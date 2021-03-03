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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210303/koronavirus-1599784583.html
Раскрыто новое коварное свойство коронавируса
Раскрыто новое коварное свойство коронавируса
Ученые Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе выяснили причину повреждения сердца и нарушения его функции сокращения у больных COVID-19... РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T16:56
2021-03-03T17:38
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Ученые Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе выяснили причину повреждения сердца и нарушения его функции сокращения у больных COVID-19. Результаты исследования опубликованы в журнале JACC: Basic to Translational Science.Ученые выяснили, что COVID-19 способен проникнуть в клетки сердечной мышцы. В результате они погибают, и нарушается функция сокращения.В рамках исследования с помощью стволовых клеток была создана ткань, моделирующая сокращение сердечной мышцы человека. Оказалось, что инфекция способна не только убивать клетки, но и разрушать отдельные мышечные волокна, ответственные за сокращение. Причем это происходит даже без воспаления мышцы."Воспаление может быть вторым ударом по сравнению с повреждением, вызванным вирусом, но оно не является исходной причиной повреждения сердца", — пояснил один из авторов исследования доктор Кори Дж. Лавин.Другие вирусные инфекции также повреждают сердце, однако делают это через чрезмерный иммунный ответ некоторых клеток. При SARS-CoV-2 нарушается правильная функция макрофагов, моноцитов и дендритных клеток.Опасность этого свойства коронавируса заключается в том, что даже при легкой форме COVID-19 в будущем могут возникнуть проблемы с сердцем, что делает эту инфекцию особенно коварной, объяснили авторы исследования.
https://ria.ru/20210302/shtamm-1599654352.html
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коронавирус covid-19

Раскрыто новое коварное свойство коронавируса

16:56 03.03.2021 (обновлено: 17:38 03.03.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрачи в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы №40 в Москве
Врачи в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы №40 в Москве - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Ученые Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе выяснили причину повреждения сердца и нарушения его функции сокращения у больных COVID-19. Результаты исследования опубликованы в журнале JACC: Basic to Translational Science.
Ученые выяснили, что COVID-19 способен проникнуть в клетки сердечной мышцы. В результате они погибают, и нарушается функция сокращения.
В рамках исследования с помощью стволовых клеток была создана ткань, моделирующая сокращение сердечной мышцы человека. Оказалось, что инфекция способна не только убивать клетки, но и разрушать отдельные мышечные волокна, ответственные за сокращение. Причем это происходит даже без воспаления мышцы.
"Воспаление может быть вторым ударом по сравнению с повреждением, вызванным вирусом, но оно не является исходной причиной повреждения сердца", — пояснил один из авторов исследования доктор Кори Дж. Лавин.
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Другие вирусные инфекции также повреждают сердце, однако делают это через чрезмерный иммунный ответ некоторых клеток. При SARS-CoV-2 нарушается правильная функция макрофагов, моноцитов и дендритных клеток.
Опасность этого свойства коронавируса заключается в том, что даже при легкой форме COVID-19 в будущем могут возникнуть проблемы с сердцем, что делает эту инфекцию особенно коварной, объяснили авторы исследования.
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