https://ria.ru/20210303/sovfed-1599770239.html

В Совфеде проконтролируют расходы на проект "Земский работник культуры"

В Совфеде проконтролируют расходы на проект "Земский работник культуры"

Профильные комитеты Совфеда проконтролируют выделение средств на программу "Земский работник культуры", такое протокольное поручение было дано на заседании... РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T15:27

2021-03-03T15:27

2021-03-03T15:43

ольга любимова

валентина матвиенко

совет федерации рф

андрей турчак

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МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Профильные комитеты Совфеда проконтролируют выделение средств на программу "Земский работник культуры", такое протокольное поручение было дано на заседании палаты в среду.Ранее глава Минкультуры Ольга Любимова, выступая в Совете Федерации, сообщила, что министерство предлагает запустить программу "Земский работник культуры". По ее словам, проект должен работать по аналогии с "Земским учителем" или "Земским врачом", в рамках которых специалисты едут работать в сельскую местность и получают подъемные."Мы поддерживаем вашу нацеленность на принятие и реализацию программы "Земский работник культуры". Действительно, год назад такое поручение было дано президентом. Знаем, что министерство здесь занимает самую активную позицию. Сенаторы также неоднократно говорили о ее необходимости. Знаем, что проект готов, но министерство финансов, как всегда, по понятным причинам затягивает его согласование", - сказал первый вице-спикер СФ Андрей Турчак.Сенатор отметил, что за пять лет, на которые рассчитана программа, планируется выделить 8,2 миллиарда рублей.Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала эту инициативу."Действительно, на отрасль культуры надо больше выделять средств. Понятно, на все не хватает, и это ответственность не только министерства культуры, но и нас, законодателей, которые рассматривают и утверждают бюджет. Деньги действительно небольшие, и я думаю, что мы просто обязаны поддержать и, если надо, в поправках обязательно это предложить", - сказала Матвиенко.По данным Минкультуры, в регионах не хватает почти 9 тысяч сотрудников учреждений культуры. И эта потребность станет еще больше после открытия новых театров, домов культуры, библиотек. Также в ведомстве предлагают поддерживать лучших сотрудников грантами.

https://ria.ru/20200721/1574603353.html

https://ria.ru/20210302/uchitel-1599569278.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольга любимова, валентина матвиенко, совет федерации рф, андрей турчак