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ЦБ подсчитал, во сколько обойдутся блины к Масленице
ЦБ подсчитал, во сколько обойдутся блины к Масленице
Приготовление стопки блинов для московской семьи в этом году обойдется в 125 рублей, а для подмосковной - в 118 рублей, за год главное блюдо предстоящей... РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T13:39
2021-03-03T13:42
масленица
федеральная служба государственной статистики (росстат)
центральный банк рф (цб рф)
москва
московская область (подмосковье)
еда
экономика
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Приготовление стопки блинов для московской семьи в этом году обойдется в 125 рублей, а для подмосковной - в 118 рублей, за год главное блюдо предстоящей Масленичной недели подорожало в среднем на 3,3%, подсчитали эксперты Главного управления Центрального банка России по ЦФО.В этом году Масленица выпала на неделю с 8 по 14 марта. "Приготовление стопки блинчиков для московской семьи из четырех человек будет стоить 125 рублей, а для подмосковной - 118 рублей. За год стоимость блинов выросла на 3,1% для москвичей и на 3,5% для жителей Московской области", - говорится в сообщении.В основном на стоимости главного блюда Масленицы сказался рост цен на сахар (по сравнению с январем 2020 года) из-за засухи и низкого урожая в прошлом году, указали эксперты. Кроме того, в ЦБ отмечают, что "серьезно подорожала" мука - здесь сыграл рост мировых цен на зерно, подняли цены и поставщики на внутреннем рынке. А вот стоимость молока практически не изменилась - сказалась конкуренция на прилавках магазинов.Эксперты также рассчитали стоимость блинов с разными начинками. Одни из самых популярных блинов - со сгущенкой - обойдутся в 232 рубля для москвичей, и в 225 рублей для жителей Подмосковья. На блины с мясом московская семья потратит 289 рублей (+3,3%), а подмосковная - 273 рубля (+4,8%). "На это повлиял рост стоимости мяса — ведь импортные компоненты кормов подорожали (сказалось снижение курса рубля в предыдущие месяцы)", - указали эксперты ГУ ЦБ по ЦФО.Блины с вареньем обойдутся московской семье в 219 рублей, подмосковной - в 189. На приготовление традиционного блюда с творогом москвичи потратят 296 рублей (+2,2%), а в Подмосковье оно будет стоить 266 рублей (+3,3%).В январе 2021 года в Москве годовая инфляция составила 4,3%, а в Московской области - 5%. "Так что блины дорожают даже чуть медленнее, чем общая корзина потребительских товаров и услуг, по которой Росстат рассчитывает инфляцию", - отметили в ЦБ.
https://ria.ru/20210225/maslenitsa-1598880941.html
https://ria.ru/20200227/1565257449.html
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масленица, федеральная служба государственной статистики (росстат), центральный банк рф (цб рф), москва, московская область (подмосковье), еда, экономика

ЦБ подсчитал, во сколько обойдутся блины к Масленице

13:39 03.03.2021 (обновлено: 13:42 03.03.2021)
 
© Depositphotos / leonkenigБлины
Блины - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
© Depositphotos / leonkenig
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Приготовление стопки блинов для московской семьи в этом году обойдется в 125 рублей, а для подмосковной - в 118 рублей, за год главное блюдо предстоящей Масленичной недели подорожало в среднем на 3,3%, подсчитали эксперты Главного управления Центрального банка России по ЦФО.
В этом году Масленица выпала на неделю с 8 по 14 марта. "Приготовление стопки блинчиков для московской семьи из четырех человек будет стоить 125 рублей, а для подмосковной - 118 рублей. За год стоимость блинов выросла на 3,1% для москвичей и на 3,5% для жителей Московской области", - говорится в сообщении.
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В основном на стоимости главного блюда Масленицы сказался рост цен на сахар (по сравнению с январем 2020 года) из-за засухи и низкого урожая в прошлом году, указали эксперты. Кроме того, в ЦБ отмечают, что "серьезно подорожала" мука - здесь сыграл рост мировых цен на зерно, подняли цены и поставщики на внутреннем рынке. А вот стоимость молока практически не изменилась - сказалась конкуренция на прилавках магазинов.
Эксперты также рассчитали стоимость блинов с разными начинками. Одни из самых популярных блинов - со сгущенкой - обойдутся в 232 рубля для москвичей, и в 225 рублей для жителей Подмосковья. На блины с мясом московская семья потратит 289 рублей (+3,3%), а подмосковная - 273 рубля (+4,8%). "На это повлиял рост стоимости мяса — ведь импортные компоненты кормов подорожали (сказалось снижение курса рубля в предыдущие месяцы)", - указали эксперты ГУ ЦБ по ЦФО.
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Блины с вареньем обойдутся московской семье в 219 рублей, подмосковной - в 189. На приготовление традиционного блюда с творогом москвичи потратят 296 рублей (+2,2%), а в Подмосковье оно будет стоить 266 рублей (+3,3%).
В январе 2021 года в Москве годовая инфляция составила 4,3%, а в Московской области - 5%. "Так что блины дорожают даже чуть медленнее, чем общая корзина потребительских товаров и услуг, по которой Росстат рассчитывает инфляцию", - отметили в ЦБ.
 
МасленицаФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)МоскваМосковская область (Подмосковье)ЕдаЭкономика
 
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