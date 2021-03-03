https://ria.ru/20210303/navalnyy-1599729162.html

Кремль возмутили заявления о причастности ФСБ к "отравлению" Навального

Кремль возмутили заявления о причастности ФСБ к "отравлению" Навального

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал возмутительными американские утверждения о причастности ФСБ к "отравлению" Алексея Навального. РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T12:30

2021-03-03T12:30

2021-03-03T13:03

госпитализация алексея навального

алексей навальный

евросоюз

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

дмитрий песков

сша

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал возмутительными американские утверждения о причастности ФСБ к "отравлению" Алексея Навального.Евросоюз во вторник впервые ввел санкции в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека против четырех граждан России за арест Алексея Навального. США вслед за ЕС заявили о введении против РФ санкций. В список попали 14 организаций с формулировкой "за производство биологического и химического оружия". Кроме того, американские санкции направлены против конкретных лиц и организаций, будут включать экспортные и визовые ограничения.Если у Запада есть причины обвинять РФ в "отравлении" Алексея Навального, то он должен ими поделиться, добавил Песков.Навального 20 августа 2020 года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование.В Кремле заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Россия тогда направляла Германии запросы о правовой помощи, но ответы на них на тот момент так и не были получены, равно как и от ОЗХО - на соответствующие письма. Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить российские прокуратура и полиция.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок". МИД РФ заявлял, что Запад и ОЗХО, не предоставляя РФ информацию о веществе, которым якобы был отравлен Навальный, утаивают ключевую "улику".

https://ria.ru/20210303/feyki-1599625583.html

https://ria.ru/20210303/evropa-1599614628.html

https://ria.ru/20210302/sanktsii-1599663647.html

сша

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госпитализация алексея навального, алексей навальный, евросоюз, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дмитрий песков, сша