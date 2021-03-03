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МИД оценил идею Авакова об иностранном вещании из Киева на русском языке
МИД оценил идею Авакова об иностранном вещании из Киева на русском языке
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала "паноптикумом" предложение министра внутренних дел Украины Арсена Авакова организовать вещание... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-03T23:05
2021-03-04T05:20
оппозиционная платформа - за жизнь
112 украина
виктор медведчук
арсен аваков
владимир зеленский
мвд украины
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала "паноптикумом" предложение министра внутренних дел Украины Арсена Авакова организовать вещание украинских телеканалов на русском языке на заграничную аудиторию.Во вторник глава МВД Украины в интервью телепрограмме "В гостях у Дмитрия Гордона" назвал русский язык "слобожанским" и предложил организовать вещание украинских телеканалов на русском языке по всему миру, поскольку русская языковая культура "в значительной мере" принадлежит и украинцам.Захарова назвала "крайне циничным" подход официального Киева к языковой политике. "Одной рукой бесконечно ставить палки в колеса тем, кто хочет паритетного отношения к языкам на Украине… А с другой стороны - заявлять, что русский язык является частью культуры Украины, что это язык, на котором нужно вещать на зарубежные аудитории. Люди же это все понимают, они это слышат, видят, они в этом живут. Они устали", - сказала она.В апреле 2019 года парламент Украины принял закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Документ предусматривал создание специальной "языковой комиссии", а также введение должности уполномоченного по его защите, которую сейчас занимает Тарас Креминь. Этим же законом было предложено ввести экзамены для чиновников, определяющие уровень знания украинского языка, и штрафовать за нарушение норм закона. Штраф составляет от 5,1 тысячи до 6,8 тысячи гривен (184 и 245 долларов соответственно). Норма об обязательном использовании украинского языка в сфере обслуживания на Украине вступила в силу 16 января.В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны страны о применении санкций на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Попавшие под санкции каналы являются оппозиционными к власти, их ассоциируют с одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. В партии осудили это решение и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране.
https://radiosputnik.ria.ru/20210228/russkiy-1599338180.html
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оппозиционная платформа - за жизнь, 112 украина , виктор медведчук, арсен аваков, владимир зеленский, мвд украины, киев, украина, в мире

МИД оценил идею Авакова об иностранном вещании из Киева на русском языке

23:05 03.03.2021 (обновлено: 05:20 04.03.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМинистр внутренних дел Украины Арсен Аваков
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала "паноптикумом" предложение министра внутренних дел Украины Арсена Авакова организовать вещание украинских телеканалов на русском языке на заграничную аудиторию.
Во вторник глава МВД Украины в интервью телепрограмме "В гостях у Дмитрия Гордона" назвал русский язык "слобожанским" и предложил организовать вещание украинских телеканалов на русском языке по всему миру, поскольку русская языковая культура "в значительной мере" принадлежит и украинцам.
"То, что он заявляет, - какой-то паноптикум. Человек, который возглавляет министерство внутренних дел, говорит о необходимости начала иновещания на зарубежные аудитории на русском языке. Если ты занимаешься внутренними делами и считаешь, что русский язык - часть культуры Украины, зачем же ты поддерживаешь закрытие русскоязычных украинских каналов, на которых работают украинские граждане, и инвестируют в них граждане Украины, и смотрят их граждане Украины?" - сказала Захарова в интервью телеканалу "Звезда".
Захарова назвала "крайне циничным" подход официального Киева к языковой политике. "Одной рукой бесконечно ставить палки в колеса тем, кто хочет паритетного отношения к языкам на Украине… А с другой стороны - заявлять, что русский язык является частью культуры Украины, что это язык, на котором нужно вещать на зарубежные аудитории. Люди же это все понимают, они это слышат, видят, они в этом живут. Они устали", - сказала она.
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В апреле 2019 года парламент Украины принял закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Документ предусматривал создание специальной "языковой комиссии", а также введение должности уполномоченного по его защите, которую сейчас занимает Тарас Креминь. Этим же законом было предложено ввести экзамены для чиновников, определяющие уровень знания украинского языка, и штрафовать за нарушение норм закона. Штраф составляет от 5,1 тысячи до 6,8 тысячи гривен (184 и 245 долларов соответственно). Норма об обязательном использовании украинского языка в сфере обслуживания на Украине вступила в силу 16 января.
В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны страны о применении санкций на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Попавшие под санкции каналы являются оппозиционными к власти, их ассоциируют с одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. В партии осудили это решение и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране.
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Оппозиционная платформа - За жизнь112 УкраинаВиктор МедведчукАрсен АваковВладимир ЗеленскийМВД УкраиныКиевУкраинаВ мире
 
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