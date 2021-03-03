https://ria.ru/20210303/programma-1599732645.html

Шоу Юдашкина, отбор на "Евровидение" и кино. Что покажут по ТВ на 8 марта

Шоу Юдашкина, отбор на "Евровидение" и кино. Что покажут по ТВ на 8 марта

Праздничное шоу Валентина Юдашкина, национальный отбор участника на конкурс песни "Евровидение – 2021" и документальный фильм "Золушки советского кино" покажут... РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T12:43

2021-03-03T12:43

2021-03-03T12:43

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Праздничное шоу Валентина Юдашкина, национальный отбор участника на конкурс песни "Евровидение – 2021" и документальный фильм "Золушки советского кино" покажут российские телеканалы 8 марта в честь Международного женского дня, сообщили в пресс-службах вещателей."Россия 1" 8 марта в 21:00 впервые покажет художественную мелодраму "Лед 2", главные роли в которой исполнили Александр Петров, Аглая Тарасова, Виталина Корниенко и Мария Аронова. Кроме того, телезрителям представят премьеру шоу "Петросян и женщины". К мэтру юмора присоединятся Александр Морозов, Геннадий Ветров, Елена Степаненко, Юрий Гальцев, Максим Галкин, Елена Воробей и другие артисты. А главным подарком представительницам прекрасного пола станет традиционное праздничное шоу Валентина Юдашкина в Кремле."Когда же еще презентовать моду от кутюр, если не в женский праздник? Помимо изысканного и необычного показа коллекции, в шоу Валентина Юдашкина всех женщин традиционно поздравляют звезды эстрады, которые также демонстрируют на себе модели мастера. В этом году в концерте примут участие Филипп Киркоров, Николай Басков, Кристина Орбакайте, Валерия, Алсу, Александр Буйнов, Стас Михайлов, Игорь Крутой, Александр Розенбаум, Олег Газманов, Валерий Меладзе и многие другие", - говорится в пресс-релизе "России 1".Первый канал в 20:00 проведет специальное праздничное шоу, в рамках которого путем национального зрительского голосования будут выбраны представитель России на "Евровидении" в мае 2021 года в Роттердаме, а также песня, с которой он отправится на конкурс.Телеканал ТВ Центр в Международный женский день покажет документальный фильм "Золушки советского кино", посвященный жизни лучших актрис прошлого века. В 10:20 состоится премьера юмористического концерта "Женская логика – 2021", участие в котором примут Елена Степаненко, Юрий Гальцев, Елена Воробей, Светлана Рожкова, Геннадий Ветров, Олег Акулич, Наталья Коростелёва и многие другие. В сетку вещания включены художественный фильм "В последний раз прощаюсь" режиссера Андрея Черных, "Приют комедиантов" с Лизой Арзамасовой, Даниилом Крамером и Александром Олешко, а также документальная картина "Ирина Печерникова. От первой до последней любви...".Кроме того, в 23:30 НТВ представит телевизионную версию юбилейного шоу известного певца Сергея Пенкина "Мой Медиамир", приуроченного к 60-летию музыканта. На сцене Crocus City Hall артист исполнит песни в самых разных жанрах, включая русские народные композиции, романсы и популярные западные шлягеры. Поддержать юбиляра придут популярные артисты российской эстрады, среди которых Ани Лорак, Полина Гагарина, Григорий Лепс и Тамара Гвердцители."Марафон праздничного кино возглавляет эффектная Анджелина Джоли с двумя частями фэнтези "Малефисента". Сказочного настроения добавят две всероссийские анимационные премьеры — "Семейка Аддамс" и диснеевский хит "Холодное сердце 2". Кроме того, зрительниц ждет ещё одна трогательная история Disney — "Красавица и чудовище", главную роль в которой сыграла Эмма Уотсон, известная по фильмам легендарной киновселенной Гарри Поттера", - говорится в пресс-релизе телеканала СТС.Онлайн-кинотеатр МТС ТВ к празднику на главной странице платформы разместит тематические киноподборки, ориентированные на самую разную аудиторию. Пользователи сервиса смогут насладиться хитами, в которых исполнительницы главных ролей были номинированы на премию "Оскар" - "Малышка на миллион", "Жизнь в розовом цвете", "Железная леди", "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" и многие другие. В подборке о женщинах, изменивших мир, будут доступны фильмы "Клеопатра", "Мария До Каллас", "История Одри Хепберн", "Быть Астрид Линдгрен" и другие."А 8 марта в онлайн-кинотеатре МТС ТВ появится фильм "Леди на драйве". Это история о девушке - бунтующем подростке, которая отправляется в одиночное путешествие в поисках родственников. Также на долгих мартовских выходных зрители смогут увидеть премьеру - фильм "Стендап под прикрытием" с Валентиной Мазуниной и Кириллом Нагиевым", - добавили в пресс-службе МТС ТВ.

https://ria.ru/20210302/evrovidenie-1599545641.html

https://ria.ru/20210303/mukhametov-1599623990.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юрий гальцев, телевидение, новости культуры, нтв, стс (телеканал), первый канал (телеканал), евровидение, валентин юдашкин, николай басков