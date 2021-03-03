https://ria.ru/20210303/sovfed-1599758924.html
Совфед запретил аудиторам хранить за рубежом материалы проверок
Совфед запретил аудиторам хранить за рубежом материалы проверок
Сенаторы на заседании в среду одобрили закон, который запрещает аудиторам хранить за рубежом документы, полученные или составленные ими в ходе проверок в РФ, а... РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T14:33
2021-03-03T14:33
2021-03-03T14:33
совет федерации рф
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595547586_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b68e859c4be2753bb6fd75710578dfe2.jpg
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Сенаторы на заседании в среду одобрили закон, который запрещает аудиторам хранить за рубежом документы, полученные или составленные ими в ходе проверок в РФ, а также базы данных с такими документами.Закон направлен на совершенствование порядка хранения субъектами аудиторской деятельности документов и их копий, полученных или составленных в ходе оказания услуг. Он запрещает аудиторским организациям и индивидуальным аудиторам хранить за пределами РФ такие документы и содержащиеся в них данные, а также размещать базы этих данных за рубежом.Одновременно уточняются сроки хранения таких документов и данных. Срок хранения документов при оказании аудиторских услуг составит не менее пяти лет после года, в котором они были получены, если иное не установлено другими законами. При оказании прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг срок хранения составит не менее трех лет после года, в котором документы и данные были получены или составлены либо внесены в базы данных, если иное не установлено другими законами.Закон должен будет вступить в силу через 10 дней после его официального опубликования. Документ разработан в целях обеспечения национальных интересов и защиты информации, доступ к которой получает аудиторская организация, пояснял ранее директор департамента регулирования бухгалтерского учета, финансовой отчетности, аудиторской деятельности, валютной сферы и НПФ Минфина РФ Леонид Шнейдман.В ходе проводившихся проверок аудиторских организаций достаточно часто выявлялись случаи, когда несмотря на наличие в законе об аудиторской деятельности нормы об обязательности хранения информации на территории РФ, эта норма "интерпретировалась достаточно широко" - что помимо хранения на территории РФ, документация может храниться еще где-то, отмечал глава департамента. И для того чтобы внести ясность в правоприменительную практику, и был разработан и принят этот закон.По данным Федерального казначейства, осуществляющего контроль за деятельностью аудиторов, обслуживающих "общественно значимые" организации, с 2015 года выявлено более 200 случаев нарушения требований к хранению рабочей документации 43 аудиторскими организациями. За нарушение этого требования шесть организаций были исключены из реестра СРО.
https://ria.ru/20210303/sovfed-1599741281.html
https://ria.ru/20200620/1573216363.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595547586_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0327df7736c21f186216ded9001dd372.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
совет федерации рф, экономика
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Сенаторы на заседании в среду одобрили закон, который запрещает аудиторам хранить за рубежом документы, полученные или составленные ими в ходе проверок в РФ, а также базы данных с такими документами.
Закон направлен на совершенствование порядка хранения субъектами аудиторской деятельности документов и их копий, полученных или составленных в ходе оказания услуг. Он запрещает аудиторским организациям и индивидуальным аудиторам хранить за пределами РФ такие документы и содержащиеся в них данные, а также размещать базы этих данных за рубежом.
Одновременно уточняются сроки хранения таких документов и данных. Срок хранения документов при оказании аудиторских услуг составит не менее пяти лет после года, в котором они были получены, если иное не установлено другими законами. При оказании прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг срок хранения составит не менее трех лет после года, в котором документы и данные были получены или составлены либо внесены в базы данных, если иное не установлено другими законами.
Закон должен будет вступить в силу через 10 дней после его официального опубликования. Документ разработан в целях обеспечения национальных интересов и защиты информации, доступ к которой получает аудиторская организация, пояснял ранее директор департамента регулирования бухгалтерского учета, финансовой отчетности, аудиторской деятельности, валютной сферы и НПФ Минфина РФ Леонид Шнейдман.
В ходе проводившихся проверок аудиторских организаций достаточно часто выявлялись случаи, когда несмотря на наличие в законе об аудиторской деятельности нормы об обязательности хранения информации на территории РФ, эта норма "интерпретировалась достаточно широко" - что помимо хранения на территории РФ, документация может храниться еще где-то, отмечал глава департамента. И для того чтобы внести ясность в правоприменительную практику, и был разработан и принят этот закон.
По данным Федерального казначейства, осуществляющего контроль за деятельностью аудиторов, обслуживающих "общественно значимые" организации, с 2015 года выявлено более 200 случаев нарушения требований к хранению рабочей документации 43 аудиторскими организациями. За нарушение этого требования шесть организаций были исключены из реестра СРО.