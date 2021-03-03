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https://ria.ru/20210303/koronavirus-1599774099.html
Скворцова спрогнозировала начало третьей волны коронавируса
Скворцова спрогнозировала начало третьей волны коронавируса
Без вакцинации третья волна коронавируса неизбежна, заявила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T15:55
2021-03-03T17:13
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
вероника скворцова
общество
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Без вакцинации третья волна коронавируса неизбежна, заявила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.По оценкам главы ФМБА, пик третьей волны, если она состоится, придется на октябрь. Скворцова рассчитывает, что избежать роста заболеваемости позволит вакцина. Если она окажется эффективной ровно настолько, как заявляют производители — на 94 процента —, и если вызванный прививкой иммунитет продлится более полугода, то необходимо оперативно привить четверть жителей России, либо вакцинировать около трети россиян, но в течение уже более длинной кампании.Внутри врачебного сообщества есть разные мнения по поводу того, стоит ли изменение эпидемиологической обстановки называть "волнами". Так, инфекционист Евгений Тимаков считает, что полноценная иммунная прослойка в России еще не сформировалась. По его словам, после появления "британского штамма", заболеваемость увеличится, но это нельзя будет назвать "третьей волной", поскольку спады и подъемы показателя постоянно сменяют друг друга.Профессор кафедры вирусологии Института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский также полагает, что термин "волна" не применим к коронавирусу SARS-CoV, так как вызываемый им COVID-19 часто ведет себя как обычное острое респираторное заболевание.Впрочем, большинство специалистов согласны с тем, что подъем заболеваемости еще впереди. Основным средством борьбы с эпидемией остаются вакцины: уже зарегистрирован и используется препарат "Спутник V", на очереди "ЭпиВакКорона" центра "Вектор" и вакцина центра имени Чумакова РАН.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, вероника скворцова, общество

Скворцова спрогнозировала начало третьей волны коронавируса

15:55 03.03.2021 (обновлено: 17:13 03.03.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники на территории карантинного центра в Коммунарке
Медицинские работники на территории карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Без вакцинации третья волна коронавируса неизбежна, заявила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
"Если оценивать вероятность волны без учета вакцинации, но с учетом нативных особенностей вируса SARS-CoV-2 и того иммунитета, который вызывает этот вирус, то третья волна должна быть неизбежной, она должна возникать примерно начиная с мая", — заявила Скворцова в интервью каналу "Россия 24".
По оценкам главы ФМБА, пик третьей волны, если она состоится, придется на октябрь. Скворцова рассчитывает, что избежать роста заболеваемости позволит вакцина. Если она окажется эффективной ровно настолько, как заявляют производители — на 94 процента —, и если вызванный прививкой иммунитет продлится более полугода, то необходимо оперативно привить четверть жителей России, либо вакцинировать около трети россиян, но в течение уже более длинной кампании.
Внутри врачебного сообщества есть разные мнения по поводу того, стоит ли изменение эпидемиологической обстановки называть "волнами". Так, инфекционист Евгений Тимаков считает, что полноценная иммунная прослойка в России еще не сформировалась. По его словам, после появления "британского штамма", заболеваемость увеличится, но это нельзя будет назвать "третьей волной", поскольку спады и подъемы показателя постоянно сменяют друг друга.
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Профессор кафедры вирусологии Института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский также полагает, что термин "волна" не применим к коронавирусу SARS-CoV, так как вызываемый им COVID-19 часто ведет себя как обычное острое респираторное заболевание.
Впрочем, большинство специалистов согласны с тем, что подъем заболеваемости еще впереди. Основным средством борьбы с эпидемией остаются вакцины: уже зарегистрирован и используется препарат "Спутник V", на очереди "ЭпиВакКорона" центра "Вектор" и вакцина центра имени Чумакова РАН.
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