https://ria.ru/20210303/pensiya-1599680982.html

В Госдуме предложили пересчитать пенсии работающим пенсионерам

В Госдуме предложили пересчитать пенсии работающим пенсионерам

Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается снять ограничение на перерасчет пенсий работающим пенсионерам, отменив предел для... РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T00:18

2021-03-03T00:18

2021-03-03T02:03

ярослав нилов

госдума рф

общество

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается снять ограничение на перерасчет пенсий работающим пенсионерам, отменив предел для индивидуального коэффициента в три балла, сообщил в своем Telegram-канале один из авторов проекта глава думского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов.Авторы напомнили, что с 1 января 2015 года вступил в силу Федеральный закон "О страховых пенсиях", согласно которому перерасчет страховой пенсии и доли страховой пенсии по старости, осуществляемый работающим пенсионерам ежегодно с 1 августа, дает увеличение размера страховой пенсии максимум на три балла за год, а для пенсионеров, формирующих пенсионные накопления, на 1,875 балла за год, тогда как при обычном исчислении индивидуального пенсионного коэффициента при назначении страховой пенсии максимум составляет 10 баллов (6,25 для лиц, формирующих пенсионные накопления).Одновременно с этим, начиная с 2016 года, страховые пенсии работающим пенсионерам не индексируются.Согласно финансово-экономическому обоснованию численность работающих пенсионеров, фактически зарабатывающих коэффициент в размере более трех баллов, составляет 5,4 миллиона человек. Таким образом, расходы на реализацию законопроекта с 1 августа 2021 года составят 5,6 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20210302/pensii-1599565722.html

https://ria.ru/20210301/pensiya-1599489093.html

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ярослав нилов, госдума рф, общество