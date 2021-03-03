https://ria.ru/20210303/reka-1599720049.html

В Приамурье скорректировали русло реки для защиты села от паводка

В Приамурье скорректировали русло реки для защиты села от паводка

Русло реки Белая возле села Троицкое Ивановского района Амурской области скорректировали для защиты населенного пункта от паводка, сообщил губернатор Василий... РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T11:38

2021-03-03T11:38

2021-03-03T11:38

василий орлов

совет федерации рф

амурская область

общество

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 мар – РИА Новости. Русло реки Белая возле села Троицкое Ивановского района Амурской области скорректировали для защиты населенного пункта от паводка, сообщил губернатор Василий Орлов."Специалисты расчистили русло от наносов грунта, провели дноуглубительные, русловыправииельные работы, планировку откосов берегу. Все это должно предотвратить подтопление села Троицкое во время паводков", - рассказал Орлов, чьи слова приводятся в сообщении правительства Приамурья.Работы на реке Белая начались в 2019 году. Защита населенных пунктов от паводков была одной из основных тем, которую обсуждали в Совете Федерации во время Дней Амурской области. Сенаторы поддержали проект минприроды Приамурья по строительству объектов инженерной защиты в 9 населенных пунктах, наиболее подверженных подтоплениям, а также необходимость расчистки и углубления рек. При федеральной поддержке в регионе смогут с этого года начать масштабную расчистку рек, а в 2022 году приступить к строительству объектов инженерной защиты в сёлах Владимировка, Усть-Ивановка, Гродеково, в этом году планируют скорректировать проектно-сметную документацию по этим объектам.За последние семь лет в Приамурье четыре раза происходили наводнения, наиболее масштабными были паводки в 2013 и 2019 годах.Как уточняют власти, в Приамурье идёт активная работа по дноуглублению и расчистке русел малых рек, на это идёт финансирование за счёт субвенций из федерального бюджета. Сейчас готовы два проекта - по расчистке русла реки Дим в Михайловском районе и реки Завитая в села Михайловка Михайловского района.Также в регионе устанавливаются зоны затопления, где наиболее высок риск разлива рек, здесь запрещено строить жилье, предполагается, что жителей таких зон будут переселять. По инициативе Орлова зоны затопления начали устанавливать в 2020 году, сейчас их 10, ещё 67 планируют установить в этом году, 170 – в 2022 году.

https://ria.ru/20210302/zakonoproekt-1599573550.html

https://ria.ru/20210205/pereselenie-1596167099.html

амурская область

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василий орлов, совет федерации рф, амурская область, общество