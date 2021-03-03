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В Госдуме предложили пересчитать пенсии работающим пенсионерам
В Госдуме предложили пересчитать пенсии работающим пенсионерам
Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается снять ограничение на перерасчет пенсий работающим пенсионерам, отменив предел для... РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T00:18
2021-03-03T02:03
ярослав нилов
госдума рф
общество
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается снять ограничение на перерасчет пенсий работающим пенсионерам, отменив предел для индивидуального коэффициента в три балла, сообщил в своем Telegram-канале один из авторов проекта глава думского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов.Авторы напомнили, что с 1 января 2015 года вступил в силу Федеральный закон "О страховых пенсиях", согласно которому перерасчет страховой пенсии и доли страховой пенсии по старости, осуществляемый работающим пенсионерам ежегодно с 1 августа, дает увеличение размера страховой пенсии максимум на три балла за год, а для пенсионеров, формирующих пенсионные накопления, на 1,875 балла за год, тогда как при обычном исчислении индивидуального пенсионного коэффициента при назначении страховой пенсии максимум составляет 10 баллов (6,25 для лиц, формирующих пенсионные накопления).Одновременно с этим, начиная с 2016 года, страховые пенсии работающим пенсионерам не индексируются.Согласно финансово-экономическому обоснованию численность работающих пенсионеров, фактически зарабатывающих коэффициент в размере более трех баллов, составляет 5,4 миллиона человек. Таким образом, расходы на реализацию законопроекта с 1 августа 2021 года составят 5,6 миллиарда рублей.
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ярослав нилов, госдума рф, общество

В Госдуме предложили пересчитать пенсии работающим пенсионерам

00:18 03.03.2021 (обновлено: 02:03 03.03.2021)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВыплата пенсии
Выплата пенсии - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается снять ограничение на перерасчет пенсий работающим пенсионерам, отменив предел для индивидуального коэффициента в три балла, сообщил в своем Telegram-канале один из авторов проекта глава думского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов.
Авторы напомнили, что с 1 января 2015 года вступил в силу Федеральный закон "О страховых пенсиях", согласно которому перерасчет страховой пенсии и доли страховой пенсии по старости, осуществляемый работающим пенсионерам ежегодно с 1 августа, дает увеличение размера страховой пенсии максимум на три балла за год, а для пенсионеров, формирующих пенсионные накопления, на 1,875 балла за год, тогда как при обычном исчислении индивидуального пенсионного коэффициента при назначении страховой пенсии максимум составляет 10 баллов (6,25 для лиц, формирующих пенсионные накопления).
"С учетом действующих норм размер страховой пенсии и доли страховой пенсии по старости у работающих пенсионеров с 1 августа 2021 года увеличится максимум на 296 рублей 58 копеек. При этом тариф страховых взносов, уплачиваемых работодателями за работающих застрахованных лиц, одинаков как для работающих пенсионеров, так и для застрахованных лиц, не являющихся пенсионерами", - говорится в пояснительной записке.
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Одновременно с этим, начиная с 2016 года, страховые пенсии работающим пенсионерам не индексируются.
"Таким образом, действующее пенсионное законодательство в отношении работающих пенсионеров содержит механизм двойного ограничения размера страховой пенсии, что не соответствует понятию и нормам социальной справедливости. Законопроектом предлагается осуществлять перерасчет страховой пенсии и доли страховой пенсии по старости, исходя из максимального значения индивидуального пенсионного коэффициента, применяемого при назначении страховой пенсии", - говорится в пояснительной записке.
Согласно финансово-экономическому обоснованию численность работающих пенсионеров, фактически зарабатывающих коэффициент в размере более трех баллов, составляет 5,4 миллиона человек. Таким образом, расходы на реализацию законопроекта с 1 августа 2021 года составят 5,6 миллиарда рублей.
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