https://ria.ru/20210303/sobyanin-1599710667.html

Собянин поблагодарил Мишустина за поддержку Москвы

Собянин поблагодарил Мишустина за поддержку Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил председателя правительства РФ Михаила Мишустина с днем рождения, пожелал ему здоровья и оптимизма и поблагодарил за... РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T10:59

2021-03-03T10:59

2021-03-03T10:59

михаил мишустин

сергей собянин

москва

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил председателя правительства РФ Михаила Мишустина с днем рождения, пожелал ему здоровья и оптимизма и поблагодарил за поддержку столицы и москвичей."Поздравляю с днем рождения председателя правительства РФ. Уважаемый Михаил Владимирович, желаю успехов в решении задач, которые стоят перед правительством в это непростое время! Спасибо за поддержку Москвы и москвичей. Здоровья, оптимизма и удачи во всех начинаниях", - написал Собянин в своем микроблоге в Twitter.Мишустин в среду отмечает 55-летие.

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, сергей собянин, москва, twitter, общество