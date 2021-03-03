https://ria.ru/20210303/lenoblast-1599792382.html

Ленобласть вошла в ТОП-5 регионов по приросту предприятий МСП

Ленобласть вошла в ТОП-5 регионов по приросту предприятий МСП

Ленинградская область вошла в пятерку лучших российских регионов по приросту предприятий малого и среднего предпринимательства (МСП), кроме того, МСП активно... РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T18:37

2021-03-03T18:37

2021-03-03T18:37

ленинградская область

александр дрозденко

ленинградская область

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 мар — РИА Новости. Ленинградская область вошла в пятерку лучших российских регионов по приросту предприятий малого и среднего предпринимательства (МСП), кроме того, МСП активно участвует в государственных закупках, сообщил глава региона Александр Дрозденко на заседании Координационного совета по вопросам развития малого и среднего предпринимательства .По его словам, за последние три года в регионе наблюдается рост выданных банками кредитов предпринимателям Ленинградской области. Если в 2018 году их доля в общем портфеле составляла 15,5%, то уже в 2020 году – 46,8%. Так, например, только "Сбербанк России" в прошлом году выдал 9,9 миллиардов рублей кредитов малому и среднему бизнесу. Рост обусловлен, в том числе, специальными кредитными программами господдержки в период пандемии.Он также отметил, что еще одно направление для сохранения развития бизнеса – участие предпринимателей в государственных и муниципальных закупках. За последние два года доля таких закупок в Ленинградской области у предпринимателей составила более 60%. При этом, не все из них из Ленинградской области.Также на заседании была озвучена инициатива о создании на базе существующего электронного магазина, где размещены госзаказы в малых объемах, создать областной маркетинговый центр, который объединил бы госзаказ и закупки самого бизнеса на одной площадке с необходимым для этого функционалом.

https://ria.ru/20210302/vlozheniya-1599619748.html

ленинградская область

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александр дрозденко, ленинградская область, экономика