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https://ria.ru/20210303/peterburg-1599727654.html
В Петербурге спасли выброшенную с моста на лед Большой Невки черепаху
В Петербурге спасли выброшенную с моста на лед Большой Невки черепаху
Волонтеры доставили в ветклинику черепаху, которую сбросили с Гренадерского моста, сообщает служба спасения животных "Кошкиспас". РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T12:20
2021-03-03T17:02
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 мар — РИА Новости. Волонтеры доставили в ветклинику черепаху, которую сбросили с Гренадерского моста, сообщает служба спасения животных "Кошкиспас"."Заявительница сообщила координатору о том, что на льду Большой Невки под Гренадерским мостом второй день лежит черепаха &lt;…&gt; Черепашка лежала на спине и не шевелилась", — сообщается в группе службы "Кошкиспас" в социальной сети "ВКонтакте".Чтобы не рисковать и не идти по тонкому льду, волонтеры спустились за животным с моста.Как отмечается, на лапах и панцире черепахи была видна кровь, но она не окоченела. После осмотра в ветеринарной клинике выяснилось, что из-за падения на лед она получила переломы конечностей и таза, также образовались трещины на панцире."Отдаленные последствия полуторасуточного лежания на льду (также. — Прим. ред.) могут проявиться, но шансы есть", — рассказали волонтеры.Черепаха оказалась молодой самкой в возрасте от четырех до девяти лет. Она получила кличку Невка по названию реки, где была найдена.
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санкт-петербург

В Петербурге спасли выброшенную с моста на лед Большой Невки черепаху

12:20 03.03.2021 (обновлено: 17:02 03.03.2021)
 
© Фото : КОШКИСПАС. Спасение животных. ПСО ЭкстремумЧерепаха, около полутора суток пролежала на льду реки Большая Невка после того, как ее сбросили с Гренадерского моста
Черепаха, около полутора суток пролежала на льду реки Большая Невка после того, как ее сбросили с Гренадерского моста - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
© Фото : КОШКИСПАС. Спасение животных. ПСО Экстремум
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 мар — РИА Новости. Волонтеры доставили в ветклинику черепаху, которую сбросили с Гренадерского моста, сообщает служба спасения животных "Кошкиспас".
"Заявительница сообщила координатору о том, что на льду Большой Невки под Гренадерским мостом второй день лежит черепаха <…> Черепашка лежала на спине и не шевелилась", — сообщается в группе службы "Кошкиспас" в социальной сети "ВКонтакте".
Чтобы не рисковать и не идти по тонкому льду, волонтеры спустились за животным с моста.
Как отмечается, на лапах и панцире черепахи была видна кровь, но она не окоченела. После осмотра в ветеринарной клинике выяснилось, что из-за падения на лед она получила переломы конечностей и таза, также образовались трещины на панцире.
© Фото : КОШКИСПАС. Спасение животных. ПСО ЭкстремумЧерепаха около полутора суток пролежала на льду реки Большая Невка после того, как ее сбросили с Гренадерского моста
Черепаха, около полутора суток пролежала на льду реки Большая Невка после того, как ее сбросили с Гренадерского моста - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
© Фото : КОШКИСПАС. Спасение животных. ПСО Экстремум
Черепаха около полутора суток пролежала на льду реки Большая Невка после того, как ее сбросили с Гренадерского моста
"Отдаленные последствия полуторасуточного лежания на льду (также. — Прим. ред.) могут проявиться, но шансы есть", — рассказали волонтеры.
Черепаха оказалась молодой самкой в возрасте от четырех до девяти лет. Она получила кличку Невка по названию реки, где была найдена.
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