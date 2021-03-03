Собянин поблагодарил Мишустина за поддержку Москвы
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с представителями промышленной отрасли Алтайского края в Барнауле
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил председателя правительства РФ Михаила Мишустина с днем рождения, пожелал ему здоровья и оптимизма и поблагодарил за поддержку столицы и москвичей.
"Поздравляю с днем рождения председателя правительства РФ. Уважаемый Михаил Владимирович, желаю успехов в решении задач, которые стоят перед правительством в это непростое время! Спасибо за поддержку Москвы и москвичей. Здоровья, оптимизма и удачи во всех начинаниях", - написал Собянин в своем микроблоге в Twitter.
Мишустин в среду отмечает 55-летие.
Поздравляю с днём рождения председателя @Pravitelstvo_RF. Уважаемый Михаил Владимирович, желаю успехов в решении задач, которые стоят перед Правительством в это непростое время! Спасибо за поддержку Москвы и москвичей. Здоровья, оптимизма и удачи во всех начинаниях!— Сергей Собянин (@MosSobyanin) March 3, 2021