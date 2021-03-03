https://ria.ru/20210303/bolgary-1599819831.html
Союзники одни, освободят другие: болгары высказались о братстве с Россией
Союзники одни, освободят другие: болгары высказались о братстве с Россией
Читатели болгарской газеты "Факты" поделились мнениями о планах Министерства образования республики ввести уроки патриотического воспитания в школах. РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T19:11
2021-03-03T19:11
2021-03-03T20:13
россия
болгария
в мире
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Читатели болгарской газеты "Факты" поделились мнениями о планах Министерства образования республики ввести уроки патриотического воспитания в школах. В статье приводятся точки зрения российских историков на решение болгарского Минобразования. Так, кандидат исторических наук Вадим Трухачев призвал свести к минимуму связи с Софией, пока у власти находится Бойко Борисов. Другой эксперт, политолог из Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров, заявил, что НАТО готовится к войне с Россией, но отметил, что болгары никогда не воевали против нашей страны. Он также добавил, что София не сможет оказать реальной помощи НАТО, а военные базы на ее территории будут уничтожены российскими ракетами. Читатели "Фактов" разделились во мнениях относительно высказываний российских экспертов: одни высказались против сближения с Москвой, напомнили об исторических связях с Россией. "Болгария никогда не была против России, а Россия всегда была против Болгарии и освободила нас всего раз — во второй раз она нас оккупировала", — считает Стефан."Болгария — член НАТО, следовательно, враг. Но болгары — трусы", — написал Шпек. По его мнению, они сделают всё ради богатых туристов.Пользователь де жа вю сравнил положение Болгарии с ситуацией во время Второй мировой войны. "Мы союзники одних, но нас освободят другие!" — пояснил он. "Болгарские соросоиды-туркофилы только этого и добивались — сделать так, чтобы РФ отвернулась от нас, и турки без проблем нас захватили!" — прокомментировал читатель РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ. Комментатор Чудо заявил, что сейчас ведется пропаганда ненависти по отношению к России. "И кто от этого выигрывает? И что еще важнее — кто проиграет?" — задался вопросом читатель. По его мнению, в конечном счете проигравшей стороной окажутся все, кого в это втягивают."Вот уже 140 лет Болгарией управляет самая бездарная и продажная часть болгарского народа", — уверен Дани. No Exit заявил, что братьев не выбирают, но можно выбрать работодателя. Мери напомнила, что Сербия после бомбардировок в 90-х взяла курс на сближение с Западом."Мы, болгары, всегда уважали и будем уважать простых русских солдат, проливших кровь за свободу Болгарии. Но большего от нас не ждите, довольно, что ваш Горбачев отдал нас Западу", — написала она. Temerut назвал русских славным народом и напомнил о его вкладе в свободу Болгарии. "Когда мы забываем о том, что он пролил кровь за нашу свободу, когда мы над ними смеемся <…> — они правы, мы им не братья. Да мы уже и сами себе не братья!" — написал он. Пользователь Добре, че вие не сте Русия обвинил Россию в том, что та ее "бросила на произвол судьбы" при наличии мощных в военном плане соседей из НАТО — Турции и Греции. "Вступление в НАТО было единственным правильным ходом для Болгарии", — добавил он. "Видимо, американцы — наследники выселенных преступников и жадных бизнесменов — нам большие братья!" — возразил Един. "Если политические власти прикажут нам присоединиться к войне против России, наши солдаты скорее осуществят военный переворот, чем исполнят приказ и <…> убьют десятки тысяч мирных болгар в такой войне!" — отметил az.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>
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россия, болгария, в мире
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости.
Читатели болгарской газеты "Факты
" поделились мнениями о планах Министерства образования республики ввести уроки патриотического воспитания в школах.
В статье приводятся точки зрения российских историков на решение болгарского Минобразования. Так, кандидат исторических наук Вадим Трухачев призвал свести к минимуму связи с Софией
, пока у власти находится Бойко Борисов
. Другой эксперт, политолог из Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров, заявил, что НАТО
готовится к войне с Россией, но отметил, что болгары никогда не воевали против нашей страны. Он также добавил, что София не сможет оказать реальной помощи НАТО, а военные базы на ее территории будут уничтожены российскими ракетами.
Читатели "Фактов" разделились во мнениях относительно высказываний российских экспертов: одни высказались против сближения с Москвой, напомнили об исторических связях с Россией.
"Болгария никогда не была против России, а Россия всегда была против Болгарии
и освободила нас всего раз — во второй раз она нас оккупировала", — считает Стефан
.
"Болгария — член НАТО, следовательно, враг. Но болгары — трусы", — написал Шпек. По его мнению, они сделают всё ради богатых туристов.
Пользователь де жа вю сравнил положение Болгарии с ситуацией во время Второй мировой войны.
"Мы союзники одних, но нас освободят другие!" — пояснил он.
"Болгарские соросоиды-туркофилы только этого и добивались — сделать так, чтобы РФ отвернулась от нас, и турки без проблем нас захватили!" — прокомментировал читатель РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ.
Комментатор Чудо заявил, что сейчас ведется пропаганда ненависти по отношению к России.
"И кто от этого выигрывает? И что еще важнее — кто проиграет?" — задался вопросом читатель. По его мнению, в конечном счете проигравшей стороной окажутся все, кого в это втягивают.
"Вот уже 140 лет Болгарией управляет самая бездарная и продажная часть болгарского народа", — уверен Дани.
No Exit заявил, что братьев не выбирают, но можно выбрать работодателя.
Мери
напомнила, что Сербия
после бомбардировок в 90-х взяла курс на сближение с Западом.
"Мы, болгары, всегда уважали и будем уважать простых русских солдат, проливших кровь за свободу Болгарии. Но большего от нас не ждите, довольно, что ваш Горбачев отдал нас Западу", — написала она.
Temerut назвал русских славным народом и напомнил о его вкладе в свободу Болгарии.
"Когда мы забываем о том, что он пролил кровь за нашу свободу, когда мы над ними смеемся <…> — они правы, мы им не братья. Да мы уже и сами себе не братья!" — написал он.
Пользователь Добре, че вие не сте Русия
обвинил Россию в том, что та ее "бросила на произвол судьбы" при наличии мощных в военном плане соседей из НАТО — Турции
и Греции
.
"Вступление в НАТО было единственным правильным ходом для Болгарии", — добавил он.
"Видимо, американцы — наследники выселенных преступников и жадных бизнесменов — нам большие братья!" — возразил Един.
"Если политические власти прикажут нам присоединиться к войне против России, наши солдаты скорее осуществят военный переворот, чем исполнят приказ и <…> убьют десятки тысяч мирных болгар в такой войне!" — отметил az.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>