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https://ria.ru/20210303/oppozitsiya-1599797368.html
Армянская оппозиция заявила, что против их лидера возбудили дело
Армянская оппозиция заявила, что против их лидера возбудили дело
Против лидера армянского оппозиционного "Движения по спасению Родины" Вазгена Манукяна возбудили уголовное дело по статье "Публичные призывы к насильственному... РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T17:42
2021-03-03T18:07
оник гаспарян
армен саркисян
азербайджан
ситуация в армении
армения
в мире
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Против лидера армянского оппозиционного "Движения по спасению Родины" Вазгена Манукяна возбудили уголовное дело по статье "Публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя Республики Армения". Об этом сообщил его соратник Гегам Манукян.Соответствующую повестку политику вручили прямо во время митинга у здание парламента республики."Вазген Манукян и остальные привыкли к этому, поэтому СК может десяток повесток отправить. Однако жалко бумагу", — заявил он.На митинге 20 февраля Манукян заявил о двух планах действий по смене власти. В соответствии с первым необходимо проводить объяснительные работы с гражданами, силовиками и депутатами а также помешать работе структур, которые финансируются из-за рубежа. План "Б" подразумевает быстрое взятие власти в случае неудачи первого сценария."Движение по спасению Родины" сформировали в ноябре прошлого года после подписания мирного соглашения с Азербайджаном, из-за которого под контроль Баку перешли территории Агдамского, Кельбаджарского и Лачинского районов Нагорного Карабаха. В декабре сторонники оппозиционного объединения выдвинули Вазгена Манукяна на пост главы переходного правительства.Политический кризис в АрменииОчередные акции протеста начались в Ереване после высказывания Пашиняна о российских "Искандерах". Он заявил, что техника была неисправна во время боев в Нагорном Карабахе. Позже, после разговора с Владимиром Путиным, глава кабмина сказал, что его дезинформировали.По данным СМИ, замначальника Генштаба Тиран Хачатрян высмеял Пашиняна, за что глава правительства отправил его в отставку. Следом за ним покинуть пост предложили руководителю Генштаба Онику Гаспаряну, но президент Армен Саркисян отказался подписывать указ. При этом он не направил документ в Конституционный суд, что предполагает автоматическую отставку военачальника 3 или 4 марта. Это вызвало новую волну недовольства оппозиции.Противники Пашиняна, чей рейтинг упал после мирного соглашения с Баку, возводят баррикады и ночуют в палаточном лагере у парламента. Лидеры протеста не раз заявляли, что люди не уйдут с улиц, пока премьер не покинет свой пост.
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60
Полицейский щит: правоохранители перекрыли улицу перед воротами парламента
Полиция перекрыла улицу, которая ведет к незаваренным воротам парламента в Ереване.
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оник гаспарян, армен саркисян, азербайджан, ситуация в армении, армения, в мире

Армянская оппозиция заявила, что против их лидера возбудили дело

17:42 03.03.2021 (обновлено: 18:07 03.03.2021)
 
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкУчастники акции сторонников премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Ереване
Участники акции сторонников премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Ереване - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
© Sputnik / Асатур Есаянц
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Против лидера армянского оппозиционного "Движения по спасению Родины" Вазгена Манукяна возбудили уголовное дело по статье "Публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя Республики Армения". Об этом сообщил его соратник Гегам Манукян.
Соответствующую повестку политику вручили прямо во время митинга у здание парламента республики.
Сторонники оппозиции у здания парламента Армении в Ереване. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
Вчера, 15:35
Противники Пашиняна собрались у здания парламента
"Вазген Манукян и остальные привыкли к этому, поэтому СК может десяток повесток отправить. Однако жалко бумагу", — заявил он.
На митинге 20 февраля Манукян заявил о двух планах действий по смене власти. В соответствии с первым необходимо проводить объяснительные работы с гражданами, силовиками и депутатами а также помешать работе структур, которые финансируются из-за рубежа. План "Б" подразумевает быстрое взятие власти в случае неудачи первого сценария.
"Движение по спасению Родины" сформировали в ноябре прошлого года после подписания мирного соглашения с Азербайджаном, из-за которого под контроль Баку перешли территории Агдамского, Кельбаджарского и Лачинского районов Нагорного Карабаха. В декабре сторонники оппозиционного объединения выдвинули Вазгена Манукяна на пост главы переходного правительства.

