https://ria.ru/20210303/bliny-1599746231.html

ЦБ подсчитал, во сколько обойдутся блины к Масленице

ЦБ подсчитал, во сколько обойдутся блины к Масленице

Приготовление стопки блинов для московской семьи в этом году обойдется в 125 рублей, а для подмосковной - в 118 рублей, за год главное блюдо предстоящей... РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T13:39

2021-03-03T13:39

2021-03-03T13:42

масленица

федеральная служба государственной статистики (росстат)

центральный банк рф (цб рф)

москва

московская область (подмосковье)

еда

экономика

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Приготовление стопки блинов для московской семьи в этом году обойдется в 125 рублей, а для подмосковной - в 118 рублей, за год главное блюдо предстоящей Масленичной недели подорожало в среднем на 3,3%, подсчитали эксперты Главного управления Центрального банка России по ЦФО.В этом году Масленица выпала на неделю с 8 по 14 марта. "Приготовление стопки блинчиков для московской семьи из четырех человек будет стоить 125 рублей, а для подмосковной - 118 рублей. За год стоимость блинов выросла на 3,1% для москвичей и на 3,5% для жителей Московской области", - говорится в сообщении.В основном на стоимости главного блюда Масленицы сказался рост цен на сахар (по сравнению с январем 2020 года) из-за засухи и низкого урожая в прошлом году, указали эксперты. Кроме того, в ЦБ отмечают, что "серьезно подорожала" мука - здесь сыграл рост мировых цен на зерно, подняли цены и поставщики на внутреннем рынке. А вот стоимость молока практически не изменилась - сказалась конкуренция на прилавках магазинов.Эксперты также рассчитали стоимость блинов с разными начинками. Одни из самых популярных блинов - со сгущенкой - обойдутся в 232 рубля для москвичей, и в 225 рублей для жителей Подмосковья. На блины с мясом московская семья потратит 289 рублей (+3,3%), а подмосковная - 273 рубля (+4,8%). "На это повлиял рост стоимости мяса — ведь импортные компоненты кормов подорожали (сказалось снижение курса рубля в предыдущие месяцы)", - указали эксперты ГУ ЦБ по ЦФО.Блины с вареньем обойдутся московской семье в 219 рублей, подмосковной - в 189. На приготовление традиционного блюда с творогом москвичи потратят 296 рублей (+2,2%), а в Подмосковье оно будет стоить 266 рублей (+3,3%).В январе 2021 года в Москве годовая инфляция составила 4,3%, а в Московской области - 5%. "Так что блины дорожают даже чуть медленнее, чем общая корзина потребительских товаров и услуг, по которой Росстат рассчитывает инфляцию", - отметили в ЦБ.

https://ria.ru/20210225/maslenitsa-1598880941.html

https://ria.ru/20200227/1565257449.html

москва

московская область (подмосковье)

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масленица, федеральная служба государственной статистики (росстат), центральный банк рф (цб рф), москва, московская область (подмосковье), еда, экономика