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В Челябинской области пациент скорой погиб в ДТП
В Челябинской области пациент скорой погиб в ДТП
Автомобиль потерял прицеп на трассе в Челябинской области, прицеп столкнулся с машиной скорой помощи, в результате ДТП погиб пациент, еще пять человек получили... РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T17:28
2021-03-03T17:48
угибдд
патриот
ульяновский автомобильный завод (уаз)
магнитогорск
казахстан
челябинская область
происшествия
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ЧЕЛЯБИНСК, 3 мар – РИА Новости. Автомобиль потерял прицеп на трассе в Челябинской области, прицеп столкнулся с машиной скорой помощи, в результате ДТП погиб пациент, еще пять человек получили травмы, сообщила пресс-служба УГИБДД России по региону.ДТП произошло 3 марта около 10.30 (08.30 мск) на 53-м километре автодороги Кизильское - Бреды - граница Казахстан на территории Кизильского района."Водитель, мужчина 1993 года рождения, управляя автомобилем Mitsubishi L200 с прицепом, по предварительным данным, допустил отцепление прицепа, который совершил касательное столкновение со встречным автомобилем "ГАЗ" - скорая медицинская помощь - под управлением водителя, мужчины 1975 года рождения. В результате ДТП пассажир, женщина 1964 года рождения, автомобиля "ГАЗ" скончалась на месте происшествия, водитель и два пассажира получили телесные повреждения", - говорится в сообщении.Также в сообщении уточняется, что еще один автомобиль - "УАЗ Патриот" под управлением мужчины 1971 года рождения - избегая столкновения с прицепом, съехал с дороги в кювет. В автомобиле "УАЗ" пострадало два пассажира - мужчина 1948 года рождения и женщина 1951 года рождения, они получили травмы различной степени тяжести, добавляется в сообщении.Сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия, поясняется в сообщении.По данным УГИБДД, в скорой помощи находились водитель, фельдшер и три пассажира, которые ехали для госпитализации из Брединского района в Магнитогорск.В пресс-службе минздрава региона РИА Новости сообщили, что в медицинском транспорте вместе с водителем и фельдшером находились четыре пациента. "Одна пациентка погибла на месте - удар прицепа пришёлся на ту часть автомобиля, где находилась женщина. Остальные пациенты и водитель получили незначительные ушибы, фельдшер не пострадал", - пояснила собеседница агентства.
https://ria.ru/20210303/dtp-1599768586.html
https://ria.ru/20210227/gruzovik-1599273983.html
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магнитогорск
казахстан
челябинская область
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угибдд, патриот, ульяновский автомобильный завод (уаз), магнитогорск, казахстан, челябинская область, происшествия

В Челябинской области пациент скорой погиб в ДТП

17:28 03.03.2021 (обновлено: 17:48 03.03.2021)
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЧЕЛЯБИНСК, 3 мар – РИА Новости. Автомобиль потерял прицеп на трассе в Челябинской области, прицеп столкнулся с машиной скорой помощи, в результате ДТП погиб пациент, еще пять человек получили травмы, сообщила пресс-служба УГИБДД России по региону.
ДТП произошло 3 марта около 10.30 (08.30 мск) на 53-м километре автодороги Кизильское - Бреды - граница Казахстан на территории Кизильского района.
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"Водитель, мужчина 1993 года рождения, управляя автомобилем Mitsubishi L200 с прицепом, по предварительным данным, допустил отцепление прицепа, который совершил касательное столкновение со встречным автомобилем "ГАЗ" - скорая медицинская помощь - под управлением водителя, мужчины 1975 года рождения. В результате ДТП пассажир, женщина 1964 года рождения, автомобиля "ГАЗ" скончалась на месте происшествия, водитель и два пассажира получили телесные повреждения", - говорится в сообщении.
Также в сообщении уточняется, что еще один автомобиль - "УАЗ Патриот" под управлением мужчины 1971 года рождения - избегая столкновения с прицепом, съехал с дороги в кювет. В автомобиле "УАЗ" пострадало два пассажира - мужчина 1948 года рождения и женщина 1951 года рождения, они получили травмы различной степени тяжести, добавляется в сообщении.
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Сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия, поясняется в сообщении.
По данным УГИБДД, в скорой помощи находились водитель, фельдшер и три пассажира, которые ехали для госпитализации из Брединского района в Магнитогорск.
В пресс-службе минздрава региона РИА Новости сообщили, что в медицинском транспорте вместе с водителем и фельдшером находились четыре пациента. "Одна пациентка погибла на месте - удар прицепа пришёлся на ту часть автомобиля, где находилась женщина. Остальные пациенты и водитель получили незначительные ушибы, фельдшер не пострадал", - пояснила собеседница агентства.
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УГИБДДПатриотУльяновский автомобильный завод (УАЗ)МагнитогорскКазахстанЧелябинская областьПроисшествия
 
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