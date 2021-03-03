https://ria.ru/20210303/antitela-1599695918.html
Эпидемиолог объяснил возможное отсутствие антител после вакцинации
Эпидемиолог объяснил возможное отсутствие антител после вакцинации
Недостаточное количество или отсутствие антител после вакцинации объясняется тем, что у некоторых людей иммунологический ответ запаздывает, сообщил замдиректора РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T09:04
2021-03-03T09:04
2021-03-03T17:12
александр горелов
российская академия наук
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Недостаточное количество или отсутствие антител после вакцинации объясняется тем, что у некоторых людей иммунологический ответ запаздывает, сообщил замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов."Это говорит о том, что иммунологическая активность иная. Люди сделаны не по какому-то шаблону. Они индивидуально отличаются. У кого-то бывает быстрый иммунологический ответ, у кого-то иммунологический ответ запаздывает", — рассказал Горелов в эфире Первого канала, объясняя недостаточное количество антител после вакцинации.У организма, как отметил эксперт, остается пожизненная память о том, что человек встречался с вирусом.
https://ria.ru/20210302/koronavirus-1599620856.html
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александр горелов, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество