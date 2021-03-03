https://ria.ru/20210303/sanktsii-1599773224.html

В Германии объяснили внесение немецких фирм в список США по Навальному

В Германии объяснили внесение немецких фирм в список США по Навальному

Три зарегистрированные в ФРГ компании внесены в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального не в санкционный список, речь идет о мерах экспортного контроля США, РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T15:47

2021-03-03T15:47

2021-03-03T15:47

россия

алексей навальный

мид германии

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сша

в мире

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БЕРЛИН, 3 мар - РИА Новости. Три зарегистрированные в ФРГ компании внесены в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального не в санкционный список, речь идет о мерах экспортного контроля США, заявили РИА Новости в МИД ФРГ."Приветствуем скоординированные трансатлантические действия, чтобы призвать Российскую Федерацию соблюдать свои собственные международные обязательства, включая юридически обязательные требования Конвенции о запрещении химического оружия. Американская сторона проинформировала нас, что в рамках мер США три компании, зарегистрированные в Германии, также будут внесены в так называемый Entity List (список юридических лиц - ред.) в соответствии с законодательством об экспортном контроле. Речь идет не о санкционном списке, а о мере экспортного контроля США", - заявил представитель министерства.Евросоюз во вторник впервые ввел санкции в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека против четырех граждан России за арест Алексея Навального. США вслед за ЕС заявили о введении против РФ санкций. В список попали 14 организаций с формулировкой "за производство биологического и химического оружия". Кроме того, американские санкции направлены против конкретных лиц и организаций, будут включать экспортные и визовые ограничения.

https://ria.ru/20210303/ssha-1599741666.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, алексей навальный, мид германии, евросоюз, германия, сша, в мире