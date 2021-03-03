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Слова премьера Словакии о передаче Закарпатья России вызвали скандал
Слова премьера Словакии о передаче Закарпатья России вызвали скандал
МИД Украины потребовал официальных извинений от словацкого премьер-министра Игоря Матовича, в шутку пообещавшего России украинское Закарпатье в обмен на вакцину РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-03T20:59
2021-03-04T05:42
игорь матович
алексей гончаренко
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КИЕВ, 3 мар — РИА Новости. МИД Украины потребовал официальных извинений от словацкого премьер-министра Игоря Матовича, в шутку пообещавшего России украинское Закарпатье в обмен на вакцину от коронавируса.В украинское дипломатическое ведомство вызвали временного поверенного в делах Словакии в Киеве Матуша Корбе. Ему выразили протест "из-за некорректных высказываний премьер-министра" во время сегодняшнего интервью словацкому радио "Экспресс"."Независимо от мотивов, жанра или контекста заявления главы словацкого правительства, которые напрямую затрагивают территориальную целостность Украины, являются категорически неприемлемыми и негативно влияют на дружескую и добрососедскую атмосферу украинско-словацких отношений", — сообщает пресс-служба МИД Украины.Как добавили в ведомстве, украинский посол Юрий Мушка также "совершил соответствующий демарш" в МИД Словакии.Первую партию российской вакцины от коронавируса "Спутник V" доставили в Словакию из Москвы 1 марта. На пресс-конференции в аэропорту Кошице словацкий премьер уточнил, что решение о закупке препарата приняли, не дожидаясь его регистрации в ЕС, — так как "вакцин в стране не хватает".
https://ria.ru/20210302/vaktsina-1599676871.html
https://ria.ru/20210301/poroshenko-1599511447.html
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игорь матович, алексей гончаренко, astrazeneca , мид украины, верховная рада украины, москва, словакия, украина, в мире

Слова премьера Словакии о передаче Закарпатья России вызвали скандал

20:59 03.03.2021 (обновлено: 05:42 04.03.2021)
 
© Пресс-служба правительства Словакии / Перейти в фотобанкПремьер-министр Словакии Игор Матович в аэропорту города Кошице, куда доставлена первая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V"
Премьер-министр Словакии Игор Матович в аэропорту города Кошице, куда доставлена первая партия российской вакцины от коронавируса Спутник V - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
© Пресс-служба правительства Словакии
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КИЕВ, 3 мар — РИА Новости. МИД Украины потребовал официальных извинений от словацкого премьер-министра Игоря Матовича, в шутку пообещавшего России украинское Закарпатье в обмен на вакцину от коронавируса.
В украинское дипломатическое ведомство вызвали временного поверенного в делах Словакии в Киеве Матуша Корбе. Ему выразили протест "из-за некорректных высказываний премьер-министра" во время сегодняшнего интервью словацкому радио "Экспресс".
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"Независимо от мотивов, жанра или контекста заявления главы словацкого правительства, которые напрямую затрагивают территориальную целостность Украины, являются категорически неприемлемыми и негативно влияют на дружескую и добрососедскую атмосферу украинско-словацких отношений", — сообщает пресс-служба МИД Украины.
Как добавили в ведомстве, украинский посол Юрий Мушка также "совершил соответствующий демарш" в МИД Словакии.
Первую партию российской вакцины от коронавируса "Спутник V" доставили в Словакию из Москвы 1 марта. На пресс-конференции в аэропорту Кошице словацкий премьер уточнил, что решение о закупке препарата приняли, не дожидаясь его регистрации в ЕС, — так как "вакцин в стране не хватает".
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