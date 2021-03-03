https://ria.ru/20210303/peterburg-1599745782.html
Эксперт рассказала, почему вырастет спрос на туры в Петербург
Эксперт рассказала, почему вырастет спрос на туры в Петербург
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе считает, что благодаря мерам, предпринимаемым в Санкт-Петербурге для восстановления... РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T18:35
2021-03-03T18:35
2021-03-03T18:35
налоги
цены
отдых
туризм
куда можно лететь
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туризм
майя ломидзе
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе считает, что благодаря мерам, предпринимаемым в Санкт-Петербурге для восстановления отрасли гостеприимства, популярность туров в этот город в 2021 году вырастет."Посмотрим, как закончатся мартовские праздники, но мы видим, что популярность отдыха в Санкт-Петербурге превысит все прогнозные объемы", — сказала она.Ломидзе отметила, что северная столица является "хитом туризма" в России, спрос на туры в нее вырастет благодаря снижению цен и отмене налогов."Это единственный регион, который объявил об отмене региональных налогов для представителей туристической индустрии на 2021 год. Это абсолютно беспрецедентная история", — заявила представитель АТОР. Также эксперт отметила, что лишь Санкт-Петербург в условиях повышенного спроса на внутренний продукт снизил цены примерно на 40 процентов. "Это не может не привести к повышению спроса", — считает она.
https://ria.ru/20210217/sankt-peterburg-1597839667.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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налоги, цены, отдых, куда можно лететь, куда поехать, куда поехать в выходные, туризм, майя ломидзе, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, санкт-петербург
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе считает, что благодаря мерам, предпринимаемым в Санкт-Петербурге для восстановления отрасли гостеприимства, популярность туров в этот город в 2021 году вырастет.
"Посмотрим, как закончатся мартовские праздники, но мы видим, что популярность отдыха в Санкт-Петербурге превысит все прогнозные объемы", — сказала она.
Ломидзе отметила, что северная столица является "хитом туризма" в России, спрос на туры в нее вырастет благодаря снижению цен и отмене налогов.
"Это единственный регион, который объявил об отмене региональных налогов для представителей туристической индустрии на 2021 год. Это абсолютно беспрецедентная история", — заявила представитель АТОР.
Также эксперт отметила, что лишь Санкт-Петербург в условиях повышенного спроса на внутренний продукт снизил цены примерно на 40 процентов. "Это не может не привести к повышению спроса", — считает она.