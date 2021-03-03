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В Германии объяснили внесение немецких фирм в список США по Навальному
В Германии объяснили внесение немецких фирм в список США по Навальному
Три зарегистрированные в ФРГ компании внесены в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального не в санкционный список, речь идет о мерах экспортного контроля США, РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T15:47
2021-03-03T15:47
россия
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БЕРЛИН, 3 мар - РИА Новости. Три зарегистрированные в ФРГ компании внесены в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального не в санкционный список, речь идет о мерах экспортного контроля США, заявили РИА Новости в МИД ФРГ."Приветствуем скоординированные трансатлантические действия, чтобы призвать Российскую Федерацию соблюдать свои собственные международные обязательства, включая юридически обязательные требования Конвенции о запрещении химического оружия. Американская сторона проинформировала нас, что в рамках мер США три компании, зарегистрированные в Германии, также будут внесены в так называемый Entity List (список юридических лиц - ред.) в соответствии с законодательством об экспортном контроле. Речь идет не о санкционном списке, а о мере экспортного контроля США", - заявил представитель министерства.Евросоюз во вторник впервые ввел санкции в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека против четырех граждан России за арест Алексея Навального. США вслед за ЕС заявили о введении против РФ санкций. В список попали 14 организаций с формулировкой "за производство биологического и химического оружия". Кроме того, американские санкции направлены против конкретных лиц и организаций, будут включать экспортные и визовые ограничения.
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россия, алексей навальный, мид германии, евросоюз, германия, сша, в мире

В Германии объяснили внесение немецких фирм в список США по Навальному

15:47 03.03.2021
 
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел Германии в Берлине
Здание Министерства иностранных дел Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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БЕРЛИН, 3 мар - РИА Новости. Три зарегистрированные в ФРГ компании внесены в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального не в санкционный список, речь идет о мерах экспортного контроля США, заявили РИА Новости в МИД ФРГ.
"Приветствуем скоординированные трансатлантические действия, чтобы призвать Российскую Федерацию соблюдать свои собственные международные обязательства, включая юридически обязательные требования Конвенции о запрещении химического оружия. Американская сторона проинформировала нас, что в рамках мер США три компании, зарегистрированные в Германии, также будут внесены в так называемый Entity List (список юридических лиц - ред.) в соответствии с законодательством об экспортном контроле. Речь идет не о санкционном списке, а о мере экспортного контроля США", - заявил представитель министерства.
Евросоюз во вторник впервые ввел санкции в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека против четырех граждан России за арест Алексея Навального. США вслед за ЕС заявили о введении против РФ санкций. В список попали 14 организаций с формулировкой "за производство биологического и химического оружия". Кроме того, американские санкции направлены против конкретных лиц и организаций, будут включать экспортные и визовые ограничения.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
Вчера, 13:19
МИД назвал заявления США о санкциях "вещанием в пустоту"
 
РоссияАлексей НавальныйМИД ГерманииЕвросоюзГерманияСШАВ мире
 
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