03-03T03:06
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МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Аллергия на традиционные весенние декоративные цветы у женщин встречается достаточно редко, с осторожностью надо относиться к мимозе, в подарок на 8 марта лучше выбирать цветы без запаха, они, как правило, безопасны, считают опрошенные РИА Новости врачи.Он отметил, что из традиционных цветов, которые дарят весной, возможна аллергия на мимозу, так как она ветроопыляемая, ее пыльца долго плавает в воздухе, поэтому с ней нужно быть осторожнее.С ним согласен и доктор медицинских наук, профессор, иммунолог-аллерголог Михаил Костинов. Он подчеркнул, что лучше выбирать цветы без запаха и без пыльцы, они наиболее безопасны.Эксперты отметили, что женщинам, которые знают о своей проблеме и ожидают подарка от мужчины, следует заранее предупредить об аллергии, чтобы радостное событие не превратилось в неприятность.
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МОСКВА, 3 мар – РИА Новости.
Аллергия на традиционные весенние декоративные цветы у женщин встречается достаточно редко, с осторожностью надо относиться к мимозе, в подарок на 8 марта
лучше выбирать цветы без запаха, они, как правило, безопасны, считают опрошенные РИА Новости врачи.
"Декоративные цветы, которые обычно покупают на 8 марта, относительно редко вызывают аллергические реакции. Розы, тюльпаны, лилии, ирисы, орхидеи – эти цветы, как правило, в природе опыляются насекомыми, поэтому на них небольшое количество тяжелой пыльцы, которая не удерживается в воздухе и как аллерген они достаточно слабые", - рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.
Он отметил, что из традиционных цветов, которые дарят весной, возможна аллергия на мимозу, так как она ветроопыляемая, ее пыльца долго плавает в воздухе, поэтому с ней нужно быть осторожнее.
С ним согласен и доктор медицинских наук, профессор, иммунолог-аллерголог Михаил Костинов. Он подчеркнул, что лучше выбирать цветы без запаха и без пыльцы, они наиболее безопасны.
Эксперты отметили, что женщинам, которые знают о своей проблеме и ожидают подарка от мужчины, следует заранее предупредить об аллергии, чтобы радостное событие не превратилось в неприятность.