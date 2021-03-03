https://ria.ru/20210303/statya-1599710254.html

В Совфеде предложили внести в УК отдельную статью за трэш-стримы

В Совфеде предложили внести в УК отдельную статью за трэш-стримы

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поддержала предложение сенаторов об установлении в Уголовном кодексе РФ отдельной статьи за трэш-стримы. РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T10:55

2021-03-03T10:55

2021-03-03T11:35

андрей клишас

валентина матвиенко

совет федерации рф

алексей пушков

политика

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МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поддержала предложение сенаторов об установлении в Уголовном кодексе РФ отдельной статьи за трэш-стримы.Эту тему на пленарном заседании в среду поднял глава комиссии СФ по взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.Сенатор пояснил, что в рамках рабочей группы по разработке поправок о запрете трэш-стримов обсуждаются несколько вариантов ответственности за подобный контент. По словам Пушкова, рабочая группа планирует до лета завершить работу над законодательными предложениями."Мы предложили бы вывести наказание за трэш-стримы в отдельную статью в Уголовном кодексе", - сказал сенатор.Он подчеркнул, что это недопустимо, когда в прямой трансляции показывают смерть людей."Я не исключаю отдельной статьи в УК", - сказал в свою очередь глава комитета по законодательству Андрей Клишас."Я бы поддержала отдельную статью в Уголовный кодекс. Мы не успеваем за новыми угрозами, затрагивающими многомилионную аудиторию", - сказал спикер Совфеда.

https://ria.ru/20210209/mvd-1596676680.html

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андрей клишас, валентина матвиенко, совет федерации рф, алексей пушков, политика