Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20210303/peterburg-1599745782.html
Эксперт рассказала, почему вырастет спрос на туры в Петербург
Эксперт рассказала, почему вырастет спрос на туры в Петербург
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе считает, что благодаря мерам, предпринимаемым в Санкт-Петербурге для восстановления... РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T18:35
2021-03-03T18:35
налоги
цены
отдых
туризм
куда можно лететь
куда поехать
куда поехать в выходные
туризм
майя ломидзе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0d/1588996602_0:0:3196:1799_1920x0_80_0_0_51a8314b70caa47697de59f4512dd537.jpg
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе считает, что благодаря мерам, предпринимаемым в Санкт-Петербурге для восстановления отрасли гостеприимства, популярность туров в этот город в 2021 году вырастет."Посмотрим, как закончатся мартовские праздники, но мы видим, что популярность отдыха в Санкт-Петербурге превысит все прогнозные объемы", — сказала она.Ломидзе отметила, что северная столица является "хитом туризма" в России, спрос на туры в нее вырастет благодаря снижению цен и отмене налогов."Это единственный регион, который объявил об отмене региональных налогов для представителей туристической индустрии на 2021 год. Это абсолютно беспрецедентная история", — заявила представитель АТОР. Также эксперт отметила, что лишь Санкт-Петербург в условиях повышенного спроса на внутренний продукт снизил цены примерно на 40 процентов. "Это не может не привести к повышению спроса", — считает она.
https://ria.ru/20210217/sankt-peterburg-1597839667.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/0d/1588996602_467:0:3196:2047_1920x0_80_0_0_ad413a8e76c746da15427d8ea36caa50.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
налоги, цены, отдых, куда можно лететь, куда поехать, куда поехать в выходные, туризм, майя ломидзе, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, санкт-петербург

Эксперт рассказала, почему вырастет спрос на туры в Петербург

18:35 03.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСолнечный день в Санкт-Петербурге
Солнечный день в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе считает, что благодаря мерам, предпринимаемым в Санкт-Петербурге для восстановления отрасли гостеприимства, популярность туров в этот город в 2021 году вырастет.
"Посмотрим, как закончатся мартовские праздники, но мы видим, что популярность отдыха в Санкт-Петербурге превысит все прогнозные объемы", — сказала она.
Ломидзе отметила, что северная столица является "хитом туризма" в России, спрос на туры в нее вырастет благодаря снижению цен и отмене налогов.
"Это единственный регион, который объявил об отмене региональных налогов для представителей туристической индустрии на 2021 год. Это абсолютно беспрецедентная история", — заявила представитель АТОР.
Также эксперт отметила, что лишь Санкт-Петербург в условиях повышенного спроса на внутренний продукт снизил цены примерно на 40 процентов. "Это не может не привести к повышению спроса", — считает она.
Прогулочное судно на реке Мойка в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
17 февраля, 15:04Туризм
Эксперты рассказали о ценах весеннего отдыха в Санкт-Петербурге
 
ТуризмНалогиЦеныОтдыхкуда можно лететькуда поехатькуда поехать в выходныеТуризмМайя ЛомидзеАссоциация туроператоров России (АТОР)Новости - ТуризмСанкт-Петербург
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:09На Украине объяснили пророссийские настроения, сравнив Харьков и Белгород
04:51Илон Маск прокомментировал испытание Starship
04:49"Золотая маска" объявила online программу
04:09Диетолог указал на превышение уровня соли в рационе россиян
03:59Профессор назвал причины трагедии в университете в Боливии
03:14Два приморца угнали с помощью ножниц четыре машины
03:12Создатель первого в России частного космодрома пожаловался на бюрократию
03:06Источник рассказал о характеристиках российских "Мистралей"
02:47Экс-посол США рассказал о "жестком" подходе Байдена к Украине
02:40Выявлены первые случаи "вечного" заражения коронавирусом
02:40Прототип корабля Starship от SpaceX взорвался после посадки
02:36Ракета Starship от SpaceX совершила посадку после двух неудачных попыток
02:22Врачи рассказали о состоянии пострадавшей в ДТП на Камчатке
02:20Эксперт рассказал, как быть, если банк не списал средства за покупку
02:15В Германии с 8 марта начнут смягчать ограничения по COVID-19
02:07Назван способ проверить состояние крови после коронавируса
01:41Одесситка назвала украинский язык "говяжьим"
01:22WP: конгрессмены отменили заседание из-за угрозы штурма Капитолия
01:16Эксперт назвал сообщения, которые лучше удалять из смартфона
01:14В Швеции выясняют, являлось ли нападение с ножом на людей терактом
Лента новостейМолния