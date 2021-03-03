Ленобласть вошла в ТОП-5 регионов по приросту предприятий МСП
© Фото : Правительство Ленинградской области/Vdovin SergeyЗаседание Координационного совета по вопросам развития малого и среднего предпринимательства
© Фото : Правительство Ленинградской области/Vdovin Sergey
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 мар — РИА Новости. Ленинградская область вошла в пятерку лучших российских регионов по приросту предприятий малого и среднего предпринимательства (МСП), кроме того, МСП активно участвует в государственных закупках, сообщил глава региона Александр Дрозденко на заседании Координационного совета по вопросам развития малого и среднего предпринимательства .
По его словам, за последние три года в регионе наблюдается рост выданных банками кредитов предпринимателям Ленинградской области. Если в 2018 году их доля в общем портфеле составляла 15,5%, то уже в 2020 году – 46,8%. Так, например, только "Сбербанк России" в прошлом году выдал 9,9 миллиардов рублей кредитов малому и среднему бизнесу. Рост обусловлен, в том числе, специальными кредитными программами господдержки в период пандемии.
"В прошлом году Ленинградская область достигла положительной динамики по росту количества малых и средних предприятий – 64,5 тысяч предприятий сегодня работают в регионе, прирост составил 101%. Такой показатель только в пяти регионах России, и наша основная задача – сохранить количество малых и средних предприятий, созданных ими рабочих мест. Большую роль в этом играет финансовая поддержка, а также увеличение участия малого бизнеса в госзакупках и закупках крупных инфраструктурных проектов", – сказал Дрозденко.
Он также отметил, что еще одно направление для сохранения развития бизнеса – участие предпринимателей в государственных и муниципальных закупках. За последние два года доля таких закупок в Ленинградской области у предпринимателей составила более 60%. При этом, не все из них из Ленинградской области.
"Необходимо увеличить в этой структуре долю наших предпринимателей до 75%. Подключить наших крупных закупщиков – Леноблводоканал, "Недвижимость Ленинградской области", Фонд капремонта, и обеспечить максимально простой доступ к этой площадке для бизнеса области", – отметил глава региона.
Также на заседании была озвучена инициатива о создании на базе существующего электронного магазина, где размещены госзаказы в малых объемах, создать областной маркетинговый центр, который объединил бы госзаказ и закупки самого бизнеса на одной площадке с необходимым для этого функционалом.