https://ria.ru/20210303/obmorok-1599814137.html

Врач дал совет, как не упасть в обморок при сдаче крови

Врач дал совет, как не упасть в обморок при сдаче крови

Мотивация на сохранение здоровья и напряжение мышц рук и ног помогут избежать обморока людям, которые боятся вида крови, но вынуждены сдавать ее при... РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T18:48

2021-03-03T18:48

2021-03-03T18:48

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Мотивация на сохранение здоровья и напряжение мышц рук и ног помогут избежать обморока людям, которые боятся вида крови, но вынуждены сдавать ее при диспансеризации, рассказал РИА Новости врач-терапевт подмосковной больницы Тимур Асанов.По его словам, указанный аспект снова обретает актуальность в контексте возвращения к плановой диспансеризации населения на фоне стабилизации ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией."Боязнь крови имеет вполне конкретные симптомы, она зарегистрирована как психическое расстройство – гемофобия. Нужно постараться заменить чувство тревоги более реальными и аргументированными мыслями о том, чем может закончиться та или иная ситуация, связанная с кровью. Например, если вы сдаете кровь на анализ, то можете мотивировать себя тем, что результат поможет вам сохранить здоровье", - сказал Асанов.По его словам, избежать надвигающегося обморока поможет также простое напряжение мышц."Для гемофобии характерен вазовагальный обморок - кратковременная потеря сознания из-за резкого снижения сердечного ритма и артериального давления. Перед этим человек обычно чувствует головокружение или слабость. При таких симптомах рекомендуется попеременно напрягать мышцы рук, ног, туловища, что способствует приливу крови к голове", - сказал врач. Он также пояснил, что данные манипуляции отвлекут мозг от триггера, который вызывает плохое самочувствие, и позволят избежать обморока.Под гемофобией принято понимать навязчивый страх перед кровотечением, переливанием крови, кровавыми ранами, потерей крови. Это одна из наиболее частых фобий наряду с социофобией, аэрофобией и арахнофобией.

https://ria.ru/20210303/naushniki-1599686289.html

https://ria.ru/20210301/immunostimulyatory-1599437994.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, общество