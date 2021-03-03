https://ria.ru/20210303/koronavirus-1599784583.html

Раскрыто новое коварное свойство коронавируса

Раскрыто новое коварное свойство коронавируса

Ученые Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе выяснили причину повреждения сердца и нарушения его функции сокращения у больных COVID-19... РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T16:56

2021-03-03T16:56

2021-03-03T17:38

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Ученые Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе выяснили причину повреждения сердца и нарушения его функции сокращения у больных COVID-19. Результаты исследования опубликованы в журнале JACC: Basic to Translational Science.Ученые выяснили, что COVID-19 способен проникнуть в клетки сердечной мышцы. В результате они погибают, и нарушается функция сокращения.В рамках исследования с помощью стволовых клеток была создана ткань, моделирующая сокращение сердечной мышцы человека. Оказалось, что инфекция способна не только убивать клетки, но и разрушать отдельные мышечные волокна, ответственные за сокращение. Причем это происходит даже без воспаления мышцы."Воспаление может быть вторым ударом по сравнению с повреждением, вызванным вирусом, но оно не является исходной причиной повреждения сердца", — пояснил один из авторов исследования доктор Кори Дж. Лавин.Другие вирусные инфекции также повреждают сердце, однако делают это через чрезмерный иммунный ответ некоторых клеток. При SARS-CoV-2 нарушается правильная функция макрофагов, моноцитов и дендритных клеток.Опасность этого свойства коронавируса заключается в том, что даже при легкой форме COVID-19 в будущем могут возникнуть проблемы с сердцем, что делает эту инфекцию особенно коварной, объяснили авторы исследования.

https://ria.ru/20210302/shtamm-1599654352.html

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коронавирус covid-19