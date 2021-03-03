https://ria.ru/20210303/kovid-1599758422.html

Доказана связь COVID-19 с группой крови

Доказана связь COVID-19 с группой крови

Американские ученые выяснили причину, по которой люди со второй группой крови имеют больший риск заражения новой коронавирусной инфекцией. Результаты... РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T20:00

2021-03-03T20:00

2021-03-03T20:41

наука

коронавирус covid-19

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здоровье

сша

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Американские ученые выяснили причину, по которой люди со второй группой крови имеют больший риск заражения новой коронавирусной инфекцией. Результаты исследования опубликованы в журнале Американского общества гематологии Blood Advances.По мере того, как исследователи во всем мире работают над выявлением факторов риска тяжелой формы COVID-19, появляется все больше доказательств того, что определенные группы крови могут быть связаны с повышенным риском заражения этим заболеванием. Новое исследование подробно описывает одно из первых лабораторных исследований в этой области.Ученые-медики из больницы Brigham and Women's в Бостоне проанализировали, как коронавирус SARS-CoV-2 взаимодействует с эритроцитами — красными кровяными тельцами каждой из групп крови. Для этого они определили степень связывания рецептор-связывающего домена RBD на поверхности SARS-CoV-2 с эритроцитами. Вирус использует белковый комплекс RBD для прикрепления к клеткам-хозяевам, и от силы его связывания во многом зависит легкость заражения.После того как авторы оценили количество антигенов RBD на респираторных клетках и красных кровяных тельцах у людей с I, II и III группами крови, выяснилось, что RBD имеет сильное предпочтение для связывания с респираторными клетками людей со II группой крови и не связывается с эритроцитами II группы крови или с респираторными клетками и красными кровяными тельцами других групп крови.Респираторные клетки — это клетки эпителия, который выстилает стенки легочных альвеол, и именно через них осуществляется газообмен."Интересно, что вирусный RBD действительно предпочитает антигены II группы крови, которые находятся на респираторных клетках, — приводятся в пресс-релизе Американского общества гематологии слова ведущего автора исследования, доктора Шона Стоуэлла (Sean Stowell). — Группа крови — это проблема, потому что она передается по наследству, и мы не можем ее изменить. Но если мы лучше поймем, как вирус взаимодействует с различными группами крови у людей, мы сможем найти новые лекарства или методы профилактики".На втором этапе исследования авторы проверили, существует ли подобное предпочтение связывания для RBD вируса SARS-CoV, вызвавшего вспышку атипичной пневмонии в 2002-2003 годах. Несмотря на то что состав RBD-домена у SARS-CoV-2 и SARS-CoV различается, ученые обнаружили для SARS-CoV ту же закономерность — предпочтительное связывание с антигенами II группы крови на респираторных клетках.Исследователи подчеркивают, что их результаты не могут однозначно предсказать, как будет протекать COVID-19 у пациентов с различными группами крови, так как тяжесть заболевания зависит от очень многих факторов."Наше наблюдение описывает лишь один из механизмов, ответственных за то, что мы наблюдаем клинически, но оно объясняет некоторое влияние группы крови на инфекцию COVID-19", — отмечает Стоуэлл.Авторы надеются, что дальнейшие наблюдения позволят им лучше понять связь между группой крови и восприимчивостью к COVID-19, а также проявлением тех или иных симптомов заболевания.

https://ria.ru/20210303/koronavirus-1599735431.html

https://ria.ru/20210302/koronavirus-1599620856.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, биология, здоровье, сша