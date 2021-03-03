Армянская оппозиция заявила, что против их лидера возбудили дело

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Против лидера армянского оппозиционного "Движения по спасению Родины" Вазгена Манукяна возбудили уголовное дело по статье "Публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя Республики Армения". Об этом сообщил его соратник Гегам Манукян.Соответствующую повестку политику вручили прямо во время митинга у здание парламента республики."Вазген Манукян и остальные привыкли к этому, поэтому СК может десяток повесток отправить. Однако жалко бумагу", — заявил он.На митинге 20 февраля Манукян заявил о двух планах действий по смене власти. В соответствии с первым необходимо проводить объяснительные работы с гражданами, силовиками и депутатами а также помешать работе структур, которые финансируются из-за рубежа. План "Б" подразумевает быстрое взятие власти в случае неудачи первого сценария."Движение по спасению Родины" сформировали в ноябре прошлого года после подписания мирного соглашения с Азербайджаном, из-за которого под контроль Баку перешли территории Агдамского, Кельбаджарского и Лачинского районов Нагорного Карабаха. В декабре сторонники оппозиционного объединения выдвинули Вазгена Манукяна на пост главы переходного правительства.Политический кризис в АрменииОчередные акции протеста начались в Ереване после высказывания Пашиняна о российских "Искандерах". Он заявил, что техника была неисправна во время боев в Нагорном Карабахе. Позже, после разговора с Владимиром Путиным, глава кабмина сказал, что его дезинформировали.По данным СМИ, замначальника Генштаба Тиран Хачатрян высмеял Пашиняна, за что глава правительства отправил его в отставку. Следом за ним покинуть пост предложили руководителю Генштаба Онику Гаспаряну, но президент Армен Саркисян отказался подписывать указ. При этом он не направил документ в Конституционный суд, что предполагает автоматическую отставку военачальника 3 или 4 марта. Это вызвало новую волну недовольства оппозиции.Противники Пашиняна, чей рейтинг упал после мирного соглашения с Баку, возводят баррикады и ночуют в палаточном лагере у парламента. Лидеры протеста не раз заявляли, что люди не уйдут с улиц, пока премьер не покинет свой пост.
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Полицейский щит: правоохранители перекрыли улицу перед воротами парламента
Полиция перекрыла улицу, которая ведет к незаваренным воротам парламента в Ереване.
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Против лидера армянского оппозиционного "Движения по спасению Родины" Вазгена Манукяна возбудили уголовное дело по статье "Публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя Республики Армения". Об этом сообщил его соратник Гегам Манукян.
Соответствующую повестку политику вручили прямо во время митинга у здание парламента республики.
"Вазген Манукян и остальные привыкли к этому, поэтому СК может десяток повесток отправить. Однако жалко бумагу", — заявил он.
На митинге 20 февраля Манукян заявил о двух планах действий по смене власти. В соответствии с первым необходимо проводить объяснительные работы с гражданами, силовиками и депутатами а также помешать работе структур, которые финансируются из-за рубежа. План "Б" подразумевает быстрое взятие власти в случае неудачи первого сценария.
"Движение по спасению Родины" сформировали в ноябре прошлого года после подписания мирного соглашения с Азербайджаном, из-за которого под контроль Баку перешли территории Агдамского, Кельбаджарского и Лачинского районов Нагорного Карабаха. В декабре сторонники оппозиционного объединения выдвинули Вазгена Манукяна на пост главы переходного правительства.
Политический кризис в Армении
Очередные акции протеста начались в Ереване после высказывания Пашиняна о российских "Искандерах". Он заявил, что техника была неисправна во время боев в Нагорном Карабахе. Позже, после разговора с Владимиром Путиным, глава кабмина сказал, что его дезинформировали.
По данным СМИ, замначальника Генштаба Тиран Хачатрян высмеял Пашиняна, за что глава правительства отправил его в отставку. Следом за ним покинуть пост предложили руководителю Генштаба Онику Гаспаряну, но президент Армен Саркисян отказался подписывать указ. При этом он не направил документ в Конституционный суд, что предполагает автоматическую отставку военачальника 3 или 4 марта. Это вызвало новую волну недовольства оппозиции.
Противники Пашиняна, чей рейтинг упал после мирного соглашения с Баку, возводят баррикады и ночуют в палаточном лагере у парламента. Лидеры протеста не раз заявляли, что люди не уйдут с улиц, пока премьер не покинет свой пост.
Генштаб Вооруженных сил Армении в четверг потребовал отставки Никола Пашиняна. Глава кабмина назвал случившееся попыткой переворота и призвал тех, кто его поддерживает, собраться у здания правительства.
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Генштаб Вооруженных сил Армении в четверг потребовал отставки Никола Пашиняна. Глава кабмина назвал случившееся попыткой переворота и призвал тех, кто его поддерживает, собраться у здания правительства.
Противникам Пашинян пригрозил арестами: "У грабивших народ нет возможности вернуться к власти… Если кто-то перейдет границы политических заявлений, будет арестован. Конец бархату", — заявил премьер, пришедший к власти после "бархатной революции".
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Противникам Пашинян пригрозил арестами: "У грабивших народ нет возможности вернуться к власти… Если кто-то перейдет границы политических заявлений, будет арестован. Конец бархату", — заявил премьер, пришедший к власти после "бархатной революции".
Пашинян напомнил, что предлагал рассмотреть возможность проведения внеочередных парламентских выборов, но оппозиция воспользовалась этим, чтобы радикализировать ситуацию, поэтому вопрос снят с повестки.
9 из 14
Пашинян напомнил, что предлагал рассмотреть возможность проведения внеочередных парламентских выборов, но оппозиция воспользовалась этим, чтобы радикализировать ситуацию, поэтому вопрос снят с повестки.
Генштаб Вооруженных сил Армении в четверг потребовал отставки Никола Пашиняна. Глава кабмина назвал случившееся попыткой переворота и призвал тех, кто его поддерживает, собраться у здания правительства.
Противникам Пашинян пригрозил арестами: "У грабивших народ нет возможности вернуться к власти… Если кто-то перейдет границы политических заявлений, будет арестован. Конец бархату", — заявил премьер, пришедший к власти после "бархатной революции".
Пашинян напомнил, что предлагал рассмотреть возможность проведения внеочередных парламентских выборов, но оппозиция воспользовалась этим, чтобы радикализировать ситуацию, поэтому вопрос снят с повестки.
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