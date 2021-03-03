Шоу Юдашкина, отбор на "Евровидение" и кино. Что покажут по ТВ на 8 марта
© Предоставлено WDSSPRКадр из фильма "Лед 2"
© Предоставлено WDSSPR
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Праздничное шоу Валентина Юдашкина, национальный отбор участника на конкурс песни "Евровидение – 2021" и документальный фильм "Золушки советского кино" покажут российские телеканалы 8 марта в честь Международного женского дня, сообщили в пресс-службах вещателей.
"Россия 1" 8 марта в 21:00 впервые покажет художественную мелодраму "Лед 2", главные роли в которой исполнили Александр Петров, Аглая Тарасова, Виталина Корниенко и Мария Аронова.
© Предоставлено WDSSPRКадр из фильма "Лед 2"
1 из 5
Кадр из фильма "Лед 2"
© Предоставлено WDSSPR
© Предоставлено WDSSPRКадр из фильма "Лед 2"
2 из 5
Кадр из фильма "Лед 2"
© Предоставлено WDSSPR
© Предоставлено WDSSPRКадр из фильма "Лед 2"
3 из 5
Кадр из фильма "Лед 2"
© Предоставлено WDSSPR
© Предоставлено WDSSPRКадр из фильма "Лед 2"
4 из 5
Кадр из фильма "Лед 2"
© Предоставлено WDSSPR
© Фото из личного архиваМария Аронова в фильме "Лёд 2"
5 из 5
Мария Аронова в фильме "Лёд 2"
© Фото из личного архива
1 из 5
Кадр из фильма "Лед 2"
© Предоставлено WDSSPR
2 из 5
Кадр из фильма "Лед 2"
© Предоставлено WDSSPR
3 из 5
Кадр из фильма "Лед 2"
© Предоставлено WDSSPR
4 из 5
Кадр из фильма "Лед 2"
© Предоставлено WDSSPR
5 из 5
Мария Аронова в фильме "Лёд 2"
© Фото из личного архива
Кроме того, телезрителям представят премьеру шоу "Петросян и женщины". К мэтру юмора присоединятся Александр Морозов, Геннадий Ветров, Елена Степаненко, Юрий Гальцев, Максим Галкин, Елена Воробей и другие артисты.
А главным подарком представительницам прекрасного пола станет традиционное праздничное шоу Валентина Юдашкина в Кремле.
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМодельер Валентин Юдашкин на традиционном праздничном шоу к Международному женскому дню в Государственном Кремлевском Дворце
Модельер Валентин Юдашкин на традиционном праздничном шоу к Международному женскому дню в Государственном Кремлевском Дворце
"Когда же еще презентовать моду от кутюр, если не в женский праздник? Помимо изысканного и необычного показа коллекции, в шоу Валентина Юдашкина всех женщин традиционно поздравляют звезды эстрады, которые также демонстрируют на себе модели мастера. В этом году в концерте примут участие Филипп Киркоров, Николай Басков, Кристина Орбакайте, Валерия, Алсу, Александр Буйнов, Стас Михайлов, Игорь Крутой, Александр Розенбаум, Олег Газманов, Валерий Меладзе и многие другие", - говорится в пресс-релизе "России 1".
Первый канал в 20:00 проведет специальное праздничное шоу, в рамках которого путем национального зрительского голосования будут выбраны представитель России на "Евровидении" в мае 2021 года в Роттердаме, а также песня, с которой он отправится на конкурс.
"Есть два равноценных способа выбора участника на конкурс "Евровидение". Во-первых, вещатель может его найти самостоятельно или организовать национальный отбор, где артиста и песню выбирают жюри и/или зрители... В последние годы мы обычно прибегали к первому способу. Но в этом году мы все же хотим, чтобы последнее слово осталось за зрителями, которым будут представлены композиции, соответствующие требованиям "Евровидения", - цитирует пресс-релиз Первого канала слова главного продюсера музыкальных и развлекательных программ вещателя Юрия Аксюты.
Телеканал ТВ Центр в Международный женский день покажет документальный фильм "Золушки советского кино", посвященный жизни лучших актрис прошлого века. В 10:20 состоится премьера юмористического концерта "Женская логика – 2021", участие в котором примут Елена Степаненко, Юрий Гальцев, Елена Воробей, Светлана Рожкова, Геннадий Ветров, Олег Акулич, Наталья Коростелёва и многие другие. В сетку вещания включены художественный фильм "В последний раз прощаюсь" режиссера Андрея Черных, "Приют комедиантов" с Лизой Арзамасовой, Даниилом Крамером и Александром Олешко, а также документальная картина "Ирина Печерникова. От первой до последней любви...".
"В понедельник, 8 марта, в эфире телеканала НТВ состоится премьера ироничного детектива телеканала НТВ "Марлен". В центре истории – эксцентричный следователь Марлен Георгиевич Симонов, который занимается поиском преступников среди богемы. Главную роль в картине исполнил народный артист России Юрий Николаевич Стоянов", - сообщили в пресс-службе вещателя.
Кроме того, в 23:30 НТВ представит телевизионную версию юбилейного шоу известного певца Сергея Пенкина "Мой Медиамир", приуроченного к 60-летию музыканта. На сцене Crocus City Hall артист исполнит песни в самых разных жанрах, включая русские народные композиции, романсы и популярные западные шлягеры. Поддержать юбиляра придут популярные артисты российской эстрады, среди которых Ани Лорак, Полина Гагарина, Григорий Лепс и Тамара Гвердцители.
"Марафон праздничного кино возглавляет эффектная Анджелина Джоли с двумя частями фэнтези "Малефисента". Сказочного настроения добавят две всероссийские анимационные премьеры — "Семейка Аддамс" и диснеевский хит "Холодное сердце 2".
© Metro Goldwyn Mayer PicturesКадр из мультфильма "Семейка Аддамс"
2 из 4
Кадр из мультфильма "Семейка Аддамс"
© Metro Goldwyn Mayer Pictures
© WDSSPRКадр из фильма "Холодное сердце 2"
3 из 4
Кадр из фильма "Холодное сердце 2"
© WDSSPR
© Фото : предоставлено WDSSPRКадр из фильма "Красавица и чудовище"(2017)
4 из 4
Кадр из фильма "Красавица и чудовище"(2017)
© Фото : предоставлено WDSSPR
2 из 4
Кадр из мультфильма "Семейка Аддамс"
© Metro Goldwyn Mayer Pictures
3 из 4
Кадр из фильма "Холодное сердце 2"
© WDSSPR
4 из 4
Кадр из фильма "Красавица и чудовище"(2017)
© Фото : предоставлено WDSSPR
Кроме того, зрительниц ждет ещё одна трогательная история Disney — "Красавица и чудовище", главную роль в которой сыграла Эмма Уотсон, известная по фильмам легендарной киновселенной Гарри Поттера", - говорится в пресс-релизе телеканала СТС.
Онлайн-кинотеатр МТС ТВ к празднику на главной странице платформы разместит тематические киноподборки, ориентированные на самую разную аудиторию. Пользователи сервиса смогут насладиться хитами, в которых исполнительницы главных ролей были номинированы на премию "Оскар" - "Малышка на миллион", "Жизнь в розовом цвете", "Железная леди", "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" и многие другие. В подборке о женщинах, изменивших мир, будут доступны фильмы "Клеопатра", "Мария До Каллас", "История Одри Хепберн", "Быть Астрид Линдгрен" и другие.
"А 8 марта в онлайн-кинотеатре МТС ТВ появится фильм "Леди на драйве". Это история о девушке - бунтующем подростке, которая отправляется в одиночное путешествие в поисках родственников. Также на долгих мартовских выходных зрители смогут увидеть премьеру - фильм "Стендап под прикрытием" с Валентиной Мазуниной и Кириллом Нагиевым", - добавили в пресс-службе МТС ТВ.