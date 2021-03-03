https://ria.ru/20210303/peterburg-1599727654.html

В Петербурге спасли выброшенную с моста на лед Большой Невки черепаху

В Петербурге спасли выброшенную с моста на лед Большой Невки черепаху

Волонтеры доставили в ветклинику черепаху, которую сбросили с Гренадерского моста, сообщает служба спасения животных "Кошкиспас". РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T12:20

2021-03-03T12:20

2021-03-03T17:02

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 мар — РИА Новости. Волонтеры доставили в ветклинику черепаху, которую сбросили с Гренадерского моста, сообщает служба спасения животных "Кошкиспас"."Заявительница сообщила координатору о том, что на льду Большой Невки под Гренадерским мостом второй день лежит черепаха <…> Черепашка лежала на спине и не шевелилась", — сообщается в группе службы "Кошкиспас" в социальной сети "ВКонтакте".Чтобы не рисковать и не идти по тонкому льду, волонтеры спустились за животным с моста.Как отмечается, на лапах и панцире черепахи была видна кровь, но она не окоченела. После осмотра в ветеринарной клинике выяснилось, что из-за падения на лед она получила переломы конечностей и таза, также образовались трещины на панцире."Отдаленные последствия полуторасуточного лежания на льду (также. — Прим. ред.) могут проявиться, но шансы есть", — рассказали волонтеры.Черепаха оказалась молодой самкой в возрасте от четырех до девяти лет. Она получила кличку Невка по названию реки, где была найдена.

https://ria.ru/20210225/sobaka-1598879166.html

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