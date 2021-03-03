https://ria.ru/20210303/sanktsii-1599705777.html

Эксперт прокомментировал новые санкции Запада против России

Эксперт прокомментировал новые санкции Запада против России

Россия в качестве ответа на последние санкции США и Евросоюза может ввести визовые ограничения против чиновников американских и европейских силовых ведомств, но РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T10:24

2021-03-03T10:24

2021-03-03T10:24

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Россия в качестве ответа на последние санкции США и Евросоюза может ввести визовые ограничения против чиновников американских и европейских силовых ведомств, но списки раскрыты не будут, произойти это может как через месяц, так и завтра – технически это возможно, считает программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев.Евросоюз во вторник впервые ввел санкции в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека против четырех граждан России за арест Алексея Навального. США вслед за ЕС заявили о введении против РФ санкций. Новые санкции Вашингтона коснулись глав ФСБ, ФСИН, первого замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко и генпрокурора Краснова, двух замов минобороны РФ, а также начальника управления президента Андрея Ярина. В санкционный список также включили 27-й научный центр Минобороны, 33-й центральный НИИ Минобороны и НИИ органической химии и технологии (ГосНИИОХТ).По словам эксперта, ничего страшного для экономики России в связи с введением последних ограничений со стороны Брюсселя и Вашингтона нет. "Они носят косметический характер. Все эти меры безболезненны для нашей экономики, опасных для нас санкций против обязательств суверенного долга, против крупных бизнесменов, банков и крупных компаний нет", - сказал политолог РИА Новости.Ответ Москвы на действия США и ЕС последует в соответствии с действующими в России санкционными правовыми механизмами, не обязательно он будет повторять введенные партнерами ограничительные меры, считает он. "Мы гораздо меньше используем индивидуальные блокирующие санкции, у нас не трогают бизнес в качестве ответных мер. Обычно с нашей стороны вводятся запреты на въезд чиновникам, и это такой ответ с одной стороны зеркальный, но не симметричный – мы не производим все, что против нас вводится, но посылаем ответный сигнал, что с нашей стороны тоже будут определенные ограничения, они носят символический характер", - заявил Тимофеев.На этот раз Россия, по прогнозам эксперта, может ввести визовые ограничения. "Ответ может последовать в виде запрета на въезд чиновников – американских и европейских. При этом наши списки не публикуются. ЕС и США публикуют свои списки визовых ограничений и тех, кто попадает под финансовые санкции. У нас списки закрыты. То есть человек, который едет в Россию, может не знать, что он под санкциями, это будет ему сюрпризом на паспортном контроле", - сказал аналитик.Он предполагает, что визовые ограничения будут введены против группы представителей американских и европейских силовых ведомств в пропорциональном количестве. "Другое дело, что они и так в Россию особо не ездят, это будет сигнальная мера взаимного ответа", - подчеркнул Тимофеев.По его словам, обычно Россия объявляет ответ через один-два месяца. "Но я бы не загадывал, решение может приниматься быстрее. Не удивлюсь, если решение будет принято даже завтра. Это технически возможно", - добавил он.

https://ria.ru/20210302/sanktsii-1599676661.html

https://ria.ru/20210302/sanktsii-1599652729.html

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россия, алексей навальный, евросоюз, москва, сша, в мире