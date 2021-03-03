https://ria.ru/20210303/povara-1599788490.html
Жириновский предложил ввести личную ответственность для школьных поваров
Жириновский предложил ввести личную ответственность для школьных поваров
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя ситуацию с отравлением школьников в Красноярске, предложил ужесточать меры контроля за школьным питанием, в... РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T17:15
2021-03-03T17:15
2021-03-03T17:15
сергей еремин
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
лдпр
владимир жириновский
общество
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МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя ситуацию с отравлением школьников в Красноярске, предложил ужесточать меры контроля за школьным питанием, в частности, ввести персональную ответственность повара за качество еды, а также обязать чиновников пробовать школьную еду.В Красноярске зарегистрирован 91 случай заболевания иерсиниозом среди учеников в 25 школах. Дети отравились овощными салатами в столовых. Возбуждено два уголовных дела. Первый замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко заявлял, что из-за отравления попросит разъяснений у регионального министерства о причинах, подрядчике и принятых мерах. Глава города Сергей Еремин сообщил об увольнении двух ответственных за питание в школе. Глушко обсудил ситуацию с главой Роспотребнадзора Анной Поповой, по мнению надзорного ведомства, виновато местное сельхозпредприятие, которое производит и поставляет овощи на обработку."Сегодня школьное питание - одно из самых небезопасных в сфере общепита. Кто-нибудь слышал, чтобы 90 человек разом отравились в каком-нибудь кафе? Да даже в ларьке привокзальном? А школьники в таких количествах травятся ежегодно! В том же Красноярске это больная тема уже не первый год. Значит нужно ужесточать меры контроля, вводить персональную ответственность повара за качество еды", - написал Жириновский в своем Telegram-канале в среду.По его словам, школьный повар "сто раз подумает", прежде чем "немытые овощи в салат нарезать или мясо с запашком сварить", а гнилые овощи и вовсе откажется готовить.Лидер ЛДПР не исключает, что в таком случае часть комбинатов, которые "привыкли работать тяп-ляп", обанкротятся."Но мы сохраним здоровье тысяч детей", - подчеркнул онТакже Жириновский считает, что лучший способ заставить чиновников по-настоящему контролировать качество питания – обязать их самих пробовать то, что готовят для детей."В армии командир всегда лично дегустирует, чем будут кормить солдат, вот и сотрудники Роспотребнадзора должны сами снимать пробу в тех партиях еды, которые развозят по школам. Отказался пробовать – вся партия на "стоп", - пояснил он.
https://ria.ru/20210302/obed-1599573926.html
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сергей еремин, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), лдпр, владимир жириновский, общество
МОСКВА, 3 мар – РИА Новости.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский
, комментируя ситуацию с отравлением школьников в Красноярске
, предложил ужесточать меры контроля за школьным питанием, в частности, ввести персональную ответственность повара за качество еды, а также обязать чиновников пробовать школьную еду.
В Красноярске зарегистрирован 91 случай заболевания иерсиниозом среди учеников в 25 школах. Дети отравились овощными салатами в столовых. Возбуждено два уголовных дела. Первый замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко заявлял, что из-за отравления попросит разъяснений у регионального министерства о причинах, подрядчике и принятых мерах. Глава города Сергей Еремин
сообщил об увольнении двух ответственных за питание в школе. Глушко обсудил ситуацию с главой Роспотребнадзора Анной Поповой
, по мнению надзорного ведомства, виновато местное сельхозпредприятие, которое производит и поставляет овощи на обработку.
"Сегодня школьное питание - одно из самых небезопасных в сфере общепита. Кто-нибудь слышал, чтобы 90 человек разом отравились в каком-нибудь кафе? Да даже в ларьке привокзальном? А школьники в таких количествах травятся ежегодно! В том же Красноярске это больная тема уже не первый год. Значит нужно ужесточать меры контроля, вводить персональную ответственность повара за качество еды", - написал Жириновский в своем Telegram-канале в среду.
По его словам, школьный повар "сто раз подумает", прежде чем "немытые овощи в салат нарезать или мясо с запашком сварить", а гнилые овощи и вовсе откажется готовить.
Лидер ЛДПР не исключает, что в таком случае часть комбинатов, которые "привыкли работать тяп-ляп", обанкротятся.
"Но мы сохраним здоровье тысяч детей", - подчеркнул он
Также Жириновский считает, что лучший способ заставить чиновников по-настоящему контролировать качество питания – обязать их самих пробовать то, что готовят для детей.
"В армии командир всегда лично дегустирует, чем будут кормить солдат, вот и сотрудники Роспотребнадзора должны сами снимать пробу в тех партиях еды, которые развозят по школам. Отказался пробовать – вся партия на "стоп", - пояснил он.