Политический кризис в Армении

Очередные акции протеста начались в Ереване после высказывания Пашиняна о российских "Искандерах". Он заявил, что техника была неисправна во время боев в Нагорном Карабахе. Позже, после разговора с Владимиром Путиным, глава кабмина сказал, что его дезинформировали.
По данным СМИ, замначальника Генштаба Тиран Хачатрян высмеял Пашиняна, за что глава правительства отправил его в отставку. Следом за ним покинуть пост предложили руководителю Генштаба Онику Гаспаряну, но президент Армен Саркисян отказался подписывать указ. При этом он не направил документ в Конституционный суд, что предполагает автоматическую отставку военачальника 3 или 4 марта. Это вызвало новую волну недовольства оппозиции.
Противники Пашиняна, чей рейтинг упал после мирного соглашения с Баку, возводят баррикады и ночуют в палаточном лагере у парламента. Лидеры протеста не раз заявляли, что люди не уйдут с улиц, пока премьер не покинет свой пост.
"Конец бархату": ситуация в Ереване
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк

Генштаб Вооруженных сил Армении в четверг потребовал отставки Никола Пашиняна. Глава кабмина назвал случившееся попыткой переворота и призвал тех, кто его поддерживает, собраться у здания правительства.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян вместе со своими сторонниками на улице Еревана
1 из 14

Генштаб Вооруженных сил Армении в четверг потребовал отставки Никола Пашиняна. Глава кабмина назвал случившееся попыткой переворота и призвал тех, кто его поддерживает, собраться у здания правительства.

© Sputnik / Арам Нерсесян
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

Пашинян около часа водил сторонников по центру Еревана, а потом выступил перед собравшимися на площади Республики. Требование об отставке премьер назвал эмоциональным решением военных.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян вышел к протестующим на улице Еревана
2 из 14

Пашинян около часа водил сторонников по центру Еревана, а потом выступил перед собравшимися на площади Республики. Требование об отставке премьер назвал эмоциональным решением военных.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

"Вопрос моего ухода должен решить только народ, — сказал Пашинян. — Пусть народ потребует, пусть народ осудит меня, пусть расстреляет меня на площади".

Мужчина с национальным флагом на проспекте Баграмяна в Ереване
3 из 14

"Вопрос моего ухода должен решить только народ, — сказал Пашинян. — Пусть народ потребует, пусть народ осудит меня, пусть расстреляет меня на площади".

© Sputnik / Асатур Есаянц
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© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк

Говоря об угрозах гражданских столкновений, Пашинян признал, что такая опасность есть. "Но мы должны договориться, что у нас такого не будет. Внутри Армении у нас нет врагов", — подчеркнул он.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян вместе со своими сторонниками на улице Еревана
4 из 14

Говоря об угрозах гражданских столкновений, Пашинян признал, что такая опасность есть. "Но мы должны договориться, что у нас такого не будет. Внутри Армении у нас нет врагов", — подчеркнул он.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк

Противникам Пашинян пригрозил арестами: "У грабивших народ нет возможности вернуться к власти… Если кто-то перейдет границы политических заявлений, будет арестован. Конец бархату", — заявил премьер, пришедший к власти после "бархатной революции".

Противники политики премьер-министра Армении Никола Пашиняна на улице Еревана
5 из 14

Противникам Пашинян пригрозил арестами: "У грабивших народ нет возможности вернуться к власти… Если кто-то перейдет границы политических заявлений, будет арестован. Конец бархату", — заявил премьер, пришедший к власти после "бархатной революции".

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

Солдатам и офицерам Пашинян приказал заниматься их делом — охраной границ и территориальной целостности Армении.

Сотрудники полиции возле Дома правительства в Ереване
6 из 14

Солдатам и офицерам Пашинян приказал заниматься их делом — охраной границ и территориальной целостности Армении.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

"Армия не может участвовать в политических процессах. Армия должна подчиняться народу и избранным народом властям", — добавил Пашинян.

Протестующие перекрыли проспект Баграмяна в Ереване
7 из 14

"Армия не может участвовать в политических процессах. Армия должна подчиняться народу и избранным народом властям", — добавил Пашинян.

© Sputnik / Асатур Есаянц
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© Sputnik / Асатур Есаянц  / Перейти в фотобанк

Председатель постоянной комиссии Национального собрания Армении по обороне и безопасности Андраник Кочарян возле здания парламента.

Председатель постоянной комиссии Национального собрания Армении по обороне и безопасности Андраник Кочарян возле здания парламента в Ереване
8 из 14

Председатель постоянной комиссии Национального собрания Армении по обороне и безопасности Андраник Кочарян возле здания парламента.

© Sputnik / Асатур Есаянц
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© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк

Пашинян напомнил, что предлагал рассмотреть возможность проведения внеочередных парламентских выборов, но оппозиция воспользовалась этим, чтобы радикализировать ситуацию, поэтому вопрос снят с повестки.

Протестующие возле Дома правительства в Ереване
9 из 14

Пашинян напомнил, что предлагал рассмотреть возможность проведения внеочередных парламентских выборов, но оппозиция воспользовалась этим, чтобы радикализировать ситуацию, поэтому вопрос снят с повестки.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

Премьер призвал оппозицию прекратить протесты и приступить к диалогу с властями.

Противники политики премьер-министра Армении Никола Пашиняна на улице Еревана
10 из 14

Премьер призвал оппозицию прекратить протесты и приступить к диалогу с властями.

© Sputnik / Асатур Есаянц
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

Супруга премьер-министра Армении Анна Акопян, дочь Мариам Пашинян и сын Ашот Пашинян на митинге в Ереване.

Супруга премьер-министра Армении Николы Пашиняна Анна Акопян, дочь Мариам Пашинян и сын Ашот Пашинян во время митинга в Ереване
11 из 14

Супруга премьер-министра Армении Анна Акопян, дочь Мариам Пашинян и сын Ашот Пашинян на митинге в Ереване.

© Sputnik / Асатур Есаянц
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© Sputnik / Перейти в фотобанк

Популярность Пашиняна сильно упала после 10 ноября, когда было подписано соглашение с Баку о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

Премьер-министр Никола Пашинян выступает перед своими сторонниками в Ереване
12 из 14

Популярность Пашиняна сильно упала после 10 ноября, когда было подписано соглашение с Баку о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

© Sputnik
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© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк

Тогда Армения потеряла контроль над Кельбаджарским, Лачинским и Агдамским районами.

Сторонники премьер-министра Армении Никола Пашиняна на улице Еревана
13 из 14

Тогда Армения потеряла контроль над Кельбаджарским, Лачинским и Агдамским районами.

© Sputnik / Арам Нерсесян
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© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк

Митингующие в Ереване.

Сторонники премьер-министра Армении Никола Пашиняна на улице Еревана
14 из 14

Митингующие в Ереване.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
1 из 14

Генштаб Вооруженных сил Армении в четверг потребовал отставки Никола Пашиняна. Глава кабмина назвал случившееся попыткой переворота и призвал тех, кто его поддерживает, собраться у здания правительства.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
2 из 14

Пашинян около часа водил сторонников по центру Еревана, а потом выступил перед собравшимися на площади Республики. Требование об отставке премьер назвал эмоциональным решением военных.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
3 из 14

"Вопрос моего ухода должен решить только народ, — сказал Пашинян. — Пусть народ потребует, пусть народ осудит меня, пусть расстреляет меня на площади".

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
4 из 14

Говоря об угрозах гражданских столкновений, Пашинян признал, что такая опасность есть. "Но мы должны договориться, что у нас такого не будет. Внутри Армении у нас нет врагов", — подчеркнул он.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
5 из 14

Противникам Пашинян пригрозил арестами: "У грабивших народ нет возможности вернуться к власти… Если кто-то перейдет границы политических заявлений, будет арестован. Конец бархату", — заявил премьер, пришедший к власти после "бархатной революции".

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
6 из 14

Солдатам и офицерам Пашинян приказал заниматься их делом — охраной границ и территориальной целостности Армении.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
7 из 14

"Армия не может участвовать в политических процессах. Армия должна подчиняться народу и избранным народом властям", — добавил Пашинян.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
8 из 14

Председатель постоянной комиссии Национального собрания Армении по обороне и безопасности Андраник Кочарян возле здания парламента.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
9 из 14

Пашинян напомнил, что предлагал рассмотреть возможность проведения внеочередных парламентских выборов, но оппозиция воспользовалась этим, чтобы радикализировать ситуацию, поэтому вопрос снят с повестки.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
10 из 14

Премьер призвал оппозицию прекратить протесты и приступить к диалогу с властями.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
11 из 14

Супруга премьер-министра Армении Анна Акопян, дочь Мариам Пашинян и сын Ашот Пашинян на митинге в Ереване.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
12 из 14

Популярность Пашиняна сильно упала после 10 ноября, когда было подписано соглашение с Баку о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

© Sputnik
Перейти в фотобанк
13 из 14

Тогда Армения потеряла контроль над Кельбаджарским, Лачинским и Агдамским районами.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
14 из 14

Митингующие в Ереване.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
 
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