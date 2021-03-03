https://ria.ru/20210303/peterburg-1599728912.html

В Петербурге открыли мемориал в память об умерших медиках

В Петербурге открыли мемориал в память об умерших медиках

Мемориал в память о медиках, умерших в период пандемии COVID-19, открыли в среду в Петроградском районе Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T12:29

2021-03-03T12:29

2021-03-03T12:33

коронавирус в россии

александр беглов

санкт-петербург

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 мар - РИА Новости. Мемориал в память о медиках, умерших в период пандемии COVID-19, открыли в среду в Петроградском районе Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.В среду на набережной реки Карповки в Петроградском районе состоялось открытие скульптуры "Печальный ангел", которая представляет из себя отлитую в бронзе работу петербургского художника Романа Шустрова, скончавшегося от коронавируса 14 мая 2020 года.Ранее сообщалось, что на Малой Садовой улице в историческом центре Петербурга в апреле 2020 года стихийно возник мемориал "Стена памяти". Активисты размещали здесь портреты медиков, умерших в борьбе с COVID-19, жители Петербурга оставляли цветы и свечи. Стихийный мемориал был демонтирован 13 октября, одновременно в Петроградском районе заложили постоянный мемориал.Памятник открыли вдова скульптора Мария Касьяненко и глава Петроградского района Иван Громов. Отмечается, что администрации района удалось найти не только знаковое место для памятника, но и средства на его установку.В церемонии открытия принял участие губернатор Петербурга Александр Беглов.Организаторы проекта ранее сообщали, что мемориал в память о медиках, умерших в период пандемии в Петербурге, откроют 4 марта.Также ранее сообщалось, что портреты медиков, умерших от коронавируса в Петербурге, были перенесены в Государственный музей политической истории России. Чтобы увидеть их в онлайн-режиме, можно будет использовать QR-код, размещенный у постоянного мемориала на углу Петропавловской улицы и набережной реки Карповка.

https://ria.ru/20201113/memorial-1584459372.html

https://ria.ru/20210114/vrach-1593103071.html

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коронавирус в россии, александр беглов, санкт-петербург, общество