Слова премьера Словакии о передаче Закарпатья России вызвали скандал
20:59 03.03.2021 (обновлено: 05:42 04.03.2021)
© Пресс-служба правительства Словакии / Перейти в фотобанкПремьер-министр Словакии Игор Матович в аэропорту города Кошице, куда доставлена первая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V"
© Пресс-служба правительства Словакии
КИЕВ, 3 мар — РИА Новости. МИД Украины потребовал официальных извинений от словацкого премьер-министра Игоря Матовича, в шутку пообещавшего России украинское Закарпатье в обмен на вакцину от коронавируса.
В украинское дипломатическое ведомство вызвали временного поверенного в делах Словакии в Киеве Матуша Корбе. Ему выразили протест "из-за некорректных высказываний премьер-министра" во время сегодняшнего интервью словацкому радио "Экспресс".
"Независимо от мотивов, жанра или контекста заявления главы словацкого правительства, которые напрямую затрагивают территориальную целостность Украины, являются категорически неприемлемыми и негативно влияют на дружескую и добрососедскую атмосферу украинско-словацких отношений", — сообщает пресс-служба МИД Украины.
Как добавили в ведомстве, украинский посол Юрий Мушка также "совершил соответствующий демарш" в МИД Словакии.
Первую партию российской вакцины от коронавируса "Спутник V" доставили в Словакию из Москвы 1 марта. На пресс-конференции в аэропорту Кошице словацкий премьер уточнил, что решение о закупке препарата приняли, не дожидаясь его регистрации в ЕС, — так как "вакцин в стране не хватает".