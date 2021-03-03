https://ria.ru/20210303/luna-1599702462.html

Японский миллиардер объявил набор участников для полета вокруг Луны

Японский миллиардер объявил набор участников для полета вокруг Луны

Японский миллиардер, основатель компании одежды ZOZOTOWN Юсаку Маэдзава объявил набор команды из восьми человек, которые готовы отправиться с ним в путешествие... РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T09:58

2021-03-03T09:58

2021-03-03T11:29

наука

юсаку маэдзава

илон маск

луна

космос - риа наука

spacex

япония

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ТОКИО, 3 мар — РИА Новости, Ксения Нака. Японский миллиардер, основатель компании одежды ZOZOTOWN Юсаку Маэдзава объявил набор команды из восьми человек, которые готовы отправиться с ним в путешествие вокруг Луны.Маэдзава на канале Youtube объявил, что начал набор желающих на восемь вакантных мест для полета с ним вокруг Луны в 2023 году на корабле Starship SpaceX. Все расходы, связанные с полетом, он берет на себя.Прием заявок заканчивается 14 марта в 23:59 (17:59 мск). Всего в полет отправятся 10-12 человек, включая самого Маэдзаву. Претенденты на место в корабле должны объяснить, какое влияние полет в космос окажет на их деятельность, как полет сможет послужить на пользу человечеству в целом и как участник сможет быть полезным для других членов экипажа.Ранее он говорил, что хочет взять с собой в полет представителей творческих профессий — кинорежиссера, актера, музыканта, художника, фотографа, дизайнера одежды.Маэдзава, которому 45 лет, широко известен в Японии не столько как успешный предприниматель — его состояние оценивается в три миллиарда долларов — и страстный коллекционер, но и как плейбой, отдающий предпочтение молодым актрисам. Маэдзава никогда не состоял в браке, но имеет троих детей от разных женщин.Ранее сообщалось, что Миядзава будет участвовать в проекте SpaceX Илона Маска, которая осуществит полет на Луну в 2023 году. Полет будет совершен на новейшей и обещающей стать самой мощной в мире транспортной системе BFR (Big Falcon Rocket), впоследствии переименованной в Starship, строительство которой уже началось. По предварительной оценке владельца SpaceX, создание системы обойдется в сумму более пяти миллиардов долларов. Маэдзава сообщил, что он внес депозит в этот проект. Сумма внесенных средств не сообщается. Маск ранее сообщал, что внесенные Маэдзавой средства помогут осуществить разработку транспортной системы.

https://radiosputnik.ria.ru/20210302/luna-1599542114.html

https://ria.ru/20210226/luna-1599183419.html

https://ria.ru/20210209/luna-1596741178.html

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юсаку маэдзава, илон маск, луна, космос - риа наука, spacex, япония