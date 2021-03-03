https://ria.ru/20210303/kriminal-1599723078.html

Тюменское отделение КПРФ заявило о задержании депутата за экстремизм

Тюменское отделение КПРФ заявило о задержании депутата за экстремизм

Тюменское региональное отделение КПРФ заявило о задержании депутата областной думы Юрия Юхневича по обвинению в экстремизме. РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T11:57

2021-03-03T11:57

2021-03-03T11:57

кпрф

тюменская областная дума

тюменская область

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 мар – РИА Новости. Тюменское региональное отделение КПРФ заявило о задержании депутата областной думы Юрия Юхневича по обвинению в экстремизме."Полиция задержала депутата Тюменской областной думы от КПРФ Юрия Юхневича по обвинению в экстремизме", - говорится в сообщении регионального отделения.В отделении КПРФ указывают, что Юхневича якобы обвиняют в размещении видеоролика на своей странице в соцсети "ВКонтакте", этот материал со страницы уже удален.В УМВД по Тюменской области не стали комментировать информацию.

https://ria.ru/20210201/putin-1595455426.html

тюменская область

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2021

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кпрф, тюменская областная дума, тюменская область, происшествия