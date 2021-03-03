Японский миллиардер объявил набор участников для полета вокруг Луны
09:58 03.03.2021 (обновлено: 11:29 03.03.2021)
ТОКИО, 3 мар — РИА Новости, Ксения Нака. Японский миллиардер, основатель компании одежды ZOZOTOWN Юсаку Маэдзава объявил набор команды из восьми человек, которые готовы отправиться с ним в путешествие вокруг Луны.
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Прием заявок заканчивается 14 марта в 23:59 (17:59 мск). Всего в полет отправятся 10-12 человек, включая самого Маэдзаву. Претенденты на место в корабле должны объяснить, какое влияние полет в космос окажет на их деятельность, как полет сможет послужить на пользу человечеству в целом и как участник сможет быть полезным для других членов экипажа.
"До Луны три дня полета, обернуться вокруг ее обратной стороны и вернуться обратно — еще три дня. Билеты куплены. Корабль полностью в нашем распоряжении. Это должно быть отличное путешествие!" — сказал Маэдзава.
Ранее он говорил, что хочет взять с собой в полет представителей творческих профессий — кинорежиссера, актера, музыканта, художника, фотографа, дизайнера одежды.
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Маэдзава, которому 45 лет, широко известен в Японии не столько как успешный предприниматель — его состояние оценивается в три миллиарда долларов — и страстный коллекционер, но и как плейбой, отдающий предпочтение молодым актрисам. Маэдзава никогда не состоял в браке, но имеет троих детей от разных женщин.
Ранее сообщалось, что Миядзава будет участвовать в проекте SpaceX Илона Маска, которая осуществит полет на Луну в 2023 году. Полет будет совершен на новейшей и обещающей стать самой мощной в мире транспортной системе BFR (Big Falcon Rocket), впоследствии переименованной в Starship, строительство которой уже началось. По предварительной оценке владельца SpaceX, создание системы обойдется в сумму более пяти миллиардов долларов. Маэдзава сообщил, что он внес депозит в этот проект. Сумма внесенных средств не сообщается. Маск ранее сообщал, что внесенные Маэдзавой средства помогут осуществить разработку транспортной системы.