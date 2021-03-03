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https://ria.ru/20210303/khamatova-1599592529.html
Чулпан Хаматова откровенно рассказала о своей личной жизни
Чулпан Хаматова откровенно рассказала о своей личной жизни
Актриса Чулпан Хаматова в беседе с Надеждой Стрелец, которая ведет одноименный YouTube-канал, откровенно рассказала о своей личной жизни, в том числе о том, как РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T00:22
2021-03-03T00:22
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Актриса Чулпан Хаматова в беседе с Надеждой Стрелец, которая ведет одноименный YouTube-канал, откровенно рассказала о своей личной жизни, в том числе о том, как сложились отношения с отцами ее дочерей. Официально Хаматова была замужем один раз. В 1995-м году она вышла за актера и музыканта Ивана Волкова. В этом браке родились две дочери Арина и Ася. Однако через семь лет, в 2002-м году, супруги расстались. Несмотря на это, по словам актрисы, им удалось остаться друзьями.Увы, то же самое она не смогла сказать про бывшего гражданского мужа режиссера Александра Шейна — отца своей младшей дочери Ии (родилась в 2010-м году). С ним Хаматова рассталась в 2017-м году. Актриса не любит комментировать эту историю. Однако Надежде Стрелец призналась, что у них с Шейном попросту "разные моральные ориентиры в жизни". "Вы сейчас влюблены?" — внезапно поинтересовалась ведущая.
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новости культуры, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, чулпан хаматова

Чулпан Хаматова откровенно рассказала о своей личной жизни

00:22 03.03.2021
 
© Надежда Стрелец/YoutubeСкриншот видеоинтервью Чулпан Хаматовой
Скриншот видеоинтервью Чулпан Хаматовой - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
© Надежда Стрелец/Youtube
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 марРИА Новости. Актриса Чулпан Хаматова в беседе с Надеждой Стрелец, которая ведет одноименный YouTube-канал, откровенно рассказала о своей личной жизни, в том числе о том, как сложились отношения с отцами ее дочерей.
Официально Хаматова была замужем один раз. В 1995-м году она вышла за актера и музыканта Ивана Волкова. В этом браке родились две дочери Арина и Ася. Однако через семь лет, в 2002-м году, супруги расстались. Несмотря на это, по словам актрисы, им удалось остаться друзьями.

"Этот брак был прекрасен. И, в общем, до сих пор наши отношения настолько уважительные, дружеские, теплые, хотя у всех свои семьи. И тем не менее все мы дружим. Я очень счастлива, что так получилось", — рассказала актриса.

Увы, то же самое она не смогла сказать про бывшего гражданского мужа режиссера Александра Шейна — отца своей младшей дочери Ии (родилась в 2010-м году). С ним Хаматова рассталась в 2017-м году.

"Там другого уровня духовное единение что ли", — объяснила она.

Актриса не любит комментировать эту историю. Однако Надежде Стрелец призналась, что у них с Шейном попросту "разные моральные ориентиры в жизни".
"Вы сейчас влюблены?" — внезапно поинтересовалась ведущая.
"Я влюблена", — ответила актриса, но имя избранника не назвала.
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