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В США опубликовали список компаний, попавших под санкции из-за Навального
В США опубликовали список компаний, попавших под санкции из-за Навального
Минторг США назвал 13 организаций, против которых введены торговые санкции. РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T00:38
2021-03-03T01:50
россия
минторг сша
алексей навальный
сша
экономика
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ВАШИНГТОН, 3 мар - РИА Новости. Минторг США назвал 13 организаций, против которых введены торговые санкции.Ранее США следом за Евросоюзом ввели ограничения против России, увязав их с ситуацией вокруг Алексея Навального. В черный список попали девять компаний из России, три из Германии, одна из Швейцарии.Санкции за "деятельность по распространению в поддержку российской программы оружия массового уничтожения" затронули следующие организации:"Девять из этих организаций находятся в России, три в Германии и одна в Швейцарии", - заявили в американском минторге.Кроме того, как сообщалось ранее, санкции вводятся против 27-го научного центра Минобороны России.Любые операции, связанные с экспортом в США продукции этих компаний, подпадают под режим лицензирования "с презумпцией отказа". Также лица, имеющие дела с этими компаниями, рискуют в свою очередь попасть под американские санкции.Кроме того, американский Минфин наложил ограничения на семерых "высокопоставленных представителей" российской власти из-за дела Навального. Среди них — руководитель ФСБ Александр Бортников, глава ФСИН Александр Калашников, генпрокурор Игорь Краснов, замминистра обороны Павел Попов, замминистра обороны Алексей Криворучко, первый замглавы администрации Кремля Сергей Кириенко, глава управления Кремля по внутренней политике Андрей Ярин. Вся собственность этих лиц, обнаруженная в юрисдикции США, будет заблокирована.Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала новые санкции США "враждебным антироссийским выпадом" и призвала Вашингтон "не играть с огнем".Суд над НавальнымСуд в Москве 2 февраля постановил заменить условный срок Навального по делу "Ив Роше" на три с половиной года колонии общего режима из-за многочисленных нарушений условий испытательного срока. Мосгорсуд признал это решение законным. Теперь Навальному предстоит провести в колонии около двух с половиной лет.Утверждения о том, что его преследуют исключительно за политическую деятельность, опроверг Европейский суд по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше", хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые выплатили российские власти.
https://ria.ru/20210302/sanktsii-1599676661.html
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россия, минторг сша, алексей навальный, сша, экономика

В США опубликовали список компаний, попавших под санкции из-за Навального

00:38 03.03.2021 (обновлено: 01:50 03.03.2021)
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваГосударственный флаг США на здании министерства торговли в Вашингтоне
Государственный флаг США на здании министерства торговли в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ВАШИНГТОН, 3 мар - РИА Новости. Минторг США назвал 13 организаций, против которых введены торговые санкции.
Ранее США следом за Евросоюзом ввели ограничения против России, увязав их с ситуацией вокруг Алексея Навального. В черный список попали девять компаний из России, три из Германии, одна из Швейцарии.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
Вчера, 22:54
МИД пригрозил асимметричным ответом на санкции США
Санкции за "деятельность по распространению в поддержку российской программы оружия массового уничтожения" затронули следующие организации:
  • Chimmed Group;
  • Chimconnect GmbH;
  • Chimconnect AG;
  • Pharmkontract GmbH;
  • Фемтеко;
  • Интерлаб;
  • ЛабИнвест;
  • OOO продукты АНАЛИТ;
  • OOO Интертех;
  • Pharmcontract GC;
  • Rau Faem;
  • Регионснаб;
  • Riol-Chemie
"Девять из этих организаций находятся в России, три в Германии и одна в Швейцарии", - заявили в американском минторге.
Кроме того, как сообщалось ранее, санкции вводятся против 27-го научного центра Минобороны России.
Любые операции, связанные с экспортом в США продукции этих компаний, подпадают под режим лицензирования "с презумпцией отказа". Также лица, имеющие дела с этими компаниями, рискуют в свою очередь попасть под американские санкции.
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
Вчера, 20:06
В Госдуме определили истинную цель санкций США и ЕС из-за Навального
Кроме того, американский Минфин наложил ограничения на семерых "высокопоставленных представителей" российской власти из-за дела Навального. Среди них — руководитель ФСБ Александр Бортников, глава ФСИН Александр Калашников, генпрокурор Игорь Краснов, замминистра обороны Павел Попов, замминистра обороны Алексей Криворучко, первый замглавы администрации Кремля Сергей Кириенко, глава управления Кремля по внутренней политике Андрей Ярин. Вся собственность этих лиц, обнаруженная в юрисдикции США, будет заблокирована.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала новые санкции США "враждебным антироссийским выпадом" и призвала Вашингтон "не играть с огнем".

Суд над Навальным

Суд в Москве 2 февраля постановил заменить условный срок Навального по делу "Ив Роше" на три с половиной года колонии общего режима из-за многочисленных нарушений условий испытательного срока. Мосгорсуд признал это решение законным. Теперь Навальному предстоит провести в колонии около двух с половиной лет.
Утверждения о том, что его преследуют исключительно за политическую деятельность, опроверг Европейский суд по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше", хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые выплатили российские власти.
Монумент Вашингтона - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
00:14
В ФСВТС прокомментировали новые санкции США
 
РоссияМинторг СШААлексей НавальныйСШАЭкономика
 
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