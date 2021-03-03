https://ria.ru/20210303/mishustin-1599712876.html

Мишустину в Горном Алтае подарили к юбилею книгу алтайского романиста

Мишустину в Горном Алтае подарили к юбилею книгу алтайского романиста

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время посещения Республиканского классического лицея в Горно-Алтайске получил в подарок ко дню рождения книгу одного из... РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T11:10

2021-03-03T11:10

2021-03-03T12:01

тарас шевченко

михаил мишустин

александр пушкин

республика алтай

ссср

горно-алтайск

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ГОРНО-АЛТАЙСК, 3 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время посещения Республиканского классического лицея в Горно-Алтайске получил в подарок ко дню рождения книгу одного из основоположников алтайской литературы Лазаря Кокышева - переведённый на русский язык роман "Арина".Мишустину в среду исполнилось 55 лет.Юбилей премьер проводит в поездке по Сибири, в этот день он работает в республике Алтай.В рамках поездки глава кабмина посетил Республиканский классический лицей, который был открыт в 1992 году. Мишустин прошёл по учебному заведению и пообщался с ребятами и педагогами.Премьер заглянул, в том числе, на урок алтайского языка. Предмет преподаёт выпускник этого же лицея, он уже три года работает в лицее. Педагог от лица всех лицеистов поздравил Мишустина с днём рождения и передал книгу - исторический роман "Арина" в русскоязычном переводе. Это произведение Кокышева - первый роман, написанный на алтайском языке.Премьер принял книгу и поблагодарил коллектив и учеников. "Ребята, удачи вам. Здорово, что свой язык родной учите", - обратился Мишустин к лицеистам.Во время посещения лицея Мишустин заглянул в кабинет физики, поприветствовал ребят и первым делом спросил: "Почему такие грустные?". Ребята хором возразили: "Мы веселые". "Уже обеденное время, а вы грустные", - добавил премьер.Он поспрашивал учеников, кто куда собирается поступать после учебы в лицее. "Ребята, вы чего так волнуетесь? Я сам волнуюсь", - признался в какой-то момент глава кабмина.Прощаясь со школьниками, он пожелал им удачи и "чтобы все поступили". На уроке истории премьер поинтересовался у ребят, что они сейчас проходят. Те ответили, что изучают советское послевоенное время и восстановление экономики в те годы.Мишустин попросил немного рассказать о главных событиях этого периода. "Наши папы, мамы, дедушки и бабушки тогда очень много работали и сделали очень большой рывок", - добавил премьер.Он пожелал ученикам найти то интересное дело, которое будет приносить им удовольствие.Лазарь Васильевич Кокышев (1933-1975) — алтайский поэт, прозаик и переводчик, автор первого романа на алтайском языке и один из основоположников алтайской литературы. Его роман "Арина" впоследствии был переведен на несколько языков народов СССР. По словам специалистов, роман выдержан в духе классического соцреализма, показывая становление советской власти на Алтае. Кокышев является автором многих поэтических книг — "Туба", "Стихи", "Встречи", "Красный цветок", "Вторая жизнь", "Дорога", "Раздумья". Кроме того, он перевел на алтайский язык стихи Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Николая Некрасова, Тараса Шевченко, Роберта Бернса.

https://ria.ru/20210303/sobyanin-1599710667.html

https://ria.ru/20210302/obed-1599573926.html

https://ria.ru/20210303/mishustin-1599704225.html

республика алтай

ссср

горно-алтайск

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тарас шевченко, михаил мишустин, александр пушкин, республика алтай, ссср, горно-алтайск