https://ria.ru/20210303/reznya-1599824008.html

"Отличник, играл на гитаре": кто зарубил семью в Пермском крае

"Отличник, играл на гитаре": кто зарубил семью в Пермском крае

В Екатеринбурге задержали 16-летнего подростка, подозреваемого в жестоком убийстве матери, отца и младшей сестры в Пермском крае. Преступление всех шокировало — РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T20:09

2021-03-03T20:09

2021-03-03T20:24

скр

следственный комитет россии (ск рф)

октябрьский

екатеринбург

пермский край

подростки

убийство

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости, Виктор Званцев. В Екатеринбурге задержали 16-летнего подростка, подозреваемого в жестоком убийстве матери, отца и младшей сестры в Пермском крае. Преступление всех шокировало — по словам местных, школьник учился на отлично и хорошо, полупрофессионально занимался музыкой, никакой агрессивности не проявлял. РИА Новости разбиралось в обстоятельствах трагедии."Пошли проверить"Во вторник утром медсестра Октябрьской центральной районной больницы 41-летняя Гуля Горбунова не вышла на работу. Поскольку на телефонные звонки она не отвечала, к ней отправились коллеги. Гуля жила в большом частном доме вместе с мужем, 13-летней дочерью и 16-летним сыном."Во дворе они увидели на земле окровавленную девочку с ранцем на спине, — рассказывает РИА Новости знакомая семьи Лиза. — Скорее всего, ее зарезали сразу, как только она вернулась из школы. А в доме — еще два трупа: на кухне лежала Гуля, в коридоре — изуродованное мужское тело. Изрубленное настолько, что не удалось опознать".О резне в семье Горбуновых быстро узнал весь девятитысячный поселок. В Октябрьский выехала усиленная следственно-оперативная группа, возглавил которую руководитель краевого управления СКР. Уголовное дело возбудили по статье "Убийство двух и более человек, совершенное с особой жестокостью", а главу семейства — Алексея — объявили в федеральный розыск.Образцовые соседиПо словам местных, семья Горбуновых была очень сплоченной, но немного закрытой, держалась особняком. Они поддерживали хорошие отношения с соседями и коллегами по работе, однако гостей приглашали редко. Алексей, подчеркивали знакомые, не чаял души в жене и баловал детей."Мы выросли с ним на одной улице, — вспоминает житель поселка Сергей. — Леха всегда был очень спокойным и тихим. Почти все время проводил на вахтах, зарабатывал неплохие деньги, а в коротких перерывах строил новый дом. Осенью он как раз закончил внутреннюю отделку и провел газ. Планов кого-то убивать, тем более свою семью, у него точно не было — очень любил жену и детей".Соседи Алексея даже ставили его в пример другим как работящего и образцового семьянина. "Единственная проблема была в том, что в последнее время он стал немного выпивать, в основном по вечерам, — отмечает один из них. — Но по улицам и кабакам пьяный не шлялся. К нему приходили знакомые, а Гуле это не нравилось, и она закатывала скандалы. Но это, пожалуй, был единственный минус".Спустя сутки следствие кардинально изменило версию — судебно-медицинская экспертиза опознала в изуродованном мужском теле Алексея. Полицейские переписали ориентировку и объявили в розыск уже его 16-летнего сына, до этого считавшегося погибшим.В тихом омуте"Володя (имена всех несовершеннолетних изменены. — Прим. ред.) всегда производил впечатление хорошего парня, — говорит его знакомая Лиза. — В этом году он оканчивал десятый класс, учился очень хорошо и вообще казался не по годам серьезным и целеустремленным. Увлекался игрой на гитаре, вроде даже хотел стать профессиональным музыкантом".Такого же мнения и одноклассники. "Я проучился с ним девять лет и могу с уверенностью сказать, что Вова абсолютно неконфликтный человек, — вспоминает бывший ученик первой школы Олег. — Не помню, чтобы преподаватели когда-то повышали на него голос или делали замечания. Всегда старался сгладить ссоры и примирить конфликтующих. Он очень коммуникабельный, с хорошим чувством юмора. Кроме гитары, также отлично играл на пианино".Впрочем, по словам одного из одноклассников, в последнее время Горбунов-младший увлекся темой "синего кита" — общался в чатах так называемых групп смерти в соцсетях, пристрастился к снюсу (вид жевательного табака) и алкоголю. Друзья также отмечают, он легко подчинялся чужой воле, был не из лидеров, а из тех, кого называют "ведомыми".Оперативники задержали подростка в среду вечером в Екатеринбурге. Его сразу отвезли в Октябрьский для дальнейших следственных действий, а в ближайшие два дня подозреваемому изберут меру пресечения и, скорее всего, предъявят обвинения. С мотивами, толкнувшими школьника на это жестокое преступление, следователям еще предстоит разбираться. Если вину докажут, подростку грозит до десяти лет лишения свободы — максимальный срок, предусмотренный законом для несовершеннолетних.

https://ria.ru/20210301/ubiystvo-1599467137.html

https://ria.ru/20210303/iznasilovanie-1599810821.html

https://ria.ru/20210303/plennitsy-1599649515.html

октябрьский

екатеринбург

пермский край

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скр, следственный комитет россии (ск рф), октябрьский, екатеринбург, пермский край, подростки, убийство