https://ria.ru/20210303/mars-1599836968.html
Российские ученые обнаружили двойную магнитосферу Марса
Российские ученые обнаружили двойную магнитосферу Марса
Российские ученые обнаружили, что магнитосфера Марса устроена сложнее и включает в себя оболочку из разогретых атомов верхней ионосферы планеты и более... РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T22:18
2021-03-03T22:18
2021-03-03T22:18
хочу стать космонавтом
земля
марс
космос - риа наука
институт космических исследований
российская академия наук
роскосмос
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155008/97/1550089790_228:0:3869:2048_1920x0_80_0_0_3fbef575b2c27ceb50574c7c7a810c68.jpg
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Российские ученые обнаружили, что магнитосфера Марса устроена сложнее и включает в себя оболочку из разогретых атомов верхней ионосферы планеты и более энергичных ионов.Анализируя данные американского зонда MAVEN-1, учёные установили, что "дневная" (обращённая к Солнцу) магнитосфера существует у Марса постоянно. Она включает в себя тонкую оболочку, возникающую между потоками обтекающего планету солнечного ветра и ионосферой планеты."Сравнительно недавно мы нашли, что имеется два разных "сорта" магнитосферы Марса в зависимости от некоторых внешних условий. Оказалось, что Марс построен так, что там играет практически одинаковую роль жидкостный и кинетический процессы", - сказал главный научный сотрудник Института космических исследований РАН Олег Вайсберг в видео, опубликованном на странице "Роскосмос ТВ" в YouTube.Магнитосфера - это ограниченное магнитное поле планеты. На Земле оно решает важную задачу, отклоняя потоки губительной для жизни ионизированной плазмы Солнца.Уточняется, что у Марса нет собственного магнитного поля, кроме магнитных аномалий, оставшихся после остывания жидкого ядра планеты. Однако оказалось, что смесь двух типов плазмы - из разогретых атомов верхней ионосферы планеты и более энергичных ионов - приводит к формированию новой оболочки, оттесняющей поток солнечного ветра от планеты.
https://radiosputnik.ria.ru/20210227/mars-1599265439.html
земля
марс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/155008/97/1550089790_683:0:3414:2048_1920x0_80_0_0_6fe724a593c63f7596dcac1ac40a1cdd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
земля, марс, космос - риа наука, институт космических исследований, российская академия наук, роскосмос