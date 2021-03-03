https://ria.ru/20210303/koronavirus-1599774099.html

Скворцова спрогнозировала начало третьей волны коронавируса

Скворцова спрогнозировала начало третьей волны коронавируса

Без вакцинации третья волна коронавируса неизбежна, заявила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T15:55

2021-03-03T15:55

2021-03-03T17:13

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

вероника скворцова

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577941060_0:0:3045:1713_1920x0_80_0_0_bda1cefc9f8b99afff436501a60024e5.jpg

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Без вакцинации третья волна коронавируса неизбежна, заявила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.По оценкам главы ФМБА, пик третьей волны, если она состоится, придется на октябрь. Скворцова рассчитывает, что избежать роста заболеваемости позволит вакцина. Если она окажется эффективной ровно настолько, как заявляют производители — на 94 процента —, и если вызванный прививкой иммунитет продлится более полугода, то необходимо оперативно привить четверть жителей России, либо вакцинировать около трети россиян, но в течение уже более длинной кампании.Внутри врачебного сообщества есть разные мнения по поводу того, стоит ли изменение эпидемиологической обстановки называть "волнами". Так, инфекционист Евгений Тимаков считает, что полноценная иммунная прослойка в России еще не сформировалась. По его словам, после появления "британского штамма", заболеваемость увеличится, но это нельзя будет назвать "третьей волной", поскольку спады и подъемы показателя постоянно сменяют друг друга.Профессор кафедры вирусологии Института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский также полагает, что термин "волна" не применим к коронавирусу SARS-CoV, так как вызываемый им COVID-19 часто ведет себя как обычное острое респираторное заболевание.Впрочем, большинство специалистов согласны с тем, что подъем заболеваемости еще впереди. Основным средством борьбы с эпидемией остаются вакцины: уже зарегистрирован и используется препарат "Спутник V", на очереди "ЭпиВакКорона" центра "Вектор" и вакцина центра имени Чумакова РАН.

https://ria.ru/20210223/pandemiya-1598687380.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, вероника скворцова, общество