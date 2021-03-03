https://ria.ru/20210303/oppozitsiya-1599797368.html

Армянская оппозиция заявила, что против их лидера возбудили дело

Армянская оппозиция заявила, что против их лидера возбудили дело

Против лидера армянского оппозиционного "Движения по спасению Родины" Вазгена Манукяна возбудили уголовное дело по статье "Публичные призывы к насильственному... РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T17:42

2021-03-03T17:42

2021-03-03T18:07

оник гаспарян

армен саркисян

азербайджан

ситуация в армении

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/01/1599480378_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_3b7314f261741ab3d7cc178f1e0f02c5.jpg

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Против лидера армянского оппозиционного "Движения по спасению Родины" Вазгена Манукяна возбудили уголовное дело по статье "Публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя Республики Армения". Об этом сообщил его соратник Гегам Манукян.Соответствующую повестку политику вручили прямо во время митинга у здание парламента республики."Вазген Манукян и остальные привыкли к этому, поэтому СК может десяток повесток отправить. Однако жалко бумагу", — заявил он.На митинге 20 февраля Манукян заявил о двух планах действий по смене власти. В соответствии с первым необходимо проводить объяснительные работы с гражданами, силовиками и депутатами а также помешать работе структур, которые финансируются из-за рубежа. План "Б" подразумевает быстрое взятие власти в случае неудачи первого сценария."Движение по спасению Родины" сформировали в ноябре прошлого года после подписания мирного соглашения с Азербайджаном, из-за которого под контроль Баку перешли территории Агдамского, Кельбаджарского и Лачинского районов Нагорного Карабаха. В декабре сторонники оппозиционного объединения выдвинули Вазгена Манукяна на пост главы переходного правительства.Политический кризис в АрменииОчередные акции протеста начались в Ереване после высказывания Пашиняна о российских "Искандерах". Он заявил, что техника была неисправна во время боев в Нагорном Карабахе. Позже, после разговора с Владимиром Путиным, глава кабмина сказал, что его дезинформировали.По данным СМИ, замначальника Генштаба Тиран Хачатрян высмеял Пашиняна, за что глава правительства отправил его в отставку. Следом за ним покинуть пост предложили руководителю Генштаба Онику Гаспаряну, но президент Армен Саркисян отказался подписывать указ. При этом он не направил документ в Конституционный суд, что предполагает автоматическую отставку военачальника 3 или 4 марта. Это вызвало новую волну недовольства оппозиции.Противники Пашиняна, чей рейтинг упал после мирного соглашения с Баку, возводят баррикады и ночуют в палаточном лагере у парламента. Лидеры протеста не раз заявляли, что люди не уйдут с улиц, пока премьер не покинет свой пост.

https://ria.ru/20210303/erevan-1599771625.html

азербайджан

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Полицейский щит: правоохранители перекрыли улицу перед воротами парламента Полиция перекрыла улицу, которая ведет к незаваренным воротам парламента в Ереване. 2021-03-03T17:42 true PT0M10S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оник гаспарян, армен саркисян, азербайджан, ситуация в армении, армения, в мире