https://ria.ru/20210303/peterburg-1599745782.html

Эксперт рассказала, почему вырастет спрос на туры в Петербург

Эксперт рассказала, почему вырастет спрос на туры в Петербург

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе считает, что благодаря мерам, предпринимаемым в Санкт-Петербурге для восстановления... РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T18:35

2021-03-03T18:35

2021-03-03T18:35

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отдых

туризм

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туризм

майя ломидзе

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе считает, что благодаря мерам, предпринимаемым в Санкт-Петербурге для восстановления отрасли гостеприимства, популярность туров в этот город в 2021 году вырастет."Посмотрим, как закончатся мартовские праздники, но мы видим, что популярность отдыха в Санкт-Петербурге превысит все прогнозные объемы", — сказала она.Ломидзе отметила, что северная столица является "хитом туризма" в России, спрос на туры в нее вырастет благодаря снижению цен и отмене налогов."Это единственный регион, который объявил об отмене региональных налогов для представителей туристической индустрии на 2021 год. Это абсолютно беспрецедентная история", — заявила представитель АТОР. Также эксперт отметила, что лишь Санкт-Петербург в условиях повышенного спроса на внутренний продукт снизил цены примерно на 40 процентов. "Это не может не привести к повышению спроса", — считает она.

https://ria.ru/20210217/sankt-peterburg-1597839667.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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