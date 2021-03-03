https://ria.ru/20210303/povara-1599788490.html

Жириновский предложил ввести личную ответственность для школьных поваров

Жириновский предложил ввести личную ответственность для школьных поваров

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя ситуацию с отравлением школьников в Красноярске, предложил ужесточать меры контроля за школьным питанием, в... РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T17:15

2021-03-03T17:15

2021-03-03T17:15

сергей еремин

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

лдпр

владимир жириновский

общество

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МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя ситуацию с отравлением школьников в Красноярске, предложил ужесточать меры контроля за школьным питанием, в частности, ввести персональную ответственность повара за качество еды, а также обязать чиновников пробовать школьную еду.В Красноярске зарегистрирован 91 случай заболевания иерсиниозом среди учеников в 25 школах. Дети отравились овощными салатами в столовых. Возбуждено два уголовных дела. Первый замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко заявлял, что из-за отравления попросит разъяснений у регионального министерства о причинах, подрядчике и принятых мерах. Глава города Сергей Еремин сообщил об увольнении двух ответственных за питание в школе. Глушко обсудил ситуацию с главой Роспотребнадзора Анной Поповой, по мнению надзорного ведомства, виновато местное сельхозпредприятие, которое производит и поставляет овощи на обработку."Сегодня школьное питание - одно из самых небезопасных в сфере общепита. Кто-нибудь слышал, чтобы 90 человек разом отравились в каком-нибудь кафе? Да даже в ларьке привокзальном? А школьники в таких количествах травятся ежегодно! В том же Красноярске это больная тема уже не первый год. Значит нужно ужесточать меры контроля, вводить персональную ответственность повара за качество еды", - написал Жириновский в своем Telegram-канале в среду.По его словам, школьный повар "сто раз подумает", прежде чем "немытые овощи в салат нарезать или мясо с запашком сварить", а гнилые овощи и вовсе откажется готовить.Лидер ЛДПР не исключает, что в таком случае часть комбинатов, которые "привыкли работать тяп-ляп", обанкротятся."Но мы сохраним здоровье тысяч детей", - подчеркнул онТакже Жириновский считает, что лучший способ заставить чиновников по-настоящему контролировать качество питания – обязать их самих пробовать то, что готовят для детей."В армии командир всегда лично дегустирует, чем будут кормить солдат, вот и сотрудники Роспотребнадзора должны сами снимать пробу в тех партиях еды, которые развозят по школам. Отказался пробовать – вся партия на "стоп", - пояснил он.

https://ria.ru/20210302/obed-1599573926.html

https://ria.ru/20201201/stolovaya-1587161006.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей еремин, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), лдпр, владимир жириновский, общество