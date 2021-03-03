https://ria.ru/20210303/ispaniya-1599759590.html

Испания вводит обязательный карантин для путешественников из 12 стран

Испания вводит обязательный карантин для путешественников из 12 стран

Испания вводит карантин для приезжающих из Перу, Колумбии, а также восьми африканских стран, и продлевает эту меру для Бразилии и ЮАР. РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T17:00

2021-03-03T17:00

2021-03-03T17:00

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МАДРИД, 3 мар – РИА Новости. Испания вводит карантин для приезжающих из Перу, Колумбии, а также восьми африканских стран, и продлевает эту меру для Бразилии и ЮАР.В настоящее время действуют ограничения на полеты из Великобритании, ЮАР и Бразилии, где обнаружены новые штаммы COVID-19. Попасть оттуда в Испанию могут только ее граждане, Андорры или имеющие вид на жительство этих двух государств.Кроме того, с 22 февраля действуют карантинные меры в отношении путешественников из ЮАР и Бразилии – им необходимо находиться на самоизоляции в течение десяти дней. Срок может быть сокращен до недели, если человек сдаст тест, и его результат будет отрицательным. Выйти можно только, чтобы приобрести продукты или лекарства, посетить больницу или в случае другой крайней необходимости. Исключения сделаны только для членов экипажей.Власти Испании не только продлили карантин для приезжающих из ЮАР и Бразилии, но и ввели аналогичные ограничения для еще ряда стран: двух латиноамериканских (Перу и Колумбия) и восьми африканских (Ботсвана, Коморы, Гана, Кения, Мозамбик, Танзания, Замбия, Зимбабве). Это следует из официального правительственного бюллетеня, опубликованного в среду."Туристические агентства, туроператоры и транспортные компании должны проинформировать путешественников об этих мерах в начале процесса продажи билетов в Испанию", — говорится в документе.Мера вступает в силу с 8 марта на две недели и может быть продлена.C начала эпидемии в марте прошлого года только по официальным данным в Испании выявлено 3,1 миллиона случаев COVID-19, умерли 69,8 тысячи человек. В последнее время третья волна эпидемии идет на спад (за последние две недели выявлено 79 тысяч новых случаев, 168 на сто тысяч населения, 27 января этот показатель был 899).

https://ria.ru/20210203/ispaniya-1595864759.html

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