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Российские ученые обнаружили двойную магнитосферу Марса
Российские ученые обнаружили двойную магнитосферу Марса
Российские ученые обнаружили, что магнитосфера Марса устроена сложнее и включает в себя оболочку из разогретых атомов верхней ионосферы планеты и более... РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T22:18
2021-03-03T22:18
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Российские ученые обнаружили, что магнитосфера Марса устроена сложнее и включает в себя оболочку из разогретых атомов верхней ионосферы планеты и более энергичных ионов.Анализируя данные американского зонда MAVEN-1, учёные установили, что "дневная" (обращённая к Солнцу) магнитосфера существует у Марса постоянно. Она включает в себя тонкую оболочку, возникающую между потоками обтекающего планету солнечного ветра и ионосферой планеты."Сравнительно недавно мы нашли, что имеется два разных "сорта" магнитосферы Марса в зависимости от некоторых внешних условий. Оказалось, что Марс построен так, что там играет практически одинаковую роль жидкостный и кинетический процессы", - сказал главный научный сотрудник Института космических исследований РАН Олег Вайсберг в видео, опубликованном на странице "Роскосмос ТВ" в YouTube.Магнитосфера - это ограниченное магнитное поле планеты. На Земле оно решает важную задачу, отклоняя потоки губительной для жизни ионизированной плазмы Солнца.Уточняется, что у Марса нет собственного магнитного поля, кроме магнитных аномалий, оставшихся после остывания жидкого ядра планеты. Однако оказалось, что смесь двух типов плазмы - из разогретых атомов верхней ионосферы планеты и более энергичных ионов - приводит к формированию новой оболочки, оттесняющей поток солнечного ветра от планеты.
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земля, марс, космос - риа наука, институт космических исследований, российская академия наук, роскосмос

Российские ученые обнаружили двойную магнитосферу Марса

22:18 03.03.2021
 
© Depositphotos / sdecoretМарс во время восхода солнца
Марс во время восхода солнца - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
© Depositphotos / sdecoret
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Российские ученые обнаружили, что магнитосфера Марса устроена сложнее и включает в себя оболочку из разогретых атомов верхней ионосферы планеты и более энергичных ионов.
Анализируя данные американского зонда MAVEN-1, учёные установили, что "дневная" (обращённая к Солнцу) магнитосфера существует у Марса постоянно. Она включает в себя тонкую оболочку, возникающую между потоками обтекающего планету солнечного ветра и ионосферой планеты.
"Сравнительно недавно мы нашли, что имеется два разных "сорта" магнитосферы Марса в зависимости от некоторых внешних условий. Оказалось, что Марс построен так, что там играет практически одинаковую роль жидкостный и кинетический процессы", - сказал главный научный сотрудник Института космических исследований РАН Олег Вайсберг в видео, опубликованном на странице "Роскосмос ТВ" в YouTube.
Магнитосфера - это ограниченное магнитное поле планеты. На Земле оно решает важную задачу, отклоняя потоки губительной для жизни ионизированной плазмы Солнца.
Уточняется, что у Марса нет собственного магнитного поля, кроме магнитных аномалий, оставшихся после остывания жидкого ядра планеты. Однако оказалось, что смесь двух типов плазмы - из разогретых атомов верхней ионосферы планеты и более энергичных ионов - приводит к формированию новой оболочки, оттесняющей поток солнечного ветра от планеты.
